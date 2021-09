De studenten mogen weer, maar ouderwets is het nog lang niet

Ja, het is ‘heel fijn’ om medestudenten in het echt te zien, knikt tweedejaars rechtenstudent Elisabeth Pel (19). Ze staat achter een wervingskraampje van de pleitvereniging voor rechtenstudenten op het Utrechtse Janskerkhof. Zelf krijgt ze deze middag haar eerste fysieke hoorcollege, na een jaar schermonderwijs te hebben gevolgd. “Ik had geluk, er paste maar een deel van de groep in de zaal. De rest volgt het college online.”

Het is de zonnige eerste dag van het nieuwe academisch jaar, en wie langs het Janskerkhof loopt, de thuisbasis van de rechtenfaculteit van de Universiteit Utrecht (UU), zou haast zeggen dat we terug zijn in het oude normaal. Het plein gonst van de nieuwe studenten: ze rijden langs op ov-fietsen en met plattegrondjes in de hand, zeulen met zware weekendtassen, of proppen hun veel te warme jas in een veel te kleine tas. Groepjes drommen voor de deur van het universiteitsgebouw, veelal op weg naar een introductiecollege. Er wordt gebabbeld en gelachen.

Maar niet alles is zoals vanouds. De anderhalvemeterregel mag in de collegezalen dan losgelaten zijn, in de gangen moeten studenten nog steeds mondkapjes dragen en de gemarkeerde looprichting volgen. Ook staan er gele dispensers met desinfectiemiddel en zijn collegezalen gebonden aan een maximumaantal van 75 studenten.

Het onderwijs blijft hybride

Dat betekent dat een deel van het onderwijs hybride blijft: een grote opleiding kan bijvoorbeeld fysieke hoorcolleges houden voor een kleinere groep, met een online livestream voor de overige studenten. Ook de traditionele opening van het academisch jaar is deze week op veel universiteiten hybride: slechts een kleine groep is welkom in de zaal, de rest kijkt online.

Onderwijsdirecteur Bald de Vries van de UU-bachelor rechtsgeleerdheid is opgewekt over het teruggekeerde rumoer. Ondanks de hybride vormen is het uitgangspunt op de rechtenfaculteit fysiek onderwijs, zegt hij. “Opleidingen en docenten kijken individueel hoe ze dat het beste kunnen inrichten. We willen ook maatwerk leveren voor kwetsbare groepen die niet gevaccineerd kunnen worden, dus online onderwijs zal deels blijven bestaan, al dan niet passief: met een livestream of opname dus.”

Dan de veiligheid. Critici vrezen voor clusterbesmettingen in het hoger onderwijs door het loslaten van de anderhalvemeterregel, waardoor in de toekomst mogelijk nieuwe beperkingen nodig zouden zijn. De Vries noemt dat ‘koffiedik kijken’. “Het besmettingsrisico en de bijbehorende druk op de zorg is lastig in te schatten. Wat betreft de studenten willen we ook vertrouwen op ieders verantwoordelijkheidsgevoel.”

Toestemming voor een knuffel

Zorgelijker ogen de internationale studenten Arnold Mungulje (33) uit Oeganda en Judson Ernandes (24) uit de Verenigde Staten, die elkaar nog kennen van hun rechtenbachelor in Den Haag. Het tweetal is best gespannen over het nieuwe collegejaar. “We zitten al zo lang in de pandemie dat het eng is om opeens terug te gaan”, zegt Mungulje. “Ik vraag mensen daarom bijvoorbeeld expliciet om toestemming voor ik ze een knuffel geef.” Ernandes: “En weet je, we willen toch doorstuderen. Je kunt wel wachten tot het over is, maar ik wil door met mijn leven, ondanks die spanning.”

Een andere veelgehoorde zorg onder studenten is het al dan niet uitblijven van een ‘echte studententijd’. Zo vindt de 18-jarige eerstejaars Fenne Stamsnijder, die verderop met twee vriendinnen in gesprek is, het ‘balen’ dat ze juist nu haar studentenleven begint. “Ik denk dat ouderejaars veel minder zorgen hadden. Wij moeten overal rekening mee houden, we kunnen minder makkelijk losgaan.” Dat zegt ook masterstudent Joyce van de Burgt (23), die haar hele vorige jaar online heeft gevolgd. “Een deel van onze feesttijd is weg. En na college kun je ook niet eens gaan stappen, en die mondkapjes zijn er nog steeds.”

Tweedejaars Pel ziet het liever positief. “Ik bekijk het per dag. Vorig jaar ben ik naar een studentenhuis verhuisd waar ik binnen een week in quarantaine moest omdat iemand was gaan dansen met Janssen. Het gevolg was dat we elkaar héél goed leerden kennen – en dat was uiteindelijk ook best gezellig.”

