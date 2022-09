De terugkeer van de rijen op Schiphol luidt vertrek Benschop in

Op donderdagmiddag, tijdens een Kamerdebat over de luchtvaart, hoort minister Mark Harbers (infrastructuur) van Kamerleden die op hun telefoon pushberichten binnenkrijgen, dat Schipholbaas Dick Benschop terugtreedt. Geen fraai beeld, aangezien de staat bijna 70 procent van de aandelen in de nationale luchthaven bezit. Maar ook veelzeggend, over de ruis en chaos die al tijden heersen rond Schiphol.

Terwijl Harbers met zijn ambtenaren overlegt, heeft Schiphol al een videoboodschap online gezet, waarin Benschop zegt dat hij al op woensdagavond de raad van commissarissen heeft ingelicht over zijn vertrek. Ook kondigt hij aan dat er de komende weken weer beperkingen nodig zullen zijn, omdat er opnieuw lange rijen op de luchthaven staan. “Er is veel aandacht en kritiek op de manier waarop Schiphol de problemen aanpakt. Die kritiek geldt ook voor mij.” Om die reden zegt Benschop op te stappen, zodat Schiphol “een nieuwe start” kan maken. Harbers zegt later tijdens het debat dat Benschops besluit hem ‘siert’.

Onzichtbaarheid

Het moment waarop komt dan wel als een verrassing voor de minister, maar dát Benschop vertrekt, kan nauwelijks opzien baren. De PvdA-prominent en voormalig directeur van Shell ligt al tijden onder vuur, vanwege de trage bagageafhandeling, de lange rijen en de onveilige situaties op het vliegveld. Afgelopen voorjaar woedde er al een storm van kritiek vanwege de lange rijen. Daarbij klonk bovendien afkeuring over de werkwijze van Benschop zelf. Hem werd onzichtbaarheid verweten. Dat hij een boottripje maakte, terwijl het op Schiphol alle hens aan dek was, werd breed uitgemeten in de media. Zelf weet Benschop zijn afwezigheid aan een coronabesmetting.

De forse kritiek op zijn functioneren kwam enigszins tot bedaren toen er vlak voor de zomer een akkoord met de werknemers getekend werd. Dankzij een ‘zomertoeslag’ lukte het Schiphol extra beveiligers aan te trekken. Volgens vakbond FNV zijn de rijen die sinds deze maand opnieuw op de luchthaven staan, een direct gevolg ervan dat die bonus inmiddels is komen te vervallen.

Bedrijfsmodel

De nieuwe problemen op de luchthaven tonen andermaal aan dat het bedrijfsmodel dat Schiphol jarenlang hanteerde niet meer houdbaar is, iets wat ook Benschop steeds meer is gaan onderkennen. Schiphol wilde de afgelopen decennia meespelen met de grootste Europese luchthavens, en ging die concurrentieslag aan door te beknibbelen op de kosten. Het vliegveld werd zo één van de bedrijvigste én goedkoopste luchthavens van Europa. Het leidde tot slechte arbeidsomstandigheden, toenemende overlast en schade aan milieu en klimaat.

Toen Benschop eind mei door de Tweede Kamer op het matje geroepen werd, kondigde hij al een omslag aan: “Schiphol is er nu voor de kwaliteit”. Er zou nu eindelijk écht werk gemaakt gaan worden van het terugdringen van de overlast en het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Korte tijd later kondigde ook het kabinet een krimp van de luchtvaart aan.

Benschop zag zichzelf in eerste instantie nog als de juiste man om leiding te geven aan deze omslag. Maar dit is veranderd nu de luchthaven en hijzelf opnieuw onder vuur liggen. In zijn videoboodschap zegt hij dat hij zijn besluit eigenstandig heeft genomen. Hij blijft nog wel aan terwijl Schiphol op zoek gaat naar een opvolger.

