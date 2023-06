De weg lijkt open voor een terugkeer van Richard de Mos in de Haagse politiek

Met het vallen van de coalitie in de Haagse gemeenteraad lijkt de weg open voor een terugkeer van Richard de Mos en zijn partij Hart voor Den Haag. Zijn partij is de grootste, en dus aan zet bij het vormen van een nieuwe coalitie. De Mos zei donderdagavond dat hij snel wil beginnen met het vormen van een nieuw college. De spanning zit nu in de verhoudingen tussen de partij van De Mos en D66, meent bestuurskundige Jan Pronk.

De Haagse coalitie steggelt al een aantal weken over De Mos. Zijn partij is daar de grootste, maar regeerde niet mee, omdat De Mos in een rechtszaak was verwikkeld. Nadat De Mos in april werd vrijgesproken, zei hij terug in het college te willen. Hoewel D66, VVD en CDA openstonden voor een dergelijk gesprek met De Mos, waren GroenLinks en PvdA fel tegen het verwelkomen van De Mos in de coalitie. Dat bewoog de VVD uit de coalitie te stappen.

Linkse coalitie ook mogelijk

Volgens Pronk, tot vorig jaar VVD-raadslid, ligt een coalitie tussen Hart voor Den Haag, VVD en D66 het meest voor de hand. Samen komen de partijen met 24 zetels uit op een meerderheid. Maar, zegt Pronk, het is nog onduidelijk hoe D66 daarin staat.

D66 weigerde bij de coalitievorming vorig jaar nog samen te werken met Hart voor Den Haag, ook al zei De Mos zich tot zijn vrijspraak terug te trekken. D66 was bang dat De Mos alsnog op afstand aan de touwtjes zou trekken, zo zei partijleider Robert van Asten vorig jaar tegen Omroep West. Ook vond D66 de zaak rondom De Mos geen coalitiebreuk waard, zoals de VVD dat donderdag wel vond.

Daar komt bij kijken dat D66 in theorie nog een alternatief lijkt te hebben: over links gaan. “Als een coalitie tussen de VVD, D66 en de partij van De Mos niet lukt, haalt de huidige coalitie, zonder VVD, ook een meerderheid met linkse partijen.” Pronk doelt daarmee op een coalitie tussen GroenLinks, PvdA, CDA, D66, Partij voor de Dieren en SP, die samen goed zijn voor 23 zetels.

Hoger beroep

Intussen hangt De Mos nog een hoger beroep boven het hoofd. Het gaat om verdenkingen van omkoping en schending van de geheimhoudingsplicht. De Mos zou bevriende ondernemers hebben geholpen in ruil voor donaties aan de partij. Zo zou hij bijvoorbeeld nieuwe regels voor woningverhuur voor hebben gelegd aan vastgoedondernemers. De rechter sprak De Mos in april vrij van alle verdenkingen.

Het Openbaar Ministerie gaat slechts gedeeltelijk in hoger beroep. Eerder stonden de verdachten (De Mos en een paar anderen) ook terecht voor deelname aan een criminele organisatie en meineed. Ook daarvan werden ze vrijgesproken. Daartegen gaat het OM niet in hoger beroep.

