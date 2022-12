De tijd tikt weg, wat als Van der Burg de asielwet niet op tijd rondkrijgt?

Gaat het Eric van der Burg (VVD) lukken? Minder dan twee maanden voordat de nieuwe asielspreidingswet in werking moet treden, ligt op het bureau van de staatssecretaris van asiel een stapel kritische reacties op zijn wetsvoorstel waar hij iets mee moet. De wet is te complex, is het commentaar. Op punten heel onduidelijk. Wachten loont voor gemeenten, terwijl er juist nu opvangplekken voor asielzoekers nodig zijn. De crisis wordt met de wet niet snel genoeg opgelost. Wat als Van der Burg de wet niet op tijd rond krijgt?

De kritiek op zijn wetsvoorstel komt van de belangrijkste partners bij de opvang van asielzoekers. Dat zijn de gemeenten, burgemeesters, veiligheidsregio’s, provincies en de twee opvangorganen in Nederland: het Coa en het Nidos.

Geen buitenslapers in Ter Apel meer

Al die organisaties zijn overigens, net als het hele kabinet, gebaat bij een oplossing voor hetzelfde probleem. Telkens krijgt Van der Burg ‘nee’ te horen als hij bij een gemeente aanklopt voor de opening van een asielzoekerscentrum. Ondertussen neemt het aantal benodigde opvangplekken toe. In januari heeft het Coa 55.000 plekken nodig, eind 2023 naar verwachting zelfs 75.500. Niemand wil terug naar de situatie van afgelopen zomer, toen honderden asielzoekers in Ter Apel in het gras sliepen.

Iedereen snakt naar een oplossing, maar niemand schiet iets op met een vlugge wet die in de praktijk niet functioneert. Wrang genoeg hebben juist partijen die nu kritisch zijn op de kwaliteit van het wetsvoorstel, zoals gemeenten en het Veiligheidsberaad, de staatssecretaris de afgelopen maanden onder druk gezet om de wet zo snel mogelijk te presenteren.

De wet moet volgend jaar zorgen voor 40.000 extra opvangplekken die in jargon ‘duurzaam’ worden genoemd. Geen tijdelijke opvang in een sporthal of hotel meer, maar echte opvanglocaties die jarenlang blijven bestaan. De behoefte aan opvangplekken wordt met de wet verdeeld over alle gemeenten, die een bonus krijgen als ze zich vrijwillig melden.

Elke komma geeft ruzie

Maar de wet waarmee Van der Burg dacht dat hij deze opvangplekken kon realiseren, heeft hij nooit kunnen schrijven. Het voorstel dat er ligt, is het resultaat van een complex compromis tussen vier coalitiepartijen die verschillend denken over de opvang van asielzoekers. Speciaal voor de VVD is bijvoorbeeld een bonusstructuur voor gemeenten bedacht, waarvan betrokken organisaties nu zeggen dat die veel te ingewikkeld is.

De wet was ooit bedoeld om een onwelwillende gemeente te kunnen dwingen om asielzoekers op te vangen. Maar volgens deze wet moet Van der Burg wachten tot september of oktober voor hij in actie kan komen. Het Coa vreest daarom dat de wet onvoldoende soelaas biedt om de opvangcrisis op korte termijn op te lossen.

Met zijn ambtenaren probeert Van der Burg de geleverde kritiek te verwerken, maar bij het aanpassen begeeft de staatssecretaris zich in een politiek mijnenveld. Bij iedere komma die hij verplaatst, loopt Van der Burg het gevaar dat hij één van de vier coalitiepartijen tegen zich in het harnas jaagt.

De volgende stap is een advies van de Raad van State, maar navraag leert dat die nog geen verzoek van het kabinet heeft ontvangen. De staatssecretaris werkt namelijk nog aan die onmogelijke opdracht: het verbeteren van de wet. Als een advies er eenmaal ligt, en dat kan wel even duren, moet Van der Burg de wet ook nog door de Tweede en Eerste Kamer loodsen, waar men ongetwijfeld kritisch is. Tussendoor is er nog drie weken kerstreces.

De tijd tikt weg

De kans dat de wet op 1 februari van kracht wordt, is zodoende minimaal. Dan wordt voor de zoveelste keer een deadline in deze asielopvangcrisis niet gehaald. Ondertussen zijn vooral asielzoekers de dupe. Volgens de laatste gegevens zijn er pakweg 175 nood- en crisisnoodlocaties geopend om iedereen een dak boven het hoofd te bieden. In cruiseschepen, sportzalen, hotels, scholen, brandweerkazernes en congreshallen slapen asielzoekers in stapelbedden. Vaak zijn de omstandigheden er ondermaats, en asielzoekers worden van hot naar her verplaatst.

De tijd tikt weg. In het voorjaar sluiten grote noodlocaties in Amsterdam, Velsen-Noord en Biddinghuizen hun deuren en moet er voor duizenden asielzoekers weer een nieuwe plek worden gevonden. Vanaf 1 april willen gemeenten dat het Coa de organisatie van de asielopvang weer overneemt. Maar aangezien er nog lang geen wet ligt en het aantal nieuwe asielzoekers naar verwachting niet afneemt, is ook die deadline al in gevaar.

