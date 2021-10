De vraag voor het hof: is moordenaar Bekir E. een betrouwbare getuige in de zaak van Nicky Verstappen?

Jos B. sprak er in de gevangenis vier keer over dat hij de 11-jarige Nicky Verstappen in 1998 heeft ontvoerd en omgebracht. Dat heeft Bekir E., de man die werd veroordeeld voor de moord op de 16-jarige Hümeyra, vrijdag onder ede verklaard tegen het gerechtshof in Den Bosch. Daar dient het hoger beroep tegen B. Het is de vraag of E. door het hof als betrouwbare getuige zal worden gezien.

Jos B. en Bekir E. zaten zo’n half jaar lang samen op een afdeling in de gevangenis van Vught. B. zou toen tegen E. hebben gezegd dat Nicky, die op zomerkamp was op de Brunssummerheide, zelf uit zijn tent ging om naar de wc te gaan en dat hij Nicky toen greep en meenam, en hem misbruikte met zijn vingers. Het was niet zijn bedoeling om hem om te brengen, maar hij hield te lang zijn hand op Nicky’s mond. E. zei dat hij met die uitspraken naar de politie is gestapt ‘om de nabestaanden duidelijkheid te geven’.

Jos B. heeft altijd ontkend

De verklaring van E. is opmerkelijk omdat Jos B. volgens andere getuigen juist niet wilde praten over zijn strafzaak. Hij heeft altijd ontkend. Of de getuigenverklaring van E. consequenties heeft voor B.’s zaak in hoger beroep, is moeilijk in te schatten. Vorig jaar november kreeg de vijftiger een celstraf van 12,5 jaar vanwege het seksueel misbruik en de ontvoering van Nicky. Anders dan het Openbaar Ministerie vond de rechtbank niet bewezen dat B. de jongen opzettelijk heeft gedood.

Vrijdag draaide het bij het hof vooral om de vraag of de verklaring van E. betrouwbaar is. In zijn eigen zaak (hij kreeg afgelopen zomer twintig jaar cel en tbs voor moord) werd hij omschreven als opschepperig en loslippig. Hij zou in allerlei gesprekken ook gesuggereerd hebben dat hij wel verwachtte iets voor zijn verklaringen terug te krijgen. Allemaal onzin, zei E. tegen het hof.

Jos B. heeft Nicky Verstappen in 1998 seksueel misbruikt en ontvoerd, oordeelt de rechtbank. Dat hij de jongen ook opzettelijk heeft gedood, zoals het Openbaar Ministerie veronderstelt, is niet bewezen.