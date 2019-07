De wanden van het vernieuwde Huis ten Bosch worden gesierd door koninklijk DNA

Ruim vier jaar duurde de renovatie van Paleis Huis ten Bosch. De kosten: 63 miljoen euro. Woensdag mocht de pers even binnen kijken.

Wie herinnert zich niet de bordesscènes van talloze kabinetten op Paleis Huis ten Bosch? Nu stond de verzamelde pers gisteren in een bleek zonnetje voor de lege rode loper die ligt op een gloednieuwe stenen trap. De oude was niet meer te redden, vertelt architect Hubert-Jan Henket. Hij leidde de verbouwing en restauratie van dit paleis in Den Haag.

Aan de voorkant lijkt Huis ten Bosch niet spectaculair gewijzigd, op het eerste oog. Binnen daarentegen is alles zeer grondig aangepast, met glimmende en fijn gedetailleerde stucplafonds en bijvoorbeeld een nieuwe koepel boven de fameuze, zeventiende-eeuwse Oranjezaal, waar ooit Mozart en Beethoven optraden. “Dit is een van de topmonumenten van Nederland”, stelt Henket. “Het is robuust, maar sober van buiten. En van binnen vol cultuur.”

De restauratie, die in 2015 begon, diende allereerst om het koninklijk gezin een nieuw thuis te geven. In januari verhuisden koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun dochters Amalia, Alexia en Ariane vanuit Villa Eikenhorst in Wassenaar naar dit paleis in Den Haag. Vandaag lijken de bewoners niet thuis. Aan de Wassenaarse vleugel, de linkerkant van het paleis, heerst stilte.

Het paleis werd in de zeventiende eeuw vervaardigd voor Amalia van Solms, de vrouw van stadhouder Frederik Hendrik. Door de eeuwen heen is het paleis door de Oranjes soms bewoond en vaker gebruikt als representatieruimte. Architect Henket is vooral trots op de manier waarop de moderne tijd zijn plek heeft gevonden in het oude paleis.

Hij verwijst daarmee direct naar de oude groene salon, die is omgedoopt tot DNA-salon en die je doorkruist op weg naar de werkkamer van de koning. De wanden van deze salon zijn bedekt met 60.000 handgemaakte kleine steentjes die stukken DNA verbeelden van onder anderen de koning, de koningin en troonopvolger Amalia. Kunstenaar Jacob van der Beugel legt hier aan journalisten uit dat hij samenwerkte met genetisch onderzoeker en hoogleraar Hans Clevers bij de keuze voor specifieke DNA-fragmenten van de koning in dit kunstwerk. “Dit zijn de modernste portretten mogelijk, moderner kan je het niet hebben,” vult architect Henket hem aan.

De weer meer traditionele werkkamer van de koning ligt aan de achterkant en heeft uitzicht op de weelderige tuin, aangelegd door tuinarchitect Piet Oudolf. Naast zilveren fotolijstjes met zijn eigen gezin, hangt bij zijn bureau een schilderij van Willem van Oranje. Ook zijn moeder prinses Beatrix gebruikte, toen ze hier woonde met haar gezin, deze ruimte als werkkamer. Wel is een ooit dichtgemetseld raam weer vrijgemaakt voor haar zoon. Zo heeft hij meer licht en mooi uitzicht op het zomergroen buiten.

Dit paleis kan na deze zeer grondige restauratie weer zo’n dertig jaar mee, schat architect Henket.

De pers mocht een uurtje rondkijken, maar er zijn vooralsnog geen plannen om het paleis ook voor het publiek open te stellen. Deze zomer zijn wel, voor het vierde jaar op rij, het werkpaleis Noordeinde en de Koninklijke stallen in Den Haag te bezoeken.

