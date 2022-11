De top 400 is volgens burgemeester Halsema nog steeds ‘een sterk instrument’

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam staat nog steeds achter de zogenoemde top-400-aanpak van de gemeente. Dat schrijft ze in een brief aan de Amsterdamse gemeenteraad. Ze reageert hierin op de kritiek die ouders en onderzoekers deze week uitten.

Op de zogenoemde top-400-lijst staan jongeren die in aanraking zijn geweest met de politie, en die intensief worden begeleid om te voorkomen dat ze in de zware criminaliteit belanden. De gemeente hanteert deze aanpak sinds 2015.

Volgens de burgemeester is uit wetenschappelijk onderzoek gebleken dat het goed werkt om straf met zorg te combineren, omdat een strafrechtelijke aanpak alleen niet genoeg is om te voorkomen dat jongeren opnieuw de fout in gaan. De jongeren op de top-400-lijst worden dus niet alleen in de gaten gehouden door de politie, maar krijgen bijvoorbeeld ook hulp bij eventuele schuldenproblematiek of bij het vinden van een geschikte opleiding, stage of bijbaan.

Juist gestigmatiseerd

De top-400-aanpak kwam deze week negatief in het nieuws. In een de documentaire Moeders die op het filmfestival Idfa in première ging, vertelden moeders van jongeren op de lijst over hun machteloosheid. De moeders vinden dat hun kinderen niet de juiste hulp krijgen en juist worden gestigmatiseerd.

Die mening wordt gedeeld door onderzoeker Fieke Jansen van het Data Justice Lab van de universiteit in Cardiff en mensenrechtenadvocaat Jelle Klaas. Zij bekeken bijna vijfhonderd opgevraagde documenten en concludeerden dat de gemeente Amsterdam normaal tienergedrag criminaliseert met de top-400-lijst.

De burgemeester is het niet eens met die kritiek. In haar reactie noemt ze de lijst juist ‘een sterk instrument’. In de documentaire Moeders vertelt een vrouw dat haar zoon in de top 400 belandde nadat hij een blikje cola had gestolen bij de Albert Hein. Maar het beeld dat zo’n licht vergrijp genoeg zou zijn om in de lijst te komen klopt volgens de burgemeester niet.

‘Er is voor instroom altijd een combinatie van meerdere aanhoudingen (waarvan één voor een high impact crime delict) en meerdere zorgsignalen nodig’, schrijft Halsema. Voorbeelden van zo’n ‘high impact crime’ delict zijn een straatroof, overval, inbraak in een woning of een zware mishandeling. Schoolverzuim kan gelden als een zorgsignaal.

‘Gevaarlijk, discriminerend en disproportioneel’

Wel begrijpt de burgemeester dat ouders en jongeren zich niet altijd gehoord voelen. ‘De laatste jaren zijn we ons steeds meer van bewust geworden van de impact van de aanpak op het leven van de jongeren en hun ouders’, schrijft Halsema. ‘Met de kennis van nu is het goed voorstelbaar dat jongeren en hun ouders dit, met name in die eerste jaren name in die eerste jaren, hebben gemist.’

De gemeente wil de ouders dus beter gaan uitleggen wat de aanpak inhoudt. Al vanaf 2015 worden ook ouderbijeenkomsten georganiseerd, maar volgens de burgemeester zijn die de laatste jaren flink verbeterd. Ouders krijgen daar informatie, maar ook de mogelijkheid hun eigen ervaringen te delen. De gemeente werkt inmiddels ook samen met een belangenorganisatie voor ouders.

De onderzoekers van de universiteit Cardiff blijven kritisch. “De reactie van de burgemeester neemt geen van mijn zorgen echt weg”, zegt mensenrechtenadvocaat Jelle Klaas, die bij het onderzoek betrokken was.

Hij wijst erop dat de burgemeester schrijft dat ‘het overgrote deel’ van de top-400-jongeren ‘stevig in beeld’ is bij de politie en andere organisaties en bijvoorbeeld door een rechter een strafmaatregel kreeg opgelegd. “Het overgrote deel. Dus een klein deel in elk geval niet”, zegt Klaas. Hij vindt de aanpak daarom nog steeds “gevaarlijk, stigmatiserend en disproportioneel.”

