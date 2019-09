De taser zorgt voor meer veiligheid, zegt korpschef Akerboom. Maar is dat wel zo?

“De taser geeft politiemensen een boost van vertrouwen. Het is een belangrijke investering in veiligheid”, aldus de korpschef in De Telegraaf.

Aanleiding voor Akerbooms oproep is een aantal recente incidenten waarbij agenten slachtoffer werden van geweld tijdens het uitoefenen van hun werk. In het oog sprong een voorval in Rotterdam vorige week, waarbij een deelnemer aan een trouwstoet een agent ogenschijnlijk uit het niets knock-out sloeg. Binnen het korps ontstond er verontwaardiging over het incident. Ook werd de korpsleiding gebrek aan daadkracht verweten.

Vorig jaar al adviseerde de politie aan minister Grapperhaus (justitie) om tasers beschikbaar te stellen voor 17.000 agenten. Daarover is nog geen besluit genomen en dus voert Akerboom de druk op. De vraag is of de korpschef met zijn oproep echt een oplossing aandraagt voor geweld tegen agenten.

Vicevoorzitter Erwin Koenen van politievakbond ACP heeft niet de illusie dat een taser het geweld tegen agenten uitbant. “De agent in Rotterdam werd volgens mij van achteren neergeslagen, dat voorkom je niet met een taser. Maar een stroomstootwapen kan wel helpen bij het beteugelen van geweld, mensen staken eerder het verzet. Daarom steunen we de oproep van de korpschef”, zegt Koenen, die ook pleit voor meer voorlichting. “Het gaat om gedrag en houding richting agenten, we moeten blijven benadrukken waarom je met je handen van hulpverleners af moet blijven.”

‘De taser is geen wondermiddel’

“De taser heeft een meerwaarde maar is geen wondermiddel, zoals geen enkel geweldsmiddel dat is”, zegt Otto Adang. Hij is lector aan de politieacademie en bijzonder hoogleraar Veiligheid en Collectief gedrag aan de Rijksuniversiteit Groningen. Nadat de politie in 2017 en 2018 een proef draaide met de taser schreef Adang mee aan de evaluatie van die proef. Adang: “Ik begrijp de oproep van Akerboom wel: het is gebruikelijk om een incident aan te grijpen om iets te agenderen”

Meerwaarde heeft de taser als een afstand tussen de agent en een persoon is gewenst, bijvoorbeeld omdat fysiek contact tot aanzienlijk geweld kan leiden. Een taser kan twee stroomdraden afschieten die zich in een lichaam vasthaken. De elektrische schok die volgt, verlamt iemand tijdelijk. “In zeventig tot tachtig procent van de gevallen was dreigen met het wapen al afdoende en hoefde er niet gevuurd te worden”, zegt Adang. Daarnaast blijkt uit internationaal onderzoek dat het aantal verwondingen bij agenten afneemt door het gebruik van een taser.

Daar staat tegenover dat een taser disproportioneel gedrag in de hand kan werken. Zo werd het stroomstootwapen twee keer gebruikt in een zorginstelling, waarvan één keer op een demente man. Ook heeft een taser een ‘stun mode’: via direct contact tussen het wapen en het lichaam kan een extra stroomstoot worden gegeven. Dat leverde tijdens de proef ongewenste vormen van gebruik op, bijvoorbeeld bij mensen die al ingesloten of geboeid waren. De mode mag nu niet meer worden gebruikt, behalve bij zelfverdediging.

“De taser is een complex wapen en integratie ervan vraagt meer opleiding en training dan aanvankelijk gedacht”, zegt Adang. Daarbij kost een taser 1500 euro per stuk. Aan de politiek de vraag of het wapen de tijd en het geld waard is.

Lees ook :

Meer geweld tegen agenten: ‘De samenleving heeft een gedragsprobleem’

Onze samenleving heeft een gedragsprobleem, denkt Ruud Verkuijlen. Deze politieman houdt zich bij de politie bezig met meldingen van geweld tegen politieambtenaren. Fysiek en verbaal geweld tegen politiemensen is vorig jaar meer voorgekomen dan in 2017, bleek eerder dit jaar uit cijfers van de politie zelf.