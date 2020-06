De terrassen zijn weer open. ‘Het voelt als een mini-Bevrijdingsdag’

Vanaf vandaag mogen in heel Nederland de terrassen weer open, een versoepeling van de lockdown waarnaar lang is uitgekeken. Verslaggever Joost van Velzen is de hele dag in Amersfoort om te zien hoe het verloopt en geeft desgevraagd een tussenstand. ‘Toen de klok 12 uur sloeg, werd er met confetti geknald’.

Hoe is het in Amersfoort?

Wij (Joost van Velzen en fotograaf Werry Crone, red.) maken het goed. Prachtig weer. Amersfoort is blij dat het weer mag. We zijn hier sinds negen uur vanmorgen en verblijven de hele dag op de Hof, het centrale plein in de stad.

De horeca mocht pas vanaf het middaguur open. Was er vanochtend al wat te doen?

De horeca-ondernemers waren al vroeg bezig om de terrassen zo mooi mogelijk én volgens de regels neer te zetten. ‘Ik heb nog nooit zo vaak een rolmaat vastgehouden’, kreeg ik te horen. En voor het eerst ging ook de kerk weer open. Er mochten 30 mensen naar binnen in de Sint-Joris. Die is overigens enorm, dus daar hadden best meer mensen in gekund.

De predikant stond de mensen echt te verwelkomen. Je zag aan de vele gezinnen met kinderen dat het een gemis was geweest, dat mensen elkaar al lang niet meer hadden gesproken. De predikant vertelde heel blij te zijn dat het weer kon, omdat diensten nu eenmaal in het teken staan van ‘elkaar ontmoeten’.

En toen werd het 12:00 uur...

Om 11:45 uur zaten de eerste mensen al klaar bij de fontein. Een gezinnetje dat een lunch had gereserveerd, stond ook al in de startblokken. Toen om 12 uur de klok sloeg, werd er midden op het plein met confetti geknald. Het leek toch een soort bevrijding, na een paar maanden opgesloten te hebben gezeten. Een mini-Bevrijdingsdag.

De Hof van boven. Beeld Google Maps

De Hof in Amersfoort. Beeld Werry Crone

Was er sprake van een stormloop?

Mensen houden zich braaf aan de regels hier, de terrassen zitten niet overvol. Ik sprak zojuist burgemeester Lucas Bolsius en ook die maakt zich weinig zorgen. Hij staat in nauw contact met de politie, mochten zich toch problemen voordoen.

Als je binnen wilt zitten, moet je sowieso vooraf reserveren. Wie op het terras wil zitten, moet zich eerst melden aan een balie, je kunt niet zomaar ergens neerploffen. En alle gasten moeten eerst hun handen wassen voordat ze mogen zitten.

Ook de horecamedewerkers moeten zich aan veel regels houden. De instructie die sommige obers kregen van hun baas leek wel een half uur te duren, er werd een heel protocol voorgelezen. Ze moeten bijvoorbeeld om de 10 minuten hun handen wassen. Ook worden er rode en groene bordjes op de tafels gezet, om aan te geven of mensen al kunnen gaan zitten. Nadat er klanten zijn weggegaan, moet namelijk eerst de tafel helemaal worden gereinigd voordat er weer nieuwe mensen mogen gaan zitten.

Wat staat er verder nog op het programma?

We zijn intussen ook in het heropende Mondriaanhuis geweest, dat ligt hier om de hoek. We gaan zo naar een hotel en willen ook nog in een bioscoop kijken, die mogen vandaag ook weer open.

Lees de reportage van Joost van Velzen later vandaag online en morgen in de krant.