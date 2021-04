De Turkse Tukkers van FC Twente vormen hét succesverhaal van integratie

Jarenlang, zo niet decennialang, leefden deelnemers aan het project ‘Turkse Tukkers aan zet’ in isolement in het Twentse land. De Turkse nieuwkomers, of de kinderen van de nieuwkomers, spraken slecht Nederlands, hadden geen netwerk, worstelden zich door de dagen en dreigden dat leven door te geven aan hun kinderen.

Toch lukte het betaaldvoetbalclub FC Twente om gezinnen aan het klootschieten te krijgen, naar het stadion te dirigeren voor een quiz of te verleiden tot een dialoogavond. Aan het einde van dit drie jaar durende integratieproject blijkt dat de deelnemers eraan zich zekerder voelen om Nederlands te spreken en dat ze zelfstandiger hun weg kunnen vinden in de samenleving. Wat is het geheim van het project? En valt er iets van te leren?

Sleutelfiguren in Turkse gemeenschap

In het project wordt slim gebruik gemaakt van sleutelfiguren binnen de Turkse gemeenschap. Turks-Nederlandse mannen en vrouwen zijn opgeleid tot coach en dat zorgt meteen voor vertrouwen, in een gemeenschap waar soms moeilijk in door te dringen is. “Deze mensen hebben het voortouw genomen”, zegt emeritus hoogleraar bestuurskunde Bas Denters (Universiteit Twente). Hij evalueerde het project en is bestuurslid van de stichting ‘Scoren in de Wijk’, die de maatschappelijke projecten van de voetbalclub onder zijn hoede heeft.

Door Turkse Nederlanders in te zetten, die dankzij de korte opleiding tot coach met zinnige kennis op pad gingen, werd duidelijk waar deelnemers behoefte aan hadden. Toen bleek dat zij niet alleen graag de taal wilden leren, maar dat ze ook behoefte hadden aan hulp bij de opvoeding, bij het zoeken van werk of bij andere worstelingen.

Dat principe heeft ook bij andere integratieprojecten gewerkt. Het Verwey Jonker Instituut deed vorig jaar onderzoek naar sleutelpersonen voor statushouders in de Achterhoek en ook daaruit bleek: succesvolle personen uit de eigen migrantengemeenschap kunnen heel goed een brug slaan.

Groepsgevoel en leuke dingen

Wat ook hielp: de Tukkers hebben hard gewerkt aan het creëren van een groepsgevoel. Deelnemers, coaches en vrijwilligers van de club deden regelmatig leuke dingen. Denters: “Uit veel van de projecten die ik geëvalueerd heb, blijkt dat het belangrijk is om een groepsgevoel te creëren. Dan motiveren mensen elkaar en ze houden elkaar bij de les als iemand een dip heeft.”

Een groep helpt bovendien om een nieuwe taal te oefenen in de praktijk – nog zo’n voorwaarde om succesvol mee te komen. “In een zaaltje zitten is onvoldoende”, zegt Inge Razenberg, die aan het Verwey Jonker Instituut onderzoek doet naar de integratie van statushouders. “Je moet oefenen buiten het klaslokaal, met mensen die een taal echt spreken.” Dat is ook een van de succesfactoren in bijvoorbeeld het landelijke project TakeCareBnB, dat statushouders plaatst bij gastgezinnen.

Nieuwkomers komen er moeilijk tussen

Individuele coaching, gezelligheid in een groep, het opbouwen van een netwerk; het is een combinatie die niet terug te vinden is in het integratiebeleid van de Nederlandse overheid. Die gaat er sterk van uit dat nieuwkomers zelfredzaam zijn. Voor statushouders gold afgelopen jaren dat zij geheel zelfstandig hun cursussen en lessen moesten inkopen, en hoewel vriend en vijand het al een tijdje eens zijn dat dit niet werkt, gaat pas begin 2022 een nieuw stelstel van start. Daar komt bij dat de participatiewet, die mensen uit de bijstand aan een baan moet helpen, niet geweldig werkt, en dat Nederlanders gesloten sociale cirkels hebben. Nieuwkomers komen er moeilijk tussen.

Dat is nog los van het gegeven dat Turkse Nederlanders voor 1 mei 2020 niet hoefden in te burgeren en op dit moment alleen degenen met een asielstatus dat hoeven. Ook arbeidsmigranten uit de Europese Unie die in Nederland blijven, krijgen weinig tot niets aangeboden om hun weg te vinden in hun nieuwe vaderland.

Deelnemers en coaches van het integratieproject. Zittend: Nurseli Kabaday met haar man. Beeld Herman Engbers

Worstelen met cultuurverschil Halime Odemis (33) kon zich tot voor kort coach bij FC Twente noemen. Alleen verzon ze geen spelstrategieën of spelersopstellingen voor de voetbalclub, maar slimme manieren om Nederlands te leren en vooral: mee te doen met de samenleving. De doelgroep: Turkse Tukkers. Zestien coaches en zestig gezinnen deden drie jaar lang mee in het nu afgeronde project waarbij FC Twente mensen met een Turkse achtergrond hielp met integreren in Nederland. Sommige deelnemende gezinnen wonen hier al decennia, andere nog maar net. Maar allemaal hadden ze moeite met meekomen, vooral door de taal, zegt de bedenker van het experimentele project, Sevilay Luiken-Dalli (55) in het stadion van de voetbalclub. “Ook gezinnen die hier al jaren wonen, wisten soms echt niet hoe ze een praatje moesten maken met hun Nederlandse buren.” Ze putte bij de opzet uit haar eigen ervaringen. “Ik ben de dochter van een gastarbeider die hier als eerste generatie kwam. Bij ons was het: vader haalt een taalcertificaat, en dat was het dan.” Het project moest voor het héle gezin zijn, benadrukt ze. “Het is echt gestart vanuit de Turkse gemeenschap: zij waren aan zet. Daarin verschilde dit van andere integratieprojecten.” Opgestoken duimen en aanmoedigend knikjes

Het integratietraject, gesteund en uitgevoerd door de maatschappelijke stichting Scoren in de wijk van FC Twente, bestond vooral uit allerlei activiteiten en oefeningen om al doende de taal te leren: van samen kijken naar een wedstrijd tot uitjes met een stadshistoricus en het typisch Twentse klootschieten. Ook was er voorlichting over ernstiger zaken, zoals gezonde voeding, waren er dialoogavonden over culturele verschillen én moesten er gewoon taallessen worden gevolgd. Niemand hoefde aan alles mee te doen, nieuwe gezinnen konden ook tussentijds aanhaken. De betrokken coaches spreken allemaal ook Turks. “Dat is gemakkelijker bij het leren van de taal”, zegt coach en projectleider Kamile Adali (44). Het helpt ook bij het in kaart brengen van problemen binnen gezinnen. “Als de vader de enige is die Nederlands spreekt, kan hij een Nederlandse zorgverlener gemakkelijk vertellen dat alles in orde is. Omdat wij Turks spreken, kan de moeder ons vertellen dat dat niet helemaal klopt.” Deelnemer Nurseli Kabaday (50) staat nog helemaal aan het begin van haar traject. Ze is sinds oktober in Nederland om weer samen te kunnen zijn met haar man en spreekt met moeite een paar woordjes Nederlands. Voor haar zijn de aanwezige vrouwen niet alleen coaches, maar vooral ook supporters; met opgestoken duimen en aanmoedigende knikjes wordt ze aangemoedigd om tóch Nederlands te spreken. De Turkse Tukkers worstelen met een cultuurverschil, legt coach Odemis uit. “Het zit in de cultuur om als je iets nog nooit gedaan hebt, te zeggen: o, laat maar, dit is niet voor mij.” Het eerste Turkse vrouwenvoetbalteam

Met een beetje aanmoediging wordt die belemmering beetje bij beetje overwonnen. Iemand die daarover kan meepraten is Dilara Isik (45) uit Hengelo. Aan de telefoon vertelt ze in vloeiend Nederlands met een lichte Twentse tongval hoe het project haar heeft geholpen. “Ik vind vaak dingen moeilijk, je moet mij een beetje sturen”, zegt ze. Ze woont 22 jaar in Nederland. “Nu zijn mijn kinderen groot en wil ik vooral werken.” Om dat te kunnen bereiken, haalde Isik een zogenaamd ‘entreediploma’, waarvoor ze Nederlands en vaardigheden als rekenen moest leren. Dat ging zo goed dat ze nu bezig is met een vervolgcursus. Dat het project juist van de voetbalclub kwam, maakte het laagdrempelig, en daarmee succesvol, zeggen de coaches. Luiken-Dalli: “Kinderen zeggen: het is bij de voetbal, dus je moet meedoen! En de voetbalclub is neutraal: ze hoeven niet iets van je, anders dan bijvoorbeeld de gemeente.” In de ontmoetingsruimte van Scoren in de wijk hangt nu een supporterssjaal met daarop de woorden ‘Turkse Tukkers’, geflankeerd door twee steigerende paarden. Een potje voetbal met de gezinnen smaakte bovendien bij sommige Turkse dames naar meer: verderop in Hengelo speelt inmiddels het eerste Turkse vrouwenvoetbalteam van Nederland.

Robin Goudsmit

