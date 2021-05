De traumatische overval op het gezin van voetballer Zahavi past in een internationaal patroon

Gewapende overvallers zijn zondagmiddag de woning van PSV-aanvaller Eran Zahavi binnengedrongen. De vrouw van de Israëlische voetballer en vier kinderen zijn daarbij door overvallers vastgebonden. Ook plakten de overvallers hun monden af met tape. Zahavi zelf was op dat moment niet thuis. Hij was met zijn club op weg naar Tilburg, voor het eredivisieduel tegen Willem II, maar keerde spoorslag terug naar Amsterdam nadat hij door zijn vrouw was gebeld.

Zahavi reageerde maandag op het incident via sociale media. Volgens de spits was de overval een ‘zeer onplezierige gebeurtenis’ die ‘veel verder gaat dan een normale inbraak en diefstal’. “We zullen mentaal hard moeten werken om hierover heen te komen”, voegt zijn vrouw Shay Zahavi eraan toe op Instagram.

De overvallers konden de woning in de Amsterdamse wijk Buitenveldert binnendringen nadat een van hen zich had voorgedaan als pakketbezorger. Daarna werd Shay Zahavi bedreigd met een vuurwapen. Alhoewel zij en de vier aanwezige kinderen geen fysiek letsel opliepen, spreekt de politie van een ‘heftige en traumatische’ gebeurtenis. De overvallers gingen ervandoor met contant geld en waardevolle spullen. De Amsterdamse politie roept getuigen op zich te melden.

De laatste tijd zijn er in Europa opvallend veel profvoetballers slachtoffer van gewelddadige overvallen. Vorige maand werd het gezin van Paris Saint-Germain-speler Ángel di María thuis beroofd. Die overval zou ook gepaard zijn gegaan met een korte gijzeling van de vrouw en dochters van de voetballer. Ook de aanvoerder van Paris Saint-Germain, Marquinhos, zou te maken hebben gehad met inbrekers in een huis dat hij voor zijn ouders had gekocht.

Ook buiten Frankrijk kregen spelers te maken met inbraken en geweld. Zo werd de keeper van de Engelse club Everton thuis beroofd door mannen met machetes. In Italië werd verdediger Chris Smalling verrast door gewapende mannen die zijn woning binnendrongen. Criminelen zouden het gemunt hebben op voetballers omdat het gemakkelijk is om met wedstrijdschema’s uit te zoeken wanneer ze van huis zijn.

Volgens Het Parool zouden de overvallers in Buitenveldert ook de haren van Shay Zahavi hebben afgeknipt. De plaatselijke tak van de VVD zegt daarom aan het Amsterdamse college vragen te gaan stellen over de mogelijke antisemitische beweegredenen van de daders. Maandag wilde de politie nog geen details geven over wat zich in het huis had afgespeeld. Wel zei een woordvoerder dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn voor eventuele racistische motieven voor de overval.

