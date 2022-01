De scholen zijn weer open dus het geregel begint weer: mondkapjes, samengestelde klassen en veel zelftesten

De schooldeuren zijn weer open, tot vreugde van de een, en ergernis van de ander. Want is het veilig, en zijn er genoeg leerkrachten?

Na de verlengde kerstvakantie zijn de scholen vandaag weer open. Voor de vakantie was het voor veel scholen puzzelen met roosters, omdat leerkrachten uitvielen of in quarantaine moesten. Ook misten vooral basisscholen soms hele klassen omdat kinderen besmet waren. Dat was nog voordat omikron dominant was. Hoe gaat het nu op de basisschool?

Jopie de Bruin is de directrice van Jenaplanbasisschool Jeanne d’Arc in Tilburg. Ze was vanmorgen alweer ‘volop creatief in de weer’. Jeanne d’Arc heeft vijf samengestelde klassen van meerdere groepen. Zo zitten groep 1 en 2 bij elkaar, net als 3 en 4. “Ik heb daarom nog een makkelijke klus, maar heb je 25 klassen, dan wordt het echt een ander verhaal. Wij hebben nu een leerkracht die in quarantaine zit. Hij is niet ziek en kan dus online lesgeven.”

Rekening houden met thuisonderwijs

Een dag in de week heeft de school de beschikking over een onderwijsassistent. Die is er gelukkig op maandag, zodat de assistent de kinderen op school kon opvangen. “Voor de vakantie hadden we al rekening gehouden met eventueel thuisonderwijs, dus in alle groepen stond alles klaar om ofwel op school of online les te geven”, zegt De Bruin. “Morgen is er geen onderwijsassistent, maar dan hebben alle kinderen de spullen thuis. We gaan intern bekijken hoe we de noodopvang gaan regelen.” Die noodopvang is bedoeld voor kinderen in een kwetsbare positie en kinderen met ouders in cruciale beroepen.

Het gepuzzel met roosters liet De Bruin ook in de kerstvakantie niet los. “In de vakantie heb ik me voorgenomen dat de groepen per definitie bij hun eigen leerkracht blijven. Is de leerkracht er niet, dan gaan we kijken hoe we dat kunnen oplossen met ander personeel dat in de school rondloopt, zoals onderwijsassistenten, de administratief medewerker en ikzelf.”

Jeanne d’ Arc is een kleine basisschool, de Haagse Scholen een grote. Deze organisatie heeft 52 openbare scholen in Den Haag voor basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. “De meeste van onze scholen zijn vandaag met alle groepen gestart”, laat woordvoerder Eke Wolters weten. “Een enkele school heeft een groep thuiszitten.” Deze groep volgt dan afstandsonderwijs.

“Ook wij hebben te maken met medewerkers die besmet zijn met corona of in quarantaine en in afwachting van de testuitslag”, zegt Wolters. “Dit ziekteverzuim wordt zoveel mogelijk opgevangen binnen de school, maar dat lukt zeker niet altijd. Vandaar dat een enkele groep helaas vandaag niet naar school kon komen.”

Basisregels

Kinderen en leerkrachten moeten zich houden aan een paar basisregels. Zo moeten leerlingen van groep 6, 7 en 8 op de gangen mondkapjes dragen, net als de leraren. Twee keer per week moeten ze een zelftest doen, ook als zij geen klachten hebben. Zelftesten zijn minder effectief zonder klachten, maar nog altijd filteren de testen een deel van de besmette leerlingen eruit. Leerlingen met klachten blijven thuis, en ouders moeten buiten de school blijven. Voor leraren onderling geldt dat zij afstand van elkaar moeten houden, en vergaderen gebeurt voorlopig alleen online.

Dat zal niet alle besmettingen tegenhouden. Omikron is een variant die zich meer dan eerdere varianten via de lucht verspreidt. Besmettingen via aerosolen is te voorkomen door goede ventilatie, maar ongeveer een kwart van alle scholen heeft de ventilatie nog niet op orde, bleek eerder uit een onderzoek waar het ministerie van onderwijs naar had gevraagd. Dat betekent dat een half miljoen leerlingen en leerkrachten in een lokaal zitten waar het virus zich makkelijk kan verspreiden.

Ventilatie door het open raam

Ook de klassen van basisschool Jeanne d’Arc hebben nog geen goed ventilatiesysteem. De school is al een paar jaar bezig met plannen voor nieuwbouw, maar de gesprekken hebben nog niets concreets opgeleverd. “Wij zitten nu in een oud gebouw”, zegt directrice De Bruin. Wij ventileren dus door de ramen open te zetten. Kinderen weten dat ze dikke kleding aan moeten trekken als ze naar school gaan. Wij staan in een wijk waar dikke kleding niet per se in elk gezin voorradig is. Dat houden we in de gaten. Er is een winkel met kleding om de hoek, dus als het nodig dan gaan we daar wat halen.”

Telefoontjes van ouders met zieke kinderen had De Bruin vanmorgen nog niet ontvangen. Het aantal besmettingen onder kinderen is in Nederland op dit moment dan ook laag. Hoe anders was dat voor de kerstvakantie, toen het virus juist bij kinderen toesloeg en daardoor ook leerkrachten besmet raakten.

Data-analist Datagraver berekende hoeveel leerlingen in week 40 tot en met 51 van het afgelopen jaar positief hebben getest. Bij kinderen van 10 en 11 jaar bleek het om één op de zes te gaan. Van de kinderen van 8 en 9 jaar testte één op de zeven positief. Bij 7-jarigen was dat bij één op de acht het geval. Het aantal besmettingen neemt af bij kinderen ouder dan 11 en jonger dan 7.

