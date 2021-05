De vlammen aan de Haagse Wouwermanstraat hadden nooit zo om zich heen mogen slaan

Uren en uren had de brandweer donderdag nodig om het vuur aan de Wouwermanstraat in Den Haag te bedwingen. Rond drie uur ’s nachts kwam de eerste melding binnen, om kwart voor een in de middag kwam het sein ‘brand meester’. Volgens de laatste informatie van de brandweer zijn 35 tot 40 woningen onbewoonbaar. Een moskee is in de as gelegd, vijftig mensen moesten worden geëvacueerd en opgevangen, tientallen slapen in een hotel.

Of alle woningen in de toekomst weer bewoond kunnen worden, is nog niet duidelijk. De politie roept getuigen van de brand en mensen met beeldmateriaal op zich te melden.

Er is nog veel onbekend over de oorzaak en de aard van de brand, maar wat wel duidelijk is: een gewone woningbrand zou nooit zo’n enorme vuurzee geworden zijn als het gebouw aan het alle regels van het Bouwbesluit had voldaan. “Een woningbrand zou binnen een uur wel beheersbaar moeten zijn”, zegt risico-expert Jurjen Burghgraef, die onder meer brandveiligheidsinspecties uitvoert.

Brandbaar isolatiemateriaal

De reden dat de brandweer aan de Wouwermanstraat toch uren nodig had om de vlammen te bedwingen, zou te maken kunnen hebben met de gebruikte materialen in de balkons, zegt Burghgraef. “Mogelijk is hier gebruikgemaakt van brandbaar isolatiemateriaal of een afscherming waarin polyethyleen is verwerkt. Ik weet natuurlijk heel veel niet. Maar als ik naar de beelden kijk, lijken de vlammen omhoog te schieten langs de gevel en daarna door het dak te gaan.” Het dak lijkt volgens Burghgraef van hout te zijn gemaakt, dat mogelijk geïsoleerd was met brandbaar isolatiemateriaal.

Van boven is goed te zien hoe groot de schade is. Vermoedelijk moet een deel van de woningen gesloopt worden. #hvnl #brand #denhaag pic.twitter.com/4mTAkbUjs6 — Wouter Berenschot (@WouterHVNL) 20 mei 2021

Wat ook zou kunnen, is dat bewoners zelf hebben zitten rommelen. Bijvoorbeeld door gaten in de muur te maken om internet of televisie te delen, zegt brandexpert Edgar Overmeen. “Dat is niet de bedoeling, tenzij je die gaten weer branddicht maakt.” Vuur kan zich ook snel verspreiden langs schachten of via meterkasten die niet goed brandwerend zijn.

Een complicerende factor voor de brandweer is dan ook nog dat die, wanneer een vuur zich razendsnel verspreidt, eerst mensen moet evacueren voordat het blussen kan beginnen. In de tussentijd woekert het vuur voort. Dat er geen gewonden zijn gevallen, is te danken aan het feit dat er voldoende vluchtwegen waren.

Slechte omstandigheden

De eigenaar van het gebouw is in principe verantwoordelijkheid voor de brandveiligheid. Het lijkt erop dat er verschillende VVE’s in het pand zaten, en sociale huurwoningen. Ook zouden in het afgebrande pand veel arbeidsmigranten in slechte omstandigheden gehuisvest zijn. Het verhaal gaat dat zij veel geld in de vlammen hebben verloren, omdat zij dat contant in huis hadden liggen. Wanneer het pand voor het laatst gecontroleerd is, is niet duidelijk.

De brandweer doet onderzoek naar het ontstaan van de brand, die zich volgens de brandweer vanuit een woning via het dak verspreid heeft naar aangrenzende woningen.

