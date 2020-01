De vader is de grote afwezige op de eerste zittingsdag in de zaak-Ruinerwold

Tijdens de eerste openbare zitting in de zaak-Ruinerwold staan twee verdachten terecht: de vader van het gezin, Gerrit-Jan van D., en zijn vriend en klusjesman Josef B. De 67-jarige Van D. wordt er door het Openbaar Ministerie (OM) van verdacht zijn kinderen jarenlang tegen hun wil te hebben vastgehouden. met Josef B. als mededader. Ook wordt de vader, die volgens de wetten van een eigen religie leefde, verdacht van mishandeling van zijn kinderen.

Van D. wordt bovendien beschuldigd van het seksueel misbruiken van twee van de drie oudste kinderen die het gezin al eerder waren ontvlucht en niet in de boerderij hebben gewoond. Dat zou gebeurd zijn tussen hun twaalf en vijftiende levensjaar. Het gaat om een zoon en een dochter, zei de officier van justitie tijdens de pro-formazitting voor de rechtbank in Assen. Tenslotte wordt Van D. verdacht van witwassen. In de boerderij werd ook 97.000 euro cash gevonden waarvan de herkomst nog onduidelijk is.

Omdat Van D. enkele jaren geleden een hersenbloeding heeft gehad is zijn spraakvermogen ernstig aangetast. Hij is om die reden ook nog niet verhoord. Om vast te stellen hoe groot zijn neurologische schade is, wil de rechtbank dat hij ter observatie wordt opgenomen in het Pieter Baancentrum. Volgens zijn advocaat Robert Snorn kan hij wel antwoorden op gesloten vragen en non-verbaal communiceren.

De vader zag zichzelf als uitverkorene

Het beeld dat het OM schetst van Van D. is er een van een vader wiens wil wet was, iemand die handelde vanuit een diepe geloofsovertuiging. Hij zag zichzelf als uitverkorene en zijn geloof was erop gebaseerd dat elk contact met de buitenwereld onrein en slecht was. Dat geloof legde hij volgens het OM op een onverbiddelijke manier op aan zijn kinderen. Als zij zich in de buitenwereld begaven zouden slechte geesten bezit van hen nemen, prentte hij hen in.

De zes jongste kinderen die met Van D. in de boerderij woonden kregen regelmatig straf, vaak zonder dat zij wisten waarom, blijkt volgens het OM na het horen van de kinderen en uit de dagboeken van de vader. Ze werden onder meer geslagen, gestompt, geschopt, aan hun haren getrokken en moesten soms uren in een koud bad zitten.

Volgens de officier van justitie werd een van de kinderen zelfs een hele zomer opgesloten in een hondenhok in de schuur, als voorbeeld voor de andere kinderen. Ook kwam het volgens het OM voor dat kinderen elkaar moesten straffen door elkaar met modder te bekogelen. Het seksueel misbruik van een zoon en een dochter rechtvaardigde Van D. door te zeggen dat een vrouwelijke geest bezit had genomen van hun lichaam.

“Geen van de kinderen heeft zich kunnen ontwikkelen”, stelde de officier van justitie. “De kinderen hebben hun hele leven geen enkele kans gekregen de wereld zelf te ontdekken. Zij leefden volgens de wil van de vader.”

De woorden en daden van de verdachten waren een figuurlijk slot op de deur

De kinderen hebben zelf geen aangifte gedaan, maar omdat de feiten zo ernstig zijn en de rechtsorde hebben geschokt, worden hun vader en Josef B. ambtshalve vervolgd. De buitendeur van de boerderij ging weliswaar niet op slot, maar de “woorden en daden van de verdachten waren figuurlijk een slot op de deur. Er is geen fysiek slot op de deur nodig als bewijs voor wederrechtelijke vrijheidsberoving”, zei de officier van justitie.

De rol van Josef B. was die van vriend en ‘discipel’ van Gerrit-Jan van D. en het gezin, aldus het OM. Hij was hun contact met de buitenwereld, regelde zaken als levensbehoeften en knapte als klusjesman de boerderij op. Het OM vindt hem onder meer medeplichtig aan vrijheidsberoving en verwijt hem dat hij de situatie van het gezin jarenlang geheim heeft gehouden, wetende dat die fout was.

Zijn advocaat Yehudi Moszkowicz vroeg vanmiddag om vrijlating van B. uit voorlopige hechtenis. Er is volgens hem geen sprake van vrijheidsberoving, omdat de deuren niet op slot waren. De raadsman betoogt ook dat verschillende kinderen hebben verklaard dat zij vrijwillig in de boerderij verbleven, daar graag hadden willen blijven en dat zij geen aangifte hebben gedaan tegen hun vader. Ook wil hij de kinderen horen in de rechtbank en de dagboeken van Van D. lezen.

De rechtbank heeft dit verzoek afgewezen. Zowel Gerrit Jan van D. en Josef B., blijven de komende drie maanden in voorarrest.

Een aantal van de kinderen zijn dinsdag aanwezig in de rechtbank in Assen, maar zij volgen het proces in een van de pers afgeschermde ruimte. Over hun gezondheid wil het OM niet meer zeggen dan dat zij hulp krijgen en het naar omstandigheden goed maken.