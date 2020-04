De trend zet door: stijging van het aantal ziekenhuis- en ic-opnames vlakt af

De trend van eind vorige week zet door: de stijging van het aantal ziekenhuis- en ic-opnames vlakte dit weekend verder af. Zondag werden er 25 mensen op de intensive-careafdelingen opgenomen, zaterdag lag dat aantal nog op 36.

Momenteel liggen er 1385 mensen op de ic. Het kabinet streefde ernaar zondag 2400 intensivecarebedden beschikbaar te hebben. Dat is gelukt. Van die bedden zijn 505 bedoeld voor niet-coronapatiënten.

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg ziet dat het aantal mensen op de intensive care ongeveer gelijk blijft. “Dat komt doordat de instroom afvlakt en er langzamerhand ook meer patiënten herstellen en de ic verlaten.”

Er is momenteel voldoende capaciteit op de intensive cares om alle mensen die dat nodig hebben op te vangen, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). “We hebben 2400 bedden op afroep beschikbaar”, aldus Kuipers. “We hebben de ruimte, de bedden, de apparaten en de roosters klaarliggen. Maar we hebben ze op dit moment nog niet allemaal nodig.”

Beeld Louman & Friso

Voor het eerst een twintiger overleden

Het lijkt er dus op dat de maatregelen zoals thuiswerken, thuisblijven en afstand houden, effect beginnen te hebben. Dat is ook te zien aan de afname van het aantal nieuwe ziekenhuisopnamen. Dat lag op zondag met 253 lager dan zaterdag, toen hierover 336 meldingen binnenkwamen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het is het laagste aantal in twee weken. Wel wijst het RIVM erop dat de meldingen kunnen achterlopen.

Het aantal positieve testen nam met 1224 toe tot 17.851. Ook het officiële dodental door het coronavirus in Nederland is zondag met 115 sterfgevallen gestegen naar 1766. Zaterdag waren dat er 164. In totaal zijn 1766 mensen overleden met het coronavirus. Voor het eerst is ook een twintiger overleden, de jongste doden tot nu toe. Er was sprake van onderliggend lijden.

Ook het aantal meldingen van sterfgevallen is niet gelijk aan het aantal overledenen in de laatste 24 uur. Sterfgevallen worden vaak pas een of meerdere dagen later door de GGD doorgegeven aan het RIVM. Mensen die aan het virus overlijden zonder dat ze daar positief op zijn getest, ontbreken helemaal in de statistieken.