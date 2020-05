De schrik zit er goed in bij de vleesverwerkende industrie

Blijkbaar was het maandag een dag van bezinning bij vleesverwerkend Nederland. En buigt de sector zich over de vraag hoe nu verder na de jongste uitbraak van het coronavirus, bij een slachterij van vleesverwerker Vion in Groenlo. Daar zijn 147 medewerkers van de 657 positief getest op het virus. Eerder bleek dat daar 45 medewerkers positief testten op een groep van 212 personeelsleden. “De schrik zit er goed in”, liet een woordvoerder namens het geplaagde bedrijf maandag weten, en dat was het dan.

Vion stuurde eerder wel een persbericht de wereld in over de uitbraak in Groenlo, maar ging niet in op een interviewverzoek van deze krant met CEO Ronald Lotgerink. Ook de branchevereniging van de sector, de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV), wilde maandag ‘eerst intern overleggen’ alvorens met de pers te praten. Van de kleinere Vereniging van Slachterijen en Vleesverwerkende bedrijven (VSV) werd niets vernomen.

Niet de eerste besmettingen

Dat de schrik er goed in zit, is logisch. De besmettingen in Groenlo zijn niet de eerste en enige bij slachterijen. Begin mei werden al 28 medewerkers van een Vion-slachterij in Scherpenzeel positief op het coronavirus getest en ook bij een vestiging van Vion in Bad Bramstedt in Noord-Duitsland werd het slachten tijdelijk stopgezet, omdat 51 van 115 geteste medewerkers het virus onder de leden bleken te hebben. Dat vleesverwerkende bedrijven kennelijk gevoelig zijn voor het virus blijkt ook uit andere gevallen, met name in de Verenigde Staten, waar 17.000 werknemers in 220 fabrieken zijn besmet.

De besmettingen bij Vion komen ongetwijfeld hard aan. De Vion Food Group , met het hoofdkantoor in Boxtel, is als internationaal opererend vleesverwerkingsbedrijf met productielocaties in Nederland en Duitsland een grote speler. Het bedrijf heeft kantoren in dertien landen wereldwijd. In 2019 behaalde Vion een omzet van 5,1 miljard euro, waar een nettowinst van 26,6 miljoen van overbleef. Naast vlees levert het bedrijf ook plantaardige vleesalternatieven.

Vion (eigendom van landbouworganisatie ZLTO) maakt voor zijn werkzaamheden veelvuldig gebruik van mensen met een flexibel arbeidscontract, veelal uit Oost-Europa. Omdat die vaak in groepen reizen, werken en wonen, is dat mogelijk een verklaring voor het hoge aantal besmettingen. Van de 12.445 banen die het bedrijf biedt, zijn er 7901 flexbanen. De medewerkers van de locatie Groenlo zitten in thuisquarantaine, de vleesproductie wordt tijdelijk verplaatst naar andere vestigingen van Vion in Nederland.

Maar de sector is groter dan Vion alleen. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek telt Nederland 305 slachterijen voor varkens en runderen en vijftig pluimveeslachterijen. Daarnaast zijn er nog eens 280 bedrijven die zich bezighouden met vleesverwerking. De branche was in 2018 goed voor 11,7 miljard euro omzet.

Lees ook:

Waarom slaat het coronavirus juist in slachterijen zo hard toe?

Volgens sommige publicaties is het niet toevallig dat het coronavirus toeslaat in de vleessector.