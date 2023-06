De woorden hoop en veerkracht klinken vaak tijdens de Anton de Kom-lezing van Akwasi

“Gewoon jezelf kunnen zijn zonder restricties als zwarte mens is de grootste vorm van verzet die ik me kan voorstellen”, zegt Akwasi dinsdag. De schrijver, scenarist en dichter hield dinsdag de Anton De Kom-lezing, een initiatief van Trouw en het Verzetsmuseum.

Maandenlang zat hij te broeden op wat hij wilde zeggen, zegt Akwasi (voluit: Akwasi Owusu Ansah). Op het Anton de Komplein in de hoofdstad vond hij uiteindelijk zijn woorden. Daar schreef hij vijf brieven aan zijn inspiratiebron Anton de Kom, verzetsheld en antikoloniaal denker. Hij leest ze dinsdag voor aan een volle zaal in het Verzetsmuseum.

‘Op een hoopvolle viering’

Het thema verzet klinkt door in al zijn brieven. Verzet tegen onder meer racisme en discriminatie. Hij verwijst daarbij naar het koloniale verleden, maar ook naar hedendaagse problemen in Nederland, zoals kansenongelijkheid. Met een lach op zijn gezicht heft hij tijdens het voorlezen zijn glas, ‘op een hoopvolle viering’.

En die houding staat symbool voor hoe Akwasi dinsdag het publiek toespreekt. Hij lacht veel. “Heeft u door hoe sterk de zwarte mens is vandaag?”, vraagt hij. Hij wordt door het publiek bedankt met een staande ovatie en luid applaus. In de zaal zitten geëmotioneerde mensen. Zo breekt een bezoeker in de zaal in tranen uit. Een andere vrouw reageert daarop, en zegt: “Het is soms pijnlijk om wit te zijn.”

Als Akwasi na zijn lezing in gesprek gaat met Babah Tarawally (Trouw-columnist), Manoushka Gelaar Breeveld (actrice, zangeres en schrijver) en Cees van der Laan (hoofdredacteur Trouw) vallen de woorden hoop en veerkracht opnieuw vaak. Ze praten onder meer over diversiteit in de media, racisme en discriminatie en excuses voor het slavernijverleden. De strekking is steeds weer: wij gaan niet bij de pakken neerzitten. Of zoals Akwasi dat zegt: “Wij zijn geen slachtoffers.”

Black Lives Matter-protest

Tijdens het gesprek gaat Akwasi ook in op het incident op 1 juli 2020. Hij kwam toen in opspraak na zijn toespraak bij het antiracismeprotest van Black Lives Matter op de Dam. “Op het moment dat ik in november een Zwarte Piet zie, trap ik hem hoogstpersoonlijk op zijn gezicht”, zei Akwasi onder meer in zijn toespraak.

Er werd aangifte tegen hem gedaan voor het aanzetten tot haat en geweld. Omdat de rapper publiekelijk afstand nam van zijn woorden, werd de zaak voorwaardelijk geseponeerd. Akwasi deed zelf ook aangifte, omdat hij na het protest op de Dam veelvuldig werd bedreigd.

Sindsdien heeft Akwasi zich niet meer publiekelijk uitgesproken, tot vandaag. Hij blikt terug op die tijd. “Het was niet makkelijk. Ik werd aan de schandpaal genageld. Ik was de kop van jut.” Maar dat weerhoudt hem er niet van hier te staan. “Je moet altijd veerkracht hebben en tegen een beetje wind kunnen. Ik ben zelf liever de zon.”

