De schooldirecteur versus de horecabaas: Wie moet als eerste in lockdown?

Het coronavirus raast als een malle door de Bredase basisschool Laurentius. Van de 800 leerlingen zijn er 70 positief. Een week geleden waren dat er 25, een maand geleden nul. Het r-getal ligt hier boven de één, merkt directeur Jack Slangen droogjes op. Door de quarantaineregels blijft momenteel een kwart van de kinderen thuis, waaronder hele klassen. “Als schooldirecteur hoop ik op de persconferentie niet te horen dat we moeten sluiten. Maar als inwoner van Nederland vind ik dat het bijna niet anders kan. Alleen dan kunnen we de verspreiding van het virus afremmen.”

Slangen is in gesprek met Johan de Vos, eigenaar van het 500 meter verderop geleden café Boerke Verschuren. Ze kennen elkaar goed, het dorpse karakter van de wijk Ginneken draagt bij aan het ons-kent-ons-gevoel. Bovendien vinden teambijeenkomsten van de school meer dan eens plaats in de zaal achter de kroeg. Op hun eigen manier ondervinden de mannen beiden de gevolgen van de coronacrisis. Enigszins angstig zien ze de nieuwe persconferentie tegemoet.

Conflicterende belangen

Zonder al te veel fantasie kun je spreken over conflicterende belangen. Zowel de scholen als de horeca ongemoeid laten is met de huidige ontwikkelingen geen optie. Opvallend genoeg heeft De Vos er weinig moeite mee om dicht te gaan en kinderen daarmee voor verdere leerachterstanden te behoeden. Mits de compensatie op orde is. “En dat is momenteel niet het geval.”

Aan tafel schetsen ze hun eigen situatie. De Laurentius waar honderden kinderen vijf dagen per week van half negen tot half drie door elkaar rennen. En Boerke Verschuren die beduidend minder gasten trekt die ook nog eens een toegangsbewijs tonen, verplicht een zitplaats innemen en om acht uur weg moeten zijn. In combinatie met de herkomst van besmettingen is het voor beiden duidelijk. Slangen: “Cijfermatig gezien is de horeca geen dilemma op dit moment. Wil je een effect creëren, ontkom je er niet aan de scholen te raken. Dan zou de horeca zelfs open kunnen blijven.”

Alleen is dat maatschappelijk haast niet uit te leggen, beseft De Vos. Het gaat ook niet gebeuren, verwacht de kroegbaas. “Als je kinderen naar huis stuurt, zadel je ouders en werkgevers met problemen op. We doen bovendien al twee jaar hetzelfde in Nederland: leuke dingen afpakken om mensen de boodschap mee te geven voorzichtig te zijn. Ik weet zeker dat we als horeca nu weer verdere beperkingen krijgen opgelegd. Terwijl ze, zoals Jack zegt, slechts marginaal effect zullen hebben.”

“Het café of het theater is van toegevoegde waarde om het leven leuk te maken, onderwijs is een basisvoorziening”, zegt Slangen. Maar staat die basisvoorziening onder druk als het onderwijs online wordt gegeven? “Bij ons niet, maar deze school is niet representatief voor het land. Ouders zijn hoogopgeleid, leerlingen hebben thuis de ruimte en wifi die het altijd doet. Toch blijkt uit eigen onderzoek dat de afgelopen twee jaar ook bij onze kinderen invloed op het welbevinden hebben gehad. Alleen betwijfel ik of we dat ondervangen door open te blijven. Het kan ook door de tijdgeest komen.”

Geen antwoord

Daar komt bij dat op school met de huidige procedures amper sprake is van een werkbare situatie, vindt Slangen. “Als directeur beslis ik niet over quarantaine voor een hele klas, dat doet de GGD. Anderhalve week geleden meldde ik op zondag drie positieve gevallen in één groep. Ik had de klas thuis willen laten, maar de GGD moest eerst bron- en contactonderzoek doen. Dat duurde zo lang dat er op donderdag een quarantaineadvies uitkwam. Ondertussen was het aantal positieve gevallen gestegen tot 18. Afgelopen dinsdag heb ik een soortgelijk verzoek neergelegd voor een andere groep. Ook nog geen antwoord. Op deze manier lopen we voortdurend achter de feiten aan.”

Welke keuze het kabinet vanavond ook bekendmaakt, volgens Slangen en De Vos kan het nooit een goede zijn. Of de sectoren die minder bijdragen aan de virusverspreiding zijn het haasje of de ontwikkeling van kinderen komt in het gedrang. Slangen: “Maar hier zitten de besmettingen, dus aan welke knoppen moet je anders draaien? De leerlingen krijgen weliswaar geen klachten, maar besmetten anderen die wel ziek worden. Ze zijn de belangrijkste bron. Natuurlijk zal er maatschappelijke weerstand zijn als we moeten sluiten. Maar bij elke andere beperking komt die er ook.”

Lees ook:

Strengere maatregelen op komst, zelfs sluiten scholen is weer een optie

Het kabinet bereidt nieuwe ingrijpende coronamaatregelen voor. De ‘korte klap’ heeft niet gewerkt.