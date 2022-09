De staatssecretaris komt op de inloopavond in Bant vooral luisteren

Ruim 120 inwoners hadden zich voor de bijeenkomst aangemeld. Er werd niet massaal geprotesteerd. Van der Burg benadrukte bij aankomst nogmaals het belang van extra aanmeldcentra. “Ik heb meerdere aanmeldlocaties nodig en dit is een van de locaties en de meest concrete locatie waaraan wordt gedacht.”

De sessie was door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Coa) georganiseerd. Directeur Milo Schoenmaker van het Coa was ook aanwezig. In een uitnodiging aan omwonenden had Schoenmaker geschreven dat het centrum anders zal zijn dan dat in Ter Apel. “Een belangrijk verschil (...) is bijvoorbeeld dat asielzoekers in Bant alleen op afspraak komen en er kort verblijven.”

Petitie overhandigd

Hillie de Jong uit Luttelgeest was gekomen om een petitie te overhandigen tegen de komst van het aanmeldcentrum. Een petitie die door bijna 4100 mensen is ondertekend. “We doen al genoeg”, zei De Jong tegen persbureau ANP. Ze doelt daarbij op het asielzoekerscentrum in haar woonplaats, waar duizend asielzoekers worden opgevangen. Dat ligt op loopafstand van het geplande aanmeldcentrum. De Jong snapt dat er wat moet gebeuren, maar vindt dat Bant niet als oplossing moet worden gezien. Volgens haar is in 2016 afgesproken dat het bij de opvang van duizend asielzoekers in Luttelgeest zou blijven.

Op dezelfde avond moest commissaris van de Koning Leen Verbeek van Flevoland aan de Provinciale Staten uitleggen wat zijn rol is geweest in de aankoop van de boerderij in Bant. De gemeente Noordoostpolder zegt verrast te zijn door de aankoop. De gemeente voelt om verschillende redenen heel weinig voor een aanmeldcentrum. De gemeenteraad besluit eind september over een bestemmingsplanwijziging. De provincie Flevoland heeft de stikstofrechten van het voormalige agrarische bedrijf opgekocht.

Gemeente heeft niet geprotesteerd

Uit een reconstructie van de NOS bleek dat de gemeente eerder niet heeft geprotesteerd tegen de plannen voor het aanmeldcentrum, die al in april waren voorgelegd. Pas nadat de staatssecretaris het voornemen bekend had gemaakt, sprak burgemeester Roger de Groot van ‘een onwenselijke ontwikkeling’.

Commissaris Verbeek zegt dat hij heeft gehandeld in zijn rol als Rijksheer. Commissarissen van de Koning zijn als Rijksheer de verbinding tussen Rijk en provincies en kunnen direct contact met ministeries opnemen. De Provinciale Staten van Flevoland voelen zich gepasseerd en hebben er veel vragen over. Zo zou Verbeek hebben gesuggereerd dat Flevoland meer kans maakt op de gewenste Lelylijn, een spoorverbinding tussen de Randstad en Noord-Nederland, als er toestemming komt voor het aanmeldcentrum.

Koopovereenkomst Woensdag ontstond onduidelijkheid of het Coa de kavel in het dorp Bant, waar de dienst een tweede aanmeldcentrum wil vestigen, daadwerkelijk had gekocht. Volgens Omroep Flevoland had het Coa de kavel nog niet in bezit en zou de boer nog onder de verkoop uit kunnen. Een woordvoerder van het Coa liet weten dat de koopovereenkomst al op 1 juli was getekend. Alleen was afgesproken dat de levering van de kavel, met opstallen en een woning, in termijnen plaats zou vinden. De eerste levering is in november voorzien. Pas na de levering van het onroerend goed wordt de koop ingeschreven bij het Kadaster. De levering geschiedt in termijnen om de verkopende boer de tijd te geven andere woonruimte te vinden, aldus het Coa. Ook moet hij zijn vee nog onderbrengen. Tot aan het tekenen van de akte van levering blijft het te verkopen object op naam van de oude eigenaar staan.

Lees ook:

Open inloop in Nederland? Dat moeten we terugdringen, vindt de staatssecretaris van asiel

Staatssecretaris Eric van der Burg (asiel) wil niet alleen de schrijnende taferelen bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel oplossen. ‘We zullen naar een totaal andere manier moeten om de zaken te regelen.’