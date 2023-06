De tijd dat Nedcar voor Sinterklaas speelde, is voorgoed voorbij in Born

Elke keer als op de terugweg uit Frankrijk het blauwe Volvo-bord langs de A2 opdoemt, is dat méér dan een bevestiging dat de vakantie voorbij is. De indrukwekkende productielocatie van (tegenwoordig) VDL Nedcar markeert in de jaren zeventig voor Renata Martin ook haar toekomstdroom. “Mam”, wees de tiener beslist naar de autofabriek. “Daar ga ik later werken, dan heb ik mijn hele leven werk.”

Lichamelijke klachten staan dat laatste in de weg, maar Martin staat inderdaad bijna 15 jaar op de loonlijst. Meestal gaat ze op haar brommertje, als onderdeel van een grote stoet lokale werknemers die elke dag de Aldenhofweg uitrijdt richting de trots van Born. Eerst komt Martin in het magazijn terecht, later gaat ze aan de slag aan een productielijn. Ze werkt er met plezier.

Iedereen zag het aankomen

Inmiddels is ze drie decennia weg, en worden er allang geen Volvo’s meer gemaakt. Toch verdwijnt de tinteling in haar buik nooit als Martin langs Nedcar rijdt. “Ik was zo trots dat ik aan die auto’s meebouwde. Dat gold voor veel mensen uit de omgeving. Als je wilde solliciteren, ging je naar de Volvo en werd je aangenomen. Nedcar was altijd op zoek.”

Maar het gaat niet goed meer aan de andere kant van de snelweg. In plaats van nieuw personeel, moet VDL Nedcar binnenkort de helft wegsturen. Aan de buitenkant wijst niets daarop. Een wervingsdoek voor nieuwe medewerkers hangt nog pontificaal aan het hek. Drie VDL-vlaggen wapperen fier in top. En aan de zijkant laat een groot bord weten dat hier de tweede beste autofabriek van Europe en Afrika staat. Dat, klein detail, geen merk meer aan zich weet te binden.

Terug naar de bebouwde kom. Het massaontslag is niet het gesprek van de dag, wellicht omdat iedereen het nieuws wel een beetje zag aankomen. Bovendien is het dorp in de ban van 2 juli, als het Limburgs Schuttersfeest voor het eerst in 121 jaar weer in Born neerstrijkt. Zo lang is het geleden dat de plaatselijke schutterij dit jaarlijkse evenement won. Overal hangen vlaggen uit, op de rotonde staat een tijdelijk kunstwerk. Het is eerder feest dan droefenis in Born.

‘Dankzij Nedcar kent heel Nederland Born’

Dat is schijn, zegt uitbater Harrie Savelkoul van het karakteristieke café De Sjoester. De muziekinstrumenten hangen er aan het plafond, grammofoonplaatjes sieren de muren en de pooltafel is een veelgebruikt object. Maar aan de bar hebben vroegere en huidige werknemers het vaak over Nedcar. “Ze vragen zich af wat er gaat gebeuren, hè. Tegelijk zijn ze trots. Net als DSM is het een Limburgs bedrijf waar mensen vaak lang werken. Ik vind het altijd mooi om de verhalen te horen.”

Van de huidige 4000 werknemers woont ongeveer een derde in de gemeente Sittard-Geleen. Daar valt Born sinds de herindeling van 2001 ook onder. De aanwezigheid van Nedcar speelde daarbij een grote rol, herinnert Hub Lemmens, tien jaar wethouder in Born, zich. “Sittard had weinig grote bedrijven, met Nedcar kon het naam maken. Daarom moest Born erbij. Als je vanuit het zuiden de afslag Sittard hebt, staan op de banen voor rechtdoor de namen Amsterdam, Eindhoven en Born. In de beginjaren kwamen er uit de nieuwe gemeenteraad vragen of Born niet in Sittard-Geleen kon worden veranderd. Dat is nooit gebeurd. Want dankzij Nedcar kent heel Nederland Born.”

De ontslagen zullen voor veel families impact hebben, zegt Lemmens. Al is de betekenis van Nedcar hier niet meer zo groot als voorheen. “Voorloper Daf opende eind jaren zestig de locatie als compensatie voor de sluiting van de Staatsmijnen. Het was natuurlijk uniek, een kleine gemeente met zo’n autofabriek. In de beginjaren werkten er veel meer mensen uit de directe omgeving, nu komen ze van alle kanten.”

Nedcar stond vaker op kiepen

Oudere inwoners herinneren zich hoe ze vroeger tijdens Sinterklaas met de drumband door de fabriek liepen en cadeautjes kregen. Het bedrijf sponsorde destijds ook veel lokale initiatieven. Nu roept het soms zelfs weerstand op, bijvoorbeeld met de kap van een groot deel van het Sterrebos om te kunnen uitbreiden. Wat er nu dus waarschijnlijk nooit van komt.

Al probeert Lemmens de moed erin te houden. “Op luchtfoto’s zie je dat het terrein groter is dan menig dorp. Het is bijna niet voor te stellen dat het grotendeels leeg komt te staan. Nedcar stond vaker op kiepen, steeds kwam er op het laatste moment een oplossing.”

Maar het lijkt er nu niet op. Wie in Born werk zoekt, hoeft niet meer bij Nedcar aan te kloppen. Had ze het fysieke werk aangekund, dan nog had Renata Martin moeten vrezen voor haar geplande levenslange carrière. “Onwerkelijk, het bedrijf is meer dan een halve eeuw belangrijk geweest voor de streek. Heel jammer dat het zo loopt.”

