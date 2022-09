De staatskas vroeg om geld en dus ging de gaskraan open

Pas in de ministerraad van vrijdag 17 augustus 2012 hoorde Maxime Verhagen over de zware aardbeving bij Huizinge, van de avond ervoor. De toenmalig minister van economische zaken had er niets over vernomen van zijn ambtenaren. Hij schrok, natuurlijk. Maar het leidde niet tot een bezoek aan de regio.

Nu zegt Verhagen, terwijl hij schuldbewust tegenover de enquêtecommissie zit: “Ik vind dit heel slecht en neem het mezelf kwalijk. Onbegrijpelijk. Ik had daar moeten zijn.”

Binnen het kabinet was ook ná de klap bij Huizinge (3,6 op de Schaal van Richter) geen enkel besef dat het helemaal mis was in het bevingsgebied, ondanks een lawine aan schademeldingen. Na die bewuste ministerraad zei Verhagen tegen de media dat de schaderegeling prima op orde was. De minister bleef onbereikbaar voor de burgemeester van Loppersum, die hem haast wanhopig probeerde te bereiken.

Verhagen belde jaren later naar zijn toenmalige topambtenaar: “Ik vroeg hem: hebben wij in die periode ooit over onveiligheid van Groningers gesproken? Nooit, was het antwoord.”

‘Ik had het graag willen weten’

De oud-minister heeft een voorzichtige verklaring voor de defensieve houding van Den Haag destijds. “De beving bij Huizinge viel binnen de marge van wat nog als veilig werd beschouwd”, zegt hij. Tot dat moment was de veronderstelling dat de zwaarste klap een kracht van 3,9 zou kunnen hebben. Maar al enkele weken later stelde het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) vast dat het ook 4,6 zou kunnen worden. Die informatie belandde wel op het ministerie, maar niet bij Verhagen, zegt hij. “Ik had het graag willen weten.”

Eerder op de dag verschijnt Jos de Groot voor de commissie, jarenlang als topambtenaar op het ministerie van economische zaken nauw betrokken bij de gaswinning. Het verhaal van De Groot bevestigt het beeld dat deze parlementaire enquête tot dusver oproept: geld was de allesoverheersende factor.

De beving bij Huizinge dreunde wel degelijk na op het ministerie, vertelt De Groot, die daar tussen 2006 en 2014 ‘directeur energiemarkt’ was. “We waren zeer geschrokken. Als dit een klein gasveldje was geweest, zou de winning waarschijnlijk direct zijn stilgelegd.” Maar het ging om het Groningenveld, de aardgasbel waar Nederland verslaafd aan was geraakt.

Na ‘Huizinge’ sloeg toezichthouder SodM alarm. Daar groeide de zorg over de relatie tussen gaswinning en heftige aardbevingen. In september dat jaar adviseerde het SodM de productie uit het Groningenveld te verlagen. De enquêtecommissie noemt het ‘een heftig signaal, iets groots’. Opvallend is dat De Groot tegenover de commissie de conclusie van de toezichthouder meerdere keren een ‘opinie’ noemt.

Eind 2012 gebeurde er iets opmerkelijks. De baas van Gasterra, het bedrijf dat het Nederlandse gas verhandelt, informeerde De Groot dat Nederland minimaal 27 miljard kuub gas uit Groningen moet winnen om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. Dat was 20 miljard minder gepland. De rest zou kunnen worden aangevuld met ‘pseudo-Gronings gas’, dat elders vandaan komt en wordt verrijkt met stikstof.

Terzijde geschoven

Maar dat bericht van Gasterra leidde tot niets. “Het was een vingeroefening”, zegt De Groot nu. “We wilden niet vanuit een impuls een besluit nemen.” De enige ambtenaar op het ministerie met verstand van aardbevingen zat in die periode in het buitenland, maar liet wel weten dat er naar de toezichthouder moest worden geluisterd, vanwege het voorzorgsbeginsel. Het werd terzijde geschoven.

In 2013 schroefde het kabinet de gaswinning juist op, tegen het dringende advies van de toezichthouder in. Toenmalig minister van economische zaken Henk Kamp meldde de Tweede Kamer dat het 48 miljard kuub zou worden. In mei dat jaar werd op het ministerie duidelijk dat de Nam op het schema van liefst 53 miljard kuub zat. Volgens De Groot was Kamp ‘not amused’. “Maar het leidde niet tot actie, nee. Het kwaad was al geschied. De koude maanden lagen achter ons.”

De jaren erna werd de winning voorzichtig teruggebracht. In 2014 was het ministerie van economische zaken van plan nog maximaal 40 miljard kuub te winnen, maar het werd 42,5, na bemoeienis van het ministerie van financiën. De Groot is helder: de aardgasbaten waren allesbepalend. “De staatskas vroeg erom.”

Verhagen zette NMa onder druk Maxime Verhagen heeft als minister van economische zaken met succes druk uitgeoefend op de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) om een boete voor Gasterra in te trekken. Dat bleek donderdag tijdens zijn verhoor door de enquêtecommissie. De NMa wilde begin 2011 Gasterra 400 miljoen euro boete opleggen vanwege machtsmisbruik. De commissie heeft een gespreksverslag in bezit van een ‘stevige ontmoeting’ tussen Verhagen en de topman van de NMa. Nog diezelfde dag was de boete van tafel. Verhagen zei dat hij zich niets kon herinneren van dat gesprek, waarop zijn verhoor werd geschorst, zodat hij het verslag zelf kon lezen. Daarna zei hij: “Als u het zegt zal dat gesprek ongetwijfeld hebben plaatsgevonden, dan moet ik dat aannemen.” En: “NMa is onafhankelijk. Ik kan die boete niet intrekken. Ik kan wel met argumenten komen om de gasmarkt te verbeteren.”

