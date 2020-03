De sterke stijging van coronapatiënten is geen verrassing

Minister Bruno Bruins van medische zorg en het RIVM reageerden niet verrast op ruime verdubbeling van het aantal Nederlanders dat is besmet met het coronavirus. De teller ging van 38 naar 82. Daarmee behoort Nederland internationaal tot een kopgroep van landen met nieuwe gevallen.

Dat Bruins en het RIVM niet verrast zijn, heeft te maken met de fase waarin Nederland zit. Pas vorige week is de eerste besmetting ontdekt. In zo’n beginfase is het verloop van de aantallen zieken nog grillig. Dat heeft te maken met een inhaaleffect; mensen die zich ziek voelen melden zich nu pas bij de dokter. De uitbreiding van de besmettingen zit veelal binnen de families en vriendenkringen van coronapatiënten. Daarbij zijn de besmettingen bijna allemaal terug te voeren op Noord-Italië. In Nederland is dus (nog) geen besmettingshaard.

Een vergelijkbare ontwikkeling van aantallen is te zien in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, aan de Nederlandse grens. Woensdagmiddag waren er 129 patiënten, een etmaal later 270. De eerste zieke patiënt van Noordrijn-Westfalen meldde zich op 25 februari, een paar dagen voor de eerste Nederlandse zieke.

Geen geneesmiddel, wel medicijnen

De schatting is dat bij 80 procent van alle coronapatiënten de ziekte mild verloopt. Ongeveer 14 procent krijgt ‘matig ernstige’ klachten en bij 6 procent is opname op de intensive care nodig is. Deze week kwam het Centrum Infectieziektebestrijding (CIB) met een behandeladvies aan ziekenhuizen over welke medicatie te geven aan patiënten. Een geneesmiddel is er nog niet. Wel zijn er medicijnen die artsen voor andere ziektes inzetten en wellicht ook helpen tegen Sars-Cov-2, zoals het coronavirus officieel heet.

Patiënten met milde klachten hoeven volgens het advies geen behandeling te krijgen. Thuisisolatie volstaat, tenzij er medische aanleiding is om wel te behandelen, bijvoorbeeld bij patiënten met COPD of hartfalen.

Patiënten die er volgens het CIB ‘matig ernstig’ aan toe zijn, krijgen extra zuurstof en medicatie. Wereldwijd lopen er allerlei experimenten en testen met geneesmiddelen. Nederland kiest voor chloroquine, een middel tegen malaria dat China ook veelvuldig inzet. Testen buiten het lichaam laten zien dat chloroquine effectief is om Sars-Cov-2 te bestrijden. Ervaringen op patiënten in China zijn ook positief.

Een tweede optie bij de matig ernstige patiënten is lopinavir/ritonavir. Dat zijn medicijnen die worden ingezet als HIV-remmers. Lopinavir en ritonavir bleken in 2002 effectief bij een ander coronavirus; Sars-Cov-1, beter bekend als Sars.

Experimenteel middel

Als de situatie levensbedreigend wordt, gaan patiënten aan de beademing en kunnen artsen toestemming vragen een experimenteel middel in te zetten. Dat is Remdesivir, een medicijn dat is ingezet tegen ebola. Testen buiten het lichaam op Sars-Cov-2 laten hoopgevende resultaten zien. China en de Verenigde Staten testen dit geneesmiddel op grote patiëntengroepen.

De ziekenhuizen kunnen de hoeveelheid patiënten nog goed aan. Ook met personeel zijn er geen problemen, meldt de Nederlandse Vereniging Ziekenhuizen (NVZ). Voor zover bekend zijn 4 medewerkers van ziekenhuizen besmet met het coronavirus. In het Amsterdamse OLVG liep een medewerker de besmetting op na een bezoek aan Noord-Italië. In Breda kreeg een medewerker van de polikliniek neurologie in het Amphia Ziekenhuis Covid-19 en in het Eindhovense Catharina Ziekenhuis en het Bossche Jeroen Bosch Ziekenhuis kregen twee medewerkers het virus van een patiënt.

Ziekenhuismedewerker uit Noord-Italië

Wat te doen met ziekenhuismedewerkers die ook contact hebben gehad met besmette patiënten terwijl zij geen beschermende kleding droegen? Of met personeel dat net terugkomt van vakantie in Noord-Italië. Zolang het moeilijk vervangbaar personeel is en zij geen gezondheidsklachten hebben, gewoon door laten werken, zo staat in een gezamenlijk advies dat het RIVM en de NVZ donderdag naar de ziekenhuizen stuurden. RIVM en NVZ raden wel af om deze medewerkers met de meest kwetsbare patiënten te laten werken.

Terwijl juist daar veel personeelsleden werken die moeilijk vervangbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan artsen en verpleegkundigen op de intensive care en transplantatieafdelingen. Ziekenhuizen kunnen hen op andere afdelingen inzetten. Zijn er na twee weken geen klachten, dan kunnen de medewerkers weer terug naar hun eigen afdeling.

