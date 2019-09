De vlag gaat uit in Hoek van Holland: de Hoekse Lijn rijdt

Met tevreden blik ziet Ben Ansems de Vries de containerschepen en molens aan zich voorbij zoeven. Met zijn hoofd richting Hoek van Holland suist de activiteitenbegeleider in de ggz achterwaarts de andere kant op. De metro waarin hij zit raast richting Rotterdam, waar hij werkt. Ansems de Vries geniet van de afwisseling van haven, huizen, en natuur.

Maar vooral het simpele feit dat Ansems de rit over het spoor maakt is de reden voor zijn glimlach. Hij heeft er lang op moeten wachten. In plaats van de beloofde vijf maanden in 2017, hadden gemeenten en vervoerder RET twee en een half jaar nodig om de 125 jaar oude treinverbinding te verbouwen tot snellere metrolijn. In de spits van maandagochtend zullen forenzen als Ansems de Vries de lijn voor het eerst gebruiken om de grote stad te bereiken.

Twee en een half jaar lang nam Ansems de Vries vanuit Vlaardingen de bus naar zijn werk. “Ik was zo blij toen ik vrijdag mijn laatste ritje met de bus maakte. Ik heb alleen maar uit het raam gekeken, en kon nog even genieten van het centrum van Vlaardingen”, zegt hij. Zo plezierig ervoer hij dat ritje doorgaans niet. “De busreis was af en toe een hel. Ik kon meestal nog zitten, want ik stapte in bij de tweede halte. Na drie haltes zat de bus vol. Vaak moest de bus daarna haltes overslaan en mensen laten staan.”

Van deur tot deur was Ansems de Vries de afgelopen jaren een klein uur onderweg. Met de metro blijft daar de helft van over. “Het maakt ook een bezoek aan de bibliotheek in Rotterdam makkelijker. Ik denk dat Vlaardingers de stad nu veel vaker in zullen gaan.”

Veel te optimistische planning

Het was met name falende software die Ansems de Vries op werkdagen dwong de bus naar Rotterdam te blijven pakken. Fouten in de techniek stonden onder meer toe dat de slagbomen tussen twee kort na elkaar passerende metro's heel even open gingen. Ook traden er storingen op bij bruggen. Verder stuitte men op asbest en oude leidingen. Alles bij elkaar stelde de RET de opening van de poortjes zes keer uit.

De geplande klustijd van vijf maanden was dan ook veel te optimistisch ingeschat, concludeerde een speciaal ingestelde onderzoekscommissie. Het wensdenken kostte 90 miljoen euro extra, en Rotterdams wethouder Pex Langenberg (D66) zijn baan.

En nog steeds zijn de bouwvakkers en technici niet helemaal klaar met de Hoekse Lijn. “We moeten nóg twee jaar wachten op de lijn naar het strand”, verzucht Krijnie Wassink in de haven van Hoek van Holland, op dit moment eindpunt van de metro. Het nieuwe eindstation aan zee moet nog aangelegd worden. Want de wind mag door Wassinks haren blazen, tot de branding is het vanaf de haven nog een half uur lopen.

Wassinks kennis blijkt bovendien alweer verouderd: het metrostation aan zee zal nog een jaar later klaar zijn dan gepland, staat in een nieuwe collegebrief. Aan de extra vertraging ligt geen nieuw probleem ten grondslag, verklaart RET-woordvoerder Rolf Harbers telefonisch. “Doordat de hele planning is verschoven, schuift ook dit op.” In de zomer van 2022 moet de Rotterdammer in slippers en zwembroek de metro in kunnen hobbelen. Tenminste, zo schrijft het Rotterdamse college nu voorzichtig: “onder voorbehoud dat zich geen grote risico’s voordoen.”

