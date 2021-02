De sneeuw komt als geroepen: ‘Het is een fijne afwisseling op de crisisontregeling, we gaan als blije kinderen naar buiten’

Wie zich niet gedeprimeerd voelt na elf maanden corona, mag de hand opsteken. Alle andere Nederlanders putten vreugde uit de aangekondigde sneeuwstormen. Driftsneeuw voor je deur, zonder dat je er iets voor hoeft te doen. Hoe fijn is dat? Psycholoog Saskia de Bel (60) uit Den Haag legt de menselijke psyche uit.

Waarom winden wij ons op over sneeuw?

“Verse witte sneeuw is rein, ongerept, echt iets bijzonders. Alles ziet er ineens veel mooier uit. En dan zou het ook nog een week gaan duren. Ik snap dat iedereen van de leg is. Dit is een prettige ontregeling. Een fijne afwisseling op de crisisontregeling die we inmiddels gewend zijn.

“Stel je voor dat we straks overal lopend heen moeten omdat wegen geblokkeerd zijn. Dat kun je je nu niet voorstellen. Half januari was er even wat sneeuw in Zeeland. Vandaar stuurde mijn vader een filmpje met mijn sportieve stiefmoeder die alle sneeuw uit de tuin had samen geschraapt om een pop te maken. We gaan met sneeuw als blije kinderen naar buiten.”

Wat doet witte natuur met de innerlijke mens?

“We zijn wat overgecontroleerd geraakt. Tegenwoordig regent het waarschuwingen, en heb je direct code oranje of rood. Sneeuw is juist iets om controle los te laten. In psychologische termen roept corona het angstige kind in ons wakker. Het is zo groot, die onbekende dreiging. Wie stressgevoelig is, krijgt nog meer angst.

“Maar sneeuw maakt het speelse kind in ons wakker. We krijgen unieke herinneringen. Je lacht veel, het is ook grappig als iemand uitglijdt op een zachte laag. Dat levert allemaal goeie hormonen op die je gelukkiger, blijer maken en het stressniveau verlagen. Een week sneeuw gaat ons collectief heel erg goed doen.”

Wat betekent het voor de coronaverveling?

“Het is fijn dat er eindelijk iets vrolijks gebeurt. Iets dat zich zomaar aanbiedt. Alleen erin lopen is al fijn. Nieuwe impulsen geven een kick. Daarvan krijg je ook weer die gelukshormonen.

“Voor sommige relschoppers was het ook het doorbreken van verveling, ja. Maar dat was het boze en verontwaardigde kind in actie, dat is ondermijnend. Sneeuw leidt ons in goede banen, het maakt ons blij. Net zoals wanneer de zon opeens weer schijnt, en iedereen glimlacht. Sneeuw betekent remmen los, het is een superlatief voor mensen.”

Gaan we er meer door bewegen?

“Iedereen weet dat bewegen gezond is en de besmettingskans in de buitenlucht kleiner is. Ik ben zelf een enorme wandelaar met mijn hond. De keerzijde is dat het in het bos abnormaal druk is, net zoals een winkelstraat vóór corona. Ook het strand is op allerlei tijden veranderd in met z’n allen langs de kustlijn lopen. Iedereen zoekt nu heil in wandelen en buitenlucht.

Werkende ouders vertellen dat ze vooral dingen buiten verzinnen, omdat kinderen te veel achter het scherm zitten. Sneeuw geeft kans op ander spel zoals een pop maken of met sleetjes eropuit. Er is een run op schaatsen, wandelschoenen en sleetjes. Het is mensen in de bol geslagen. Wel ironisch dat het net gebeurt in de week dat de scholen weer opengaan.”

Wat gaat u doen komende week?

“Heerlijk de deur uitlopen met Tobi. Het geeft een vakantiegevoel om niet met de auto, maar te voet naar het bos te gaan. Tobi is een mix van een herder en een retriever. Hij vindt sneeuw ook heel leuk en wordt helemaal wild. Dus ook wij gaan nog meer naar buiten.”

