De zorg door corona ondermaats? Gemeenten houden de beurs dicht

De gemeenten Zaltbommel en Maasdriel stoppen per direct met de financiering van de jeugdzorg en de ondersteuning in kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), als die vanwege het coronavirus niet adequaat kan worden geleverd. ‘We begrijpen dat de huidige situatie grote gevolgen kan hebben voor uw organisatie’, schrijven de gemeenten in een gezamenlijke brief. ‘Maar niet geleverde zorg kan ook niet worden gedeclareerd.’ De gemeenten suggereren arbeidstijdverkorting voor het personeel aan te vragen.

Het rigoureuze beleid van de twee gemeenten in de Bommelerwaard (50.000 inwoners) staat haaks op een oproep van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) die deze week juist dringend vraagt de zorg aan zeer kwetsbare groepen te garanderen. Het ‘zorglandschap’ moet intact blijven door voor alle diensten te blijven betalen, ook al wijken die wat af van wat eerder is afgesproken.

Een vergoeding voor extra kosten

De VNG is in gesprek met het Rijk over de vergoeding van de extra kosten die gemeenten met deze steun maken. Een woordvoerder van Zaltbommel en Maasdriel zegt dat zij gehouden zijn de contractafspraken die met deze organisaties zijn gemaakt, en dat deze gelden voor alle gemeenten in de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Daarin liggen ook grotere gemeenten als Nijmegen, Tiel en Culemborg. “Mochten er grote acute zorgen ontstaan, dan kunnen zorgorganisaties contact met ons opnemen”, laat de woordvoerder weten.

Jeugdzorg Nederland is woedend over de opstelling van Zaltbommel en Maasdriel. “Gelukkig nemen andere gemeenten wél hun verantwoordelijkheid”, aldus een zegsman van de landelijke koepel. Deze vraagt in een brief aan de betrokken ministeries en de VNG om een convenant tussen de gemeenten en de zorgaanbieders waarin de financiering de komende tijd langdurig wordt gegarandeerd.

Coulance bij indiening van jaarrekeningen

Op dit moment is de declaratie aan de gemeente nog afhankelijk van de geleverde prestatie. Nu de zorgaanbieders vanwege de ontregeling door coronamaatregelen en de uitval van ziek personeel niet aan die de eisen kunnen voldoen, dreigen er zorginstanties om te vallen.

Daarboven komen nog extra kosten voor de maatregelen in kader van de indamming van virus, als hygiëne- en isolatiemaatregelen. ‘Dit alles leidt tot zeer grote verliezen op de korte termijn die geen van onze leden kan dragen’, schrijft Jeugdzorg Nederland. ‘Er dreigen op zeer korte termijn grote liquiditeitsproblemen.’ De organisatie bepleit een noodfonds voor leden die acute steun nodig hebben en coulance bij indiening van de jaarrekeningen.

