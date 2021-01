De voorlichting kan beter, vindt Diederik Gommers. Daarom geeft hij nu zelf uitleg over het coronavaccin

Via zijn populaire sociale mediakanalen gaat hij in op vragen van onder meer zorgpersoneel over het coronavaccin. Hoewel de overheid half december een campagne heeft aangekondigd, gaat het volgens Gommers allemaal wel erg stroef. “Er is niet veel uitleg te vinden vanuit de overheid en ik heb nog heel weinig van de campagne gehoord.”

Gommers merkt dat ook onder zorgpersoneel zorgen leven over het vaccin. “Vooral jonge verpleegkundigen twijfelen of het vaccin wel goed voor hen is”, merkt Gommers. Het is nog niet bekend hoe groot de vaccinatiebereidheid is onder het ziekenhuispersoneel. Onder hen liet een derde zich tegen de griep inenten, maar de hoop is dat de bereidheid bij dit vaccin hoger ligt. De verwachting is dat mensen op corona-afdelingen en ic’s wel overtuigd zijn van de noodzaak om te vaccineren.

Afgelopen weekend heeft Gommers een bericht met uitleg over het vaccin van Pfizer geplaatst. Hij beantwoordt bijvoorbeeld vragen over of dit vaccin je eigen DNA kan aantasten en legt uit dat dit niet zomaar kan en hoe het zit met zwanger zijn en vaccineren. Ook krijgt hij de vraag of het wel zin heeft om je in te enten, omdat je ook na vaccinatie nog besmettelijk zou kunnen zijn. “Het duurt even, maar na een week of vier heb je voldoende afweer om niet meer besmettelijk te zijn.”

Gommers is van plan om de komende tijd vaker informatie te delen over het vaccin. “Daarbij raadpleeg ik voor publicatie eerst collega’s zoals viroloog Marion Koopmans die meelezen en checken of de tekst klopt.” De overheid heeft nog niet gebeld om te vragen of Gommers wil meewerken aan de campagne. “Maar dat vind ik prima. Ik deel onafhankelijk informatie en probeer daarmee Nederland te helpen.”

Ook huisartsen krijgen prioriteit bij vaccinatie Ook huisartsen zullen met prioriteit een vaccinatie krijgen tegen het coronavirus. Dat heeft de Landelijke Huisartsen Vereniging bekendgemaakt na overleg met het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport (VWS). Volgens de LHV gaat de vaccinatie op zo kort mogelijke termijn gebeuren. De precieze uitwerking volgt nog. “We hebben vandaag een duidelijke afspraak gemaakt met VWS: iedereen die een rol heeft in de huisartsenspoedzorg maakt onderdeel uit van de keten acute zorg en gaat zo snel mogelijk gevaccineerd worden”, aldus Ella Kalsbeek, voorzitter van de LHV. Zaterdag liet het ministerie van VWS weten dat het zorgpersoneel dat werkt in de acute zorg op korte termijn zal worden gevaccineerd. In de eerste berichten daarover werden de huisartsen niet expliciet genoemd. VWS en LHV hebben daarom overleg gevoerd over het moment van vaccineren van de huisartsen.

