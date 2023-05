De Sovjetsoldaten op het Ereveld raken hun sponsors kwijt. ‘Mensen willen een daad stellen’

Op de oorlogsbegraafplaats in Leusden worden ook de Sovjetsoldaten herdacht. Zij vochten tegen de nazi’s, jaren voordat Poetin geboren werd. Toch ligt hun nalatenschap nu gevoelig.

De twintiger die rechts naast het middenpad onder een grijze grafsteen ligt, heeft geen adoptant meer. En zo zijn er op de oorlogsbegraafplaats in Leusden tientallen Sovjetsoldaten die de sponsor om hun nagedachtenis levend te houden het afgelopen jaar kwijtraakten. “Mensen willen een daad stellen door wat er nu in Oekraïne gebeurt”, zegt Remco Reiding, directeur van de door hem opgerichte Stichting Sovjet Ereveld. “Terwijl deze jongen al bijna tachtig jaar dood is en niet eens uit Rusland komt. Hij kwam uit Kazachstan.”

Het zijn moeilijke tijden voor het Sovjet Ereveld. Onder de 865 grafstenen, ingeklemd tussen de A28 en een recreatiegebied, liggen Russen. En Oekraïners. Oezbeken, Armeniërs, Tadzjieken, Kirgiezen, Turkmenen en Kazachen. Allemaal soldaten uit het Rode Leger, in het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog door de nazi’s tot krijgsgevangenen gemaakt. Tot Reiding 25 jaar geleden op zoek ging naar hun identiteiten en families, waren hun oorlogsgraven anoniem.

Identificatie en het traceren van hun families lukte tot dusver bij 223 van de 865 mannen en een enkele vrouw op het ereveld. “Het is monnikenwerk”, zegt Reiding. “Als we in dit tempo doorgaan, duurt het nog zestig jaar.” Zijn werk was al nooit makkelijk, maar daar is sinds de Russische inval in Oekraïne een ‘nieuwe grote hobbel’ bijgekomen.

Vrijwilligers leggen komende woensdag tijdens een informele bijeenkomst bloemen op alle graven, in de aanloop naar 4 mei. Op 9 mei, Overwinningsdag in de meeste staten van de voormalige Sovjet-Unie, zijn diplomaten welkom op het Ereveld. Zij komen volgens het oude coronaprotocol: na elkaar, ieder op een eigen tijdstip. Het ministerie van buitenlandse zaken vindt het nu onwenselijk om officiële delegaties uit Belarus en Rusland uit te nodigen. Pre-corona kwamen alle ambassadeurs tegelijk naar Leusden.

Een nieuwe vijand

“Het is nu niet meer mogelijk om gezamenlijk een krans te leggen”, zegt Reiding. “Je merkt dat mensen Sovjet direct associëren met Rusland, en Rusland met ‘slecht’. Tijdens de Koude Oorlog werden deze jongens voor het eerst gezien als onze nieuwe vijand. Dat dreigt nu weer te gebeuren.”

In 1948 opende dit kerkhof voor oorlogsslachtoffers uit de Sovjet-Unie. Maar naar hun identiteiten werd door hun moederland, dat 26 miljoen doden te betreuren had en zuchtte onder het juk van Stalin, geen onderzoek gedaan. Ook Nederland was, met het uitbreken van de Koude Oorlog, weinig genegen om in contact te treden met de nieuwe vijand om de identiteiten van de mannen vast te stellen.

“Toen ik hier voor het eerst kwam, was het een vergeten plek”, zegt Reiding. Het trof hem als een mokerslag. Hij was toen nog journalist, en even oud als veel van de jongens die er onder de stenen liggen: begin twintig. Zijn baas bij de Amersfoortse Courant had hem naar dit vergeten kerkhof gestuurd om te kijken of er nog iets te achterhalen was van de identiteit van deze mannen. Wie waren zij, wie waren hun families en hoe zijn ze hier zo ver van huis beland, vroeg hij zich af. Het werd het begin van een zoektocht die Reiding tot op de dag van vandaag voortzet, en die hem naar de uithoeken van de voormalige Sovjet-Unie voert.

Op de bonnefooi naar de Krim

De eerste man die Reiding opspoorde was Pjotr Koval, zegt hij bij zijn graf, rechts naast de entree. Nu staat zijn naam op de steen, samen met zijn geboorte- en sterfdatum. Reiding wist toen hij de speurtocht begon alleen zijn naam, die genoteerd stond samen met een vrouwennaam en zijn geboorteplaats Aloesjta in het zuiden van de Krim. “Ik ben er op de bonnefooi heen gereisd.”

Eenmaal in de kustplaats aangekomen werd de jonge Reiding ‘kneiterhard geconfronteerd met de gevolgen van oorlog’. Kovals vrouw Galina was zwanger van hun tweede kind toen Pjotr naar het front gestuurd werd, maar de jongen en het meisje overleefden de oorlog niet. Galina bleef alleen achter, vertelde haar buurvrouw die haar in haar laatste dagen verzorgde in tranen. Reiding: “Wij weten nu waar hij ligt, maar zij heeft het nooit te horen gekregen.”

Het treurige lot van de weduwe gaf Reiding de motivatie om door te zoeken, tot op de dag van vandaag. “Het maakt mij geen zak uit waar ze vandaan komen. Wat heeft dit te maken met de oorlog in Oekraïne, behalve dat die tot nog meer slachtoffers leidt? Het mag niet zo zijn dat families tachtig jaar lang in onzekerheid blijven. Een soldaat heeft het recht om onder zijn eigen naam begraven te worden. De nazi’s zagen de Slaven als untermenschen. Laat je ze hier anoniem liggen, dan hebben de nazi’s toch een beetje gewonnen.”

Pjotr Koval Beeld Stichting Sovjet Ereveld

‘Een vermissing is een open wond’

Links naast het pad, bij de vierde rij kaarsrechte stenen – “alsof ze in de houding staan” – herinneren vier bossen rode bloemen aan het recente bezoek van een kleinzoon en achterneef van de Georgische soldaten Ilja Beroeasjvili en Semjon Vanisjvili. Uiteindelijk kon hun identiteit met DNA-onderzoek achterhaald worden.

Het was een emotionele bijeenkomst die veel zegt over het effect van een vermissing, zegt Reiding. Veel mensen zullen weinig voelen als ze horen over de dood van een onbekende oudoom, maar voor de bonkige Georgiër die hier midden april aan het graf stond was het een emotioneel moment.

In de familie Vanisjvili wist iedereen dat de weduwe van Semjon nooit zwart droeg. Ze weigerde te rouwen en was tot aan haar laatste dag prachtig opgemaakt. Iedere dag, ook toen ze al hoogbejaard was, kon de dag zijn dat haar man terugkeerde. Semjons achterneef had bij zijn bezoek een hand Georgische aarde bij zich, afkomstig van het graf van de weduwe in Georgië, die hij uitstrooide over het graf van haar gefusilleerde man. Hij nam ook wat Leusdens zand mee terug naar Georgië. Zo lagen de man en de vrouw toch onder dezelfde aarde.

“Het toont wat oorlog doet. Met deze vrouw, met een familie”, zegt Reiding. “Een vermissing is een open wond die pas gedicht wordt als iemand gevonden wordt en de familie afscheid kan namen.”

Ilja Beroeasjvili Beeld Stichting Sovjet Ereveld

Omstreden propaganda

Wie kan daar nu op tegen zijn? Toch ligt het herdenken van de aanzienlijke Russische rol in de Tweede Wereldoorlog gevoelig. Dat komt doordat het Kremlin de Grote Patriottische Oorlog, zoals de Tweede Wereldoorlog in Rusland genoemd wordt, als belangrijk propagandamiddel inzet, zegt hoogleraar Nanci Adler. Zij is verbonden aan het Instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies (Niod) en doet onderzoek naar herinnering, geschiedenis en recht met de focus op Rusland. Patriottisme is de nieuwe religie, zegt zij. En op 9 mei is in Moskou de hoogmis.

Groot, groter, grootst viert Rusland op die dag de capitulatie van de Duitsers met een militaire parade, uniformen met rijen medailles en een stroom aan georkestreerde berichtgeving op de staatstelevisie. President Vladimir Poetin zal speechen. “Ik denk dat hij echt uitpakt voor 9 mei”, zegt Adler. “Hij moet die momenten gebruiken om de steun voor de oorlog op te krikken.”

Poetin gaf bij de herdenking van de slag om Stalingrad, afgelopen februari, vast een voorproefje. “Helaas zien we dat de ideologie van het nazisme in haar moderne verschijningsvorm opnieuw een rechtstreekse bedreiging vormt voor de veiligheid van ons land”, sprak Poetin tegen zijn publiek van legerofficieren en patriottische jeugdgroepen. “Steeds weer moeten we de westerse agressie afweren. Ongelooflijk, maar waar: we worden opnieuw bedreigd door Duitse Leopard-tanks.”

‘In Poetins Rusland is geschiedenis een wapen’

Het is een boodschap die makkelijk resoneert bij de Russische bevolking, zegt Adler. Zo lang de Russische heldendaden bezongen en opgepoetst worden, hoef je het niet te hebben over alles wat in Rusland niet goed gaat. “Patriottisme is nog nooit zo belangrijk geweest. In Poetins Rusland is geschiedenis een wapen.”

Onderzoekers die dat patriottische narratief niet volgen, lopen gevaar. Memorial, de organisatie die Ruslands goelagverleden documenteerde, is inmiddels verboden. Onderzoekers verblijven in ballingschap in het buitenland, de mensen die gebleven zijn worden opgepakt of lastiggevallen door de politie.

Zelf loopt Adler aan tegen de gevoeligheid van het steunen van Russisch onderzoek dat wél een realistisch licht werpt op het verleden. “Ik heb gekeken of wij iets zouden kunnen doen om het Memorial-archief in Rusland in veiligheid te brengen. Dat vergt financiële steun, maar dan loop je aan tegen het beleid dat Nederlandse kennisinstellingen formeel geen samenwerkingsverbanden mogen hebben met Rusland.”

‘Wij zijn er voor de jongens en hun families’

“Wij zijn onafhankelijk en neutraal”, zegt Reiding. “We zijn er niet voor die politici en diplomaten, we zijn er voor de jongens en hun families.” Toch is het voor Stichting Sovjet Ereveld een worsteling om onafhankelijk te blijven. “We hebben te maken met partijen die geopolitieke belangen hebben. Het is een mijnenveld waarin ik moet opereren soms. Het is niet makkelijk, maar we zijn er wel trots op dat alle partijen – ook Rusland en Oekraïne – ons nog steeds waarderen.”

En dat is hoopvol, vindt Reiding. Voorzichtig durft hij een beetje vooruit te kijken: wie weet kunnen de jongens die hier in de Leusdense aarde liggen in de toekomst een verbindende rol spelen, doordat hun lot door zowel Nederland, Rusland als Oekraïne herdacht wordt. “De kern van ons werk is humanitair. We verbinden soldaten en nabestaanden, maar ook toen met nu, Nederland met de voormalige Sovjet-Unie. Je krijgt pas begrip voor elkaar als je elkaars verleden kent.”

Oorlogsdoden in de Tweede Wereldoorlog Onder de 26 miljoen oorlogsdoden uit de Sovjet-Unie waren 8,7 tot 11,4 miljoen soldaten. Geen enkel ander land heeft zulke verliezen geleden in de Tweede Wereldoorlog. Ter vergelijking: de Amerikanen verloren 407.300, de Canadezen 43.600 en de Engelsen 383.700 soldaten, zo’n tiende deel van de verliezen van de Sovjets. De Sovjets stierven door Duits geweervuur, maar ook in krijgsgevangenschap. De omstandigheden voor Sovjetsoldaten waren onvergelijkbaar met de andere geallieerde troepen: hun bewapening en uitrusting waren abominabel, ze vochten in ijskoud gebied. Onder Stalin was krijgsgevangenschap verboden. Het werd bestraft met de dood, net als deserteren. Voor Hitler waren de Sovjets untermenschen, de nazi’s hadden er geen moeite mee om miljoenen jonge mannen in kampen te laten verhongeren in de eerste oorlogsjaren.

