De testdiscipline bij mensen met klachten ligt laag, en dat is zorgwekkend

De bereidheid van mensen met coronaklachten om zich te laten testen is niet bijster hoog. Uit gedragsonderzoek van het RIVM en de GGD onder 50.000 Nederlanders blijkt dat 12 procent van de mensen met klachten zoals een loopneus, hoesten, benauwdheid of koorts zich ook daadwerkelijk meldt voor een coronatest. Vooral als de symptomen mild zijn en de klachten net opsteken ontbreekt het bij een deel van de mensen aan urgentie, aldus het RIVM.

Niet alleen is de testdiscipline laag, ook zegt de helft van de mensen met klachten het heel moeilijk te vinden om niet naar buiten te gaan. Liefst één op de acht Nederlanders doet dit toch, en gaat dan vooral boodschappen doen (87 procent), wandelen, fietsen of hardlopen (73 procent) of op bezoek (58 procent).

Volgens het RIVM is deze afweging van mensen zorgwekkend: het is voor de bestrijding van het coronavirus cruciaal dat mensen met klachten thuisblijven en zich laten testen. Op die manier wordt een uitbraak vroeg opgespoord en kan er zo nodig worden ingegrepen. Op dit moment lijkt het aantal besmette personen weer iets op te lopen, vorige week steeg dat aantal met 534 mensen. De kans is groot dat de hoeveelheid besmette personen in werkelijkheid veel hoger ligt omdat de testbereidheid zo laag is.

Opvallend genoeg zegt 68 procent van de mensen zonder klachten in hetzelfde onderzoek dat ze wel bereid zijn om zich te laten testen bij coronaklachten. Waarom ze dan toch niet gaan, kan het RIVM slechts deels verklaren. Vier op de tien mensen schrijft de klachten toe aan bekende aandoeningen zoals hooikoorts, astma of een met enige regelmaat terugkerende verkoudheid. Ook is men simpelweg gewend om ‘het eerst nog even aan te kijken.’

Reuze eenvoudig

Het blijven bevorderen van mensen om tóch af te reizen naar een teststraat is volgens het RIVM van groot belang. Sinds 1 juni kan iedereen met klachten terecht bij één van de tachtig teststraten van de regionale GGD. Deze maand loopt een campagne van het ministerie op radio en tv: klachten? Blijf thuis en laat je testen.

Dat bevorderen kan ook door het mensen zo gemakkelijk mogelijk te maken, schrijft het RIVM. Ze moeten snel kunnen testen op een locatie in de buurt. Volgens een woordvoerder van de landelijke GGD GHOR gaat het testen echter al reuze eenvoudig. “We testen tienduizend mensen per dag. Als dat op een bepaalde schaal moeizaam zou gaan, dan zouden we dat via de (sociale) media wel horen.”

