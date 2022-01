De subsidiepot is al leeg: duizenden Groningers grijpen mis bij versterking van hun woning

Voor de gemeentehuizen van Winsum, Hoogezand en Scheemda stonden maandagochtend lange rijen mensen te wachten. Tegelijkertijd probeerden 50.000 mensen digitaal in te loggen bij hetzelfde loket waar Groningers 10.000 euro subsidie konden aanvragen voor het versterken en verduurzamen van hun huizen in het gaswinningsgebied.

Dat lukte niet iedereen. Want er zijn 53.000 adressen die in aanmerking komen voor de subsidie, maar er is slechts budget voor 22.000 huishoudens. De aanvragen worden volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ verwerkt. Vannacht was de pot leeg, waardoor duizenden Groningers niets krijgen voor de versterking van hun huizen.

Vernederend



In Den Haag staan ze te glimmen op het #bordes



In #Groningen staan vanaf 5.30 gedupeerden #gaswinning in de rij



De staat verdiende ruim 400 miljard aan het gas maar laat gedupeerden letterlijk omvallen



Met @henknijboer opnieuw meer geld geeist pic.twitter.com/GO9IyIwiiM — Sandra Beckerman (@SandraBeckerman) 10 januari 2022

Protest

Reacties bleven niet lang uit. De Groninger Bodem Beweging (GBB) houdt zaterdagmiddag een protestactie in de stad Groningen. Niet alleen vanwege de subsidieregeling, maar ook vanwege de vorige week aangekondigde verdubbeling van de gaswinning. “Dit is een beetje exemplarisch voor hoe er met Groningen wordt omgesprongen, zegt een woordvoerder van GBB. “Dit komt voort uit het bestuursakkoord dat in 2020 is gesloten. Toen zeiden we al: zorg dat er voldoende geld in de subsidiepot zit, zonder plafond.”

Onder dat bestuursakkoord staat ook de handtekening van commissaris van de koning in Groningen René Paas. De 220 miljoen euro voor 22.000 adressen was volgens hem het maximaal haalbare voor de ‘overige adressen in het aardbevingsgebied’.

De overige adressen zijn de woningen die nog veilig genoeg zijn om in te leven, maar wel in aardbevingsgebied staan. In totaal dus iets van 53.000. Behalve deze woningen zijn er ongeveer 26.000 onveilige woningen. Deze vallen onder aan andere regeling.

Konden we voorzien

“Bij het Rijk was er destijds grote behoefte om deze subsidieregeling van een maximumbedrag te voorzien”, zegt Paas tegen RTV Noord. “We hebben als regio steeds uitgestraald dat meer mensen gebruik zouden maken van de regeling dan Den Haag had voorzien. Dit konden we zien aankomen.”

De nieuwe staatssecretaris van mijnbouw Hans Vijlbrief brengt volgende week een bezoek aan het Groningse aardbevingsgebied. Hij zei dinsdagmorgen dat als het plafond voor subsidie overschreden dreigt te worden, ‘we daar gewoon naar gaan kijken’. Maar “het geld moet ook opgebracht worden”, zei de D66-bewindsman. Het is volgens hem ‘niet zo raar’ dat zo’n subsidiebudget een plafond heeft.

Paas denkt daar anders over. De rijen voor de gemeentehuizen vindt hij een akelig gezicht. “We weten dat er niet genoeg geld beschikbaar is en dat staat haaks op de ambitie om iedere Groninger tegemoet te willen komen”, zegt hij tegen RTV Noord. “Ik heb er echt buikpijn van, het is verschrikkelijk dat mensen in rijen worden gedwongen.”

Lees ook:

De gaskraan gaat in Groningen toch verder open. ‘Diep droevig’

Vorige week werd bekend dat de gaswinning in Groningen wordt verdubbeld.