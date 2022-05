De verdachte van de schietpartij in Alblasserdam vroeg meermaals om hulp. Hoe kon het zo misgaan?

“Het is al jaren oorlog in mijn hoofd”, schrijft een 38-jarige man uit Oud-Alblas vrijdag aan de redactie van RTL Boulevard. Enige tijd later opent hij het vuur op zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam. Een 34-jarige vrouw uit Alblasserdam en een 16-jarig meisje uit Dordrecht komen om het leven. Eerder vorige week zou de man ook een winkeleigenaar uit Vlissingen hebben gedood.

Maandag besliste de rechter-commissaris dat de man nog veertien dagen in hechtenis blijft. De twee mails die de man aan RTL stuurde, maken deel uit van het onderzoek. In die mails, die de redactie deels publiceerde, stelt de man dat hij vanwege zijn psychische problemen, waaronder een obsessie met vuurwapens, al meerdere malen hulp heeft gezocht bij huisartsen en de ggz. De politie zou de man al in beeld hebben gehad, vanwege verward gedrag. Volgens het AD zou de man ook al eens van het spoor zijn gehaald. De man was een ex-cliënt van de zorgboerderij waar het drama plaatsvond.

Tussen wal en schip

Hoe kan het dat mensen die verward gedrag vertonen soms niet worden geholpen? “Soms vallen mensen tussen wal en schip”, zegt Violet Petit-Steeghs, universitair docent aan de Erasmus Universiteit, die uitgebreid onderzoek deed naar hoe verschillende regio's in Nederland omgaan met personen die verward gedrag vertonen. Ze kan geen specifieke duiding geven van de zaak in Alblasserdam omdat haar niet alle details bekend zijn, waarschuwt ze.

De onderzoeker wijst erop dat er veel verschillende vormen van hulp zijn in Nederland, waar aparte financiering voor bestaat. “Soms kom je bij de ggz, maar voor hulp bij het omgaan met middelengebruik moet je weer elders zijn.”

Een ander probleem is dat mensen die verward gedrag vertonen vaak zorg mijden. “Daarbij kan het taboe op psychische problemen bij sommigen een rol spelen. En er is wantrouwen tegen zorgverstrekkers vanwege teleurstellende ervaringen in het verleden.”

Problemen die elkaar versterken

Vooral voor mensen met zogenoemde ‘multiproblematiek’ is het soms lastig een oplossing te vinden, weet Petit-Steeghs. “Dat zijn mensen die bijvoorbeeld drugsproblemen hebben, psychische klachten én schulden. Heel kwetsbare mensen dus, want die problemen versterken elkaar.”

Maar er is al wel veel gedaan om de situatie van deze mensen te verbeteren. “Er is bijvoorbeeld nu een wijk-ggz en een wijk-GGD, die integraal naar alle problemen die iemand heeft kijken.”

Alblasserdam is niet de enige plek waar een tragedie plaatsvond met mensen die verward gedrag vertoonden of psychische klachten hadden. Thijs H., die drie mensen doodde in 2019, verkeerde volgens experts in een psychose. En ook de man die oud-politica Els Borst doodstak, had een geestelijke stoornis. Dat was bekend bij instanties.

“Het zorgsysteem sluit in deze gevallen blijkbaar niet aan bij de behoeften van mensen. Het kan zijn dat door de structuur van de zorg minder ruimte is voor het bekijken van individuele problemen”, zegt Petit-Steeghs. Daarmee wil ze niet zeggen dat de zorg faalt. “Het is voor zorgverleners ook erg moeilijk.”

Zijn dit soort incidenten te voorkomen? “Je kan niet alle risico’s uitsluiten. Maar moet je dan stellen dat het systeem niet werkt? Voor heel veel mensen werkt het wel.”

