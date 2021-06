De trein rijdt weer als vanouds, hoe coronaproof is dat?

Wat zijn mogelijkheden om de trein nog veiliger te maken, volgens epidemiologen?

1. Inzetten van eersteklascoupés

Vier mensen bij elkaar in een vierzits is nog even te veel, denkt epidemioloog Rosendaal. “Bij een drukke tweedeklascoupé zou de NS de eersteklas kunnen vrijgeven”, vindt hij. “De eerste klas is een luxeproduct: in tijden van schaarste is het terecht die luxe op te offeren.” Zijn collega-epidemioloog van de Rijksuniversiteit Groningen Esther Metting ziet dat anders. “De eerste klas is juist een plek waarvoor kwetsbare mensen kunnen kiezen, om écht genoeg ruimte te hebben. Die keuze moet je juist voor de meest kwetsbaren beschikbaar houden.”

2. Ventilatie

“Het goed ventileren van ruimtes helpt tegen besmetting, blijkt uit heel veel studies”, zegt Metting. Zij adviseert ook om, indien dat mogelijk is, de ramen open te zetten in de trein. “Zeker omdat mensen lang op dezelfde plek zitten en de lucht blijft hangen”, stelt ze.

3. Vol = vol

Rosendaal vindt dat de NS moeten zorgen dat de treinen niet te vol raken door aan de poort te handhaven. “Er zijn controleurs, die kunnen ervoor zorgen dat niet iedereen zomaar naar binnen stapt. “De NS mogen daar best streng in zijn”, vindt ook Metting. “Ze moeten erop toezien dat het niet wordt als vóór corona: dat je als een ingeblikt sardientje in de trein zit. Op een gegeven moment is de trein gewoon vol.”

4. CoronaMelder-app

Epidemioloog Metting adviseert treinreizigers de CoronaMelder-app van VWS te downloaden. “In de trein zit je vaak langer dan een kwartier met mensen die je niet kent. Als iemand in de buurt besmet is, krijg je een melding. Ook voor bron- en contactonderzoek, is het handig die app op zak te hebben.”