De tram, de schoten, het verdriet: dagelijks staan deze twee collega’s nog stil bij de aanslag in Utrecht

Nog elke dag lopen collega’s Karina Langenberg en Ron Rietveld rond tien uur ’s ochtends langs de plek waar Gökmen T. op 18 maart 2019 de passagiers van een Utrechtse tram beschoot. “Ik kon het allemaal zien vanuit mijn kantoor”, herinnert Rietveld zich. Van een afstandje wijst hij naar de trambaan. “Daar kwam de tram tot stilstand, daar lag urenlang een dode onder een laken.”

Hun dagelijkse wandeling rond het kantoor maakten Langenberg en Rietveld al lang voor de aanslag. Sinds maart heeft het rondje een andere­­ lading. Rietveld: “In het begin dacht ik elke dag terug aan de aanslag als we door dit parkje liepen”.

Tekeningen en Nijntje-knuffels

In het driehoekige park, ingeklemd tussen een drukke weg met trambaan en hoge kantoren, groeide een statige plataan al snel uit tot herinneringsmonument. Elke ochtend was de bloemenzee rond de stam weer iets groter. Er lagen tekeningen, brieven, Nijntje-knuffels en vaantjes van Desto, de voetbalclub waar een van de slachtoffers trainer was.

“Het was hier stampvol met mensen die eerste weken”, zag Rietveld vanuit zijn kantoorraam. “Er kwamen bedrijven langs, schoolklassen. Langsfietsende vaders met kinderen stopten even.” De plataan werd het centrum van de collectieve rouw in Utrecht. De stille tocht eindigde er, allerlei organisaties legden er kransen. “En weet je nog toen die Surinaamse vrouwen kwamen zingen”, zegt Langenberg tegen haar collega.

De bloemen zijn inmiddels verwerkt tot compost. Rond de plataan plantte de gemeente geraniums in de stadskleuren rood en wit om de herinnering levend te houden. “De gemeente heeft het allemaal heel groot gemaakt”, zegt Rietveld. “Heel goed, als je het mij vraagt. Het laat zien dat we dit niet normaal vinden, dat we het niet accepteren.”

Lichtblauwe sjaals rond de boom

De geraniums zijn nu verschrompeld tot winterformaat en de vier laatste bloemenkransen liggen er bruin en uitgedroogd op. Alleen de lichtblauwe sjaals die rond de bast van de boom zijn gebonden, maken duidelijk dat er iets bijzonders aan deze plek kleeft. “Liefde kent geen grenzen”, is de gestikte boodschap die de sjaals van een islamitische liefdadigheidsinstelling na maanden nog altijd overbrengen.

Terwijl de tram tingelend langs glijdt en fietsers aan alle kanten passeren zonder om te kijken, stoppen de collega’s even bij de boom. “Het is nu echt niet meer zo dat ik elke dag aan de aanslag denk als we hier langslopen”, zegt Rietveld. “Nee, maar als de tram op een gekke plek stopt, ben ik nog altijd even scherp”, vervolgt Langenberg. “Je denkt dan toch een seconde: het zal toch niet weer gebeuren.”

Dat onderliggende gevoel van behoedzaamheid is ook terug te zien op hun kantoor. “Ze zijn nu poortjes aan het maken bij de ingang”, vertelt Langenberg. “Na de aanslag waren er meerdere collega’s die aangaven dat ze het niet meer zo’n fijn gevoel vonden dat iedereen zomaar naar binnen kon lopen.”

Het park wordt verbouwd

Op de weg terug door het park lopen de collega’s langs een auto van een loonwerkersbedrijf. Iets verderop graaft een man in een graafmachine een gleuf in het gazon. “We kijken waar de leidingen liggen voor de verbouwing van het park”, zegt een tweede man, die met een schep in de gleuf staat.

De gemeente wil het parkje rond de plataan op de schop nemen om een plek te maken “waar ruimte is voor verdriet en verbondenheid.” Het park wordt daarmee een grote herinneringsplek met kronkelende paadjes en grote golvende banken tussen nog meer bomen en struiken. Voor 18 maart moet het af zijn. Langenberg: “Op die dag zullen we er zeker weer langslopen, en dan even stilstaan bij de boom. Om te herinneren.”

