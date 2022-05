De stoflong in het mijnmuseum toont hoe moeilijk het ademen moet zijn geweest

Toen Kneepkens nog een statig warenhuis was, was Hans Te Wiele (86) er vaste klant. “Ik was in die tijd goed gekleed”, zegt de oud-mijnwerker, met een blik op de grote etalageruiten.

Nu is in het pand in de binnenstad van Heerlen een museum gevestigd, volledig gewijd aan Te Wieles oude beroep, én aan de geschiedenis van de regio. Aan Te Wiele de eer de schachtbel – ooit noodzakelijk om in de mijn te communiceren tussen ondergronds en bovengronds – te laten klinken om het museum officieel te openen.

Helemaal nieuw is het museum niet. Het zat sinds 2005 in een oude schacht, nabij het station van Heerlen. Te Wiele en collega’s hielpen om die er precies zo uit te laten zien als vroeger. Maar de schacht is klein, en er was behoefte aan een plek waar het museum meer kon vertellen over het mijnwerkersleven, ook over dat deel dat zich bovengronds afspeelde. “Formidabel”, vindt de mijnwerker het dat die plek er nu is. “In één woord formidabel.”

Overleden aan stoflongen

Dat het museum nu huist in het oude warenhuis, is toepasselijk. Want Te Wiele was lang niet de enige mijnwerker die bij Kneepkens het in de mijn verdiende geld kwam uitgeven. “Mijnwerkers verdienden best goed”, vertelt conservator Simone Claessens. Haar eigen grootvader bijvoorbeeld was oorspronkelijk timmerman, maar onder de grond kon hij meer verdienen. “Het verhaal dat we hier vertellen is ook mijn familieverhaal”, zegt Claessens. “Ook mijn overgrootvader is overleden aan stoflongen. Ook mijn grootvader raakte werkloos toen de mijnen sloten.”

Het museum gaat dan ook niet alleen over de mijnbouw zelf. Op de begane grond van het warenhuis is weliswaar meer te leren over de verschillende soorten steenkool, de werktuigen van de mijnbouwers en hun kleding, maar de volgende verdiepingen vertellen andere verhalen.

Zo is de verdieping ‘Goud’ is volledig gewijd aan de glorietijd van de mijnbouw, en dus ook van de regio. Van voetbalclubs Roda en Fortuna, tot de harmonie, de kerk en de duivensport: het sociale leven van de mijnwerkers krijgt uitgebreid aandacht.

De stoflong op sterk water, afkomstig uit het academisch ziekenhuis van Leiden. Het vele zwart in de long toont hoe moeizaam ademen moet zijn geweest. Beeld Roger Dohmen

Wie een mijnwerkershuis bewoonde kreeg te maken met strenge sociale controle

De verdieping ‘Grauw’ laat de keerzijde van de welvaart zien. Daar is het plafond van het warenhuis niet netjes opgeknapt. Bezoekers leren hier meer over de vele beroepsziektes en de gevaren van de mijnbouw.

Zo is er een echte stoflong, afkomstig uit het academisch ziekenhuis van Leiden. Het vele zwart in de long toont in één oogopslag hoe moeizaam ademen moet zijn geweest. “Mijn overgrootvader zat altijd maar aan het raam, om nog een beetje zuurstof te krijgen”, weet Claessens uit verhalen. “Daar kan ik honderden uren over vertellen, maar als je zo’n long ziet snap je het direct.”

Bij de keerzijde van de mijnbouw hoort ook de strenge sociale controle. Wie in een mijnwerkershuis woonde, kon er ook op rekenen dat eens in de zoveel tijd een inspectrice op de deur klopte. In het museum zijn de formulieren te zien die tijdens zo’n bezoek werden ingevuld. De inrichting werd gekeurd, net als de aankleding en de versiering. Maar de inspectrice vulde ook in hoeveel boeken er in een maand werden gelezen in het betreffende huishouden.

De moeilijke tijd die volgde op de sluiting van de mijnen, begin jaren zeventig, komt ook aan bod. Het museum besteedt aandacht aan de werkloosheid, de woede van de mijnwerkers over lage pensioenen en de drugscriminaliteit in Heerlen.

Toch vindt mijnwerker Te Wiele de begane grond de mooiste verdieping van het museum. “Daar zie ik veel van mezelf in terug”, zegt hij. Daar liggen de mijnlampen en andere gebruiksvoorwerpen die ook hij ooit in handen hield. Als jonge van achttien begon hij ooit in de Oranje Nassaumijn. Twintig jaar later verliet hij de mijn als opzichter. “Ik heb het werk altijd op prijs gesteld. De geschiedenis mag niet verloren gaan.”

Lees ook:

De idylle is ver te zoeken langs de Limburgse rivieren. ‘Als dit klimaatverandering is, hou ik mijn hart vast’

De extreme wateroverlast zorgt voor veel leed in Zuid-Limburg. Rivieren en kabbelende beekjes zijn veranderd in wildwaterbanen. ‘Dit is zo extreem.’