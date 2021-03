De waarschuwing die Baudet van Twitter kreeg is gewoon beleid, geen inmenging

Woedend reageerde Forum voor Democratie op het nieuws dat er door Twitter een waarschuwing was geplaatst bij een tweet van partijleider Thierry Baudet. ‘Als dat geen buitenlandse inmenging in de Nederlandse democratie is, wat dan wel?’, schreef de partij op Twitter. Het is de eerste keer dat een tweet van een Nederlandse politicus wordt gelabeld.

Met inmenging in de Nederlandse campagne heeft de waarschuwing die Baudet ontving echter niets te maken. Twitter heeft, in tegenstelling tot bij de Amerikaanse verkiezingen, geen beleid om zich te mengen in de Nederlandse politiek of verkiezingen.

De waarschuwing die bij de tweet van Baudet werd geplaatst past in het nieuwe beleid van Twitter waarbij desinformatie en misleiding rondom coronavaccinaties wordt voorzien van een label waardoor het bericht niet meer kan worden gedeeld en er ook geen reacties op kunnen komen.

Wat was er zo controversieel aan Baudets bericht dat Twitter zich genoodzaakt zag het te markeren? De lijsttrekker schreef dat hij zich ‘absoluut niet’ zal laten vaccineren tegen Covid-19, ‘omdat de bijwerkingen heftig zijn’ en ‘lange-termijn effect op immuunsysteem volstrekt onbekend is’. Twitter plaatste er een link onder naar een bericht waarin gezondheidsdeskundigen vertellen waarom zij de Covid-19-vaccins voor de meeste mensen als veilig beschouwen.

Voor de duidelijkheid: ik ga me ABSOLUUT NIET laten “vaccineren” tegen corona. Het risico van dat virus is voor mij volstrekt verwaarloosbaar (in 2020 stierven 151 mensen <70 eraan). De bijwerkingen zijn heftig. En lange termijn-effect op immuunsysteem is volstrekt onbekend. — Thierry Baudet (@thierrybaudet) 7 maart 2021

Sinds 1 maart van dit jaar worden dergelijke, niet op wetenschappelijk bewijs gebaseerde tweets over vaccinaties voorzien van een label. Een team van medewerkers controleert tweets op onjuistheden over het coronavaccin. Zij nemen de beslissing om een bericht van een label te voorzien en die informatie wordt ook gebruikt om een systeem te trainen dat op den duur het team daarbij moet gaan ondersteunen.

Daarbij introduceerde het socialemediaplatform begin maart een diskwalificatie-systeem. Na de eerste waarschuwing volgt de tweede en kan het account twaalf uur lang geen berichten meer plaatsen. Na de vijfde waarschuwing wordt een account definitief verwijderd. Dit gebeurde eerder met het account van Donald Trump, maar dat was voordat er officieel beleid was geformuleerd.

Socialemediaplatformen als Twitter, Facebook en YouTube liggen al maanden onder vuur omdat ze te weinig zouden doen tegen de verspreiding van desinformatie en nepnieuws via hun kanalen. Het zou complottheorieën en informatiebubbels in de hand werken.

Lees ook:

Dit is Parler, de radicaal-rechtse tegenhanger van Twitter

Steeds meer rechtse Twitteraars nemen de wijk naar het ‘censuurvrije’ Parler. Nu ook Donald Trump van Twitter is verbannen, lijkt de ideologische versplintering van sociale media niet meer te stuiten.