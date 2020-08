De wij-cultuur in Amsterdam Nieuw-West is koren op de molen van het virus

Vooral West-Amsterdam kampt met besmettingen

In de Amsterdamse wijken West en Nieuw-West leven de grootste zorgen om het coronavirus. De besmettingscijfers liggen er aanmerkelijk hoger dan in de rest van de stad.

Vooral Nieuw-West, een grote wijk buiten de ring, kleurt rood op de kaart van Amsterdam. Bijkomend nadeel is dat de GGD moeilijk voet aan de grond krijgt in Nieuw-West. Bewoners zijn minder bereid zich op het virus te laten testen, waardoor het werkelijke aantal besmettingen mogelijk hoger ligt.

Wekelijks voert de GGD in samenwerking met diagnostisch centrum Atal Medial zo’n 1700 testen uit, waarvan 6,3 procent coronapositief is. Waar de besmettingen in Amsterdam precies ontspringen weten de gemeente en de GGD niet. Het zijn de bekende locaties die als bron worden genoemd: privéfeesten thuis en in zalen, illegale feesten en kroegen. Maar of bijvoorbeeld het Offerfeest of de Pride Amsterdam, beide ruim twee weken geleden, een rol spelen bij de huidige uitbraken, is niet duidelijk.

Gisteren werd bekend dat er in Amsterdam 27 actuele coronaclusters zijn. Dat wil zeggen: minimaal drie aan elkaar gerelateerde infecties. Waar die clusters zich bevinden kan de GGD omwille van privacy niet vermelden. Sommige clusters zijn wel bekend, zoals de Bijenkorf waar tien personeelsleden besmet raakten. Ook zijn negen handhavers van de gemeente positief getest, 23 collega’s zitten preventief in thuisisolatie, meldt Het Parool.

Om het virus nog beter in beeld te krijgen, werkt de GGD samen met het rijk aan een regionaal coronadashboard, zoals we dat landelijk ook kennen. Op basis van de waarden in dat dashboard, dat in september werkzaam moet zijn, kan de gemeente lokaal of voor de gehele stad maatregelen nemen.