‘De toeslagenaffaire is een schoolvoorbeeld van hoe de overheid niet met kinderen moet omgaan’

Bij uithuisplaatsing speelt een enorm ingewikkelde cluster aan factoren, dat wil kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer in de eerste plaats benadrukken. Het is dan ook met grote voorzichtigheid dat ze zich waagt aan een inschatting van het nieuws dat elfhonderd kinderen gedwongen uit huis zijn geplaatst uit gezinnen die zijn getroffen door de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst.

“Ik weet niet waar ik dit mee moet vergelijken”, zegt ze. “Wetend dat Nederland in Europa een koploper in uithuisplaatsingen is, kun je zelfs niet zeggen of dit veel of weinig is. Die cijfers zijn er niet.”

Het risico werd veel groter

Wat Kalverboer wel weet, is dat er bij het harde ingrijpen van de Belastingdienst destijds op geen enkele manier is stilgestaan bij de impact of de levens van kinderen. “Dit is een schoolvoorbeeld van het niet-kijken naar de belangen van kinderen. De druk die de Belastingdienst uitoefende op ouders heeft bij de ernstige gedupeerden geleid tot armoede en stress, en we weten dat dat factoren zijn die het risico op een uithuisplaatsing vergroten. Daarom zullen er ongetwijfeld kinderen bij zijn die niet uit huis waren geplaatst als de Belastingdienst niet zo hard had ingegrepen.”

Financiële problemen op zich zijn nooit de reden om kinderen uit huis te plaatsen, maar ze zijn doorgaans een factor die sterk bijdraagt aan opvoedingsproblemen. “Als je als overheid zo optreedt, dan gaat dat ten koste van de kwaliteit van de opvoeding”, zegt Kalverboer. “Dit handelen heeft iets in gang gezet. En het kan in sommige gevallen het zetje zijn dat een gezin over de rand duwt.”

Hoe je zoiets rechtzet? Leg de nadruk wat compensatie betreft niet uitsluitend op geld, is haar advies. “Dit is vooral schadelijk voor het zelfbeeld en het zelfvertrouwen van kinderen. Ze moeten zich realiseren dat ze er ontzettend toe doen en recht hebben op kansen die ze misschien zouden laten liggen door de slechte ervaringen die ze hebben. Dat betekent speciale aandacht voor ondersteuning en begeleiding in hun persoonlijke ontwikkeling.”

Het kinderbelang moet altijd een rol spelen

Kalverboer bepleit ook dat er veel beter inzicht moet komen in de stapeling van factoren die tot uithuisplaatsing leiden. Voorkomen begint daarmee. Maar het allerbelangrijkste is dat Nederland werk maakt van de verplichtingen die het is aangegaan in het Kinderrechtenverdrag. “Wetgeving en beleid moet altijd worden getoetst aan kinderrechten en de gevolgen van overheidsoptreden op kinderen moeten altijd worden meegewogen. Daar zijn nog grote stappen te maken.”

De kinderombudsvrouw heeft wel de indruk dat dit besef begint te dagen. Het ministerie van financiën heeft bijvoorbeeld getroffen kinderen gevraagd hoe ze hen kunnen helpen in de nasleep van de toeslagenaffaire. En in het algemeen worden kinderen vaker gevraagd om hun mening bij besluitvormig. “Die stap is alvast gemaakt. Maar de echte invloed van het belang van kinderen moet nog komen. Dat betekent niet dat we kinderen hun zin moeten geven, maar wel dat hun belang in beeld komt en meetelt. Altijd.”

Lees ook:

Ruim 1100 kinderen van gedupeerden toeslagenaffaire uit huis geplaatst

Het demissionair kabinet liet uitzoeken hoeveel kinderen van gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire uit huis werden geplaatst. ‘Het leed dat ouders en kinderen hebben ervaren is onbeschrijfelijk.’

Fatma Simsek (36) kreeg onterecht geen kinderopvangtoeslag: ‘De Belastingdienst zei sorry, maar gaat niets oplossen’

De Belastingdienst wil van zijn fouten leren en praat daarom met de ouders van wie de kinderopvangtoeslag ten onrechte is stopgezet. Om hen hun verhaal te laten doen. Het stelt de ouders niet tevreden.

Oud-ombudsman Alex Brenninkmeijer ziet in de toeslagenaffaire geen bedrijfsongeluk maar een falend systeem

De toeslagenaffaire heeft niets te maken met een ongelukje, vindt hoogleraar staatsrecht en voormalig ombudsman Alex Brenninkmeijer.