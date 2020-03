De scholen zijn opgelucht, maar hoe moeten ze nu verder?

Scholen en kinderopvangorganisaties zijn opgelucht dat het kabinet besloten heeft dat de deuren sluiten. “Een ingrijpend maar onvermijdelijk besluit”, zegt voorzitter Jan de Vries van vakbond CNV Onderwijs. “We zaten hier op te wachten.” Ook de organisaties van basis-, middelbare, mbo-scholen en kinderopvangorganisaties zijn blij met de duidelijkheid die het kabinet zondag aan het einde van de dag schiep.

Helemaal dicht gaan de scholen en crèches echter niet. Kinderen met ouders in vitale sectoren zijn nog wel welkom. Het kabinet heeft een lijst gepubliceerd met sectoren die als vitaal gelden. Daarop staat behalve de zorg en het onderwijs bijvoorbeeld ook de afvalverwerking en brandstoffentransport. Omdat die kinderen wel welkom zijn, worden gezonde medewerkers geacht maandagochtend op hun werk te komen. Niet alleen om die kinderen op te vangen maar ook om de lessen op afstand te regelen.

Hoe dat er precies uit zal zien, is nog niet duidelijk. Onderwijsadviesbureaus en de vereniging van openbare scholen VOS/ABB laten weten samen te werken bij het maken van afstandsonderwijs. “Het zal natuurlijk anders zijn als dat kinderen in de klas zitten, maar scholen en de schoolbestuurders gaan plannen maken om de kinderen toch dingen aan te bieden”, zegt ook Anko Hoepen van de PO-Raad, de organisatie van het primair onderwijs. Het zal even wennen zijn. ‘We realiseren ons dat onderwijs op afstand nog niet op alle plekken zo goed ontwikkeld is dat het het bestaande onderwijs kan vervangen’, laat de VO-raad, de organisatie van het voortgezet onderwijs, weten.

Eindexamenkandidaten

Het kabinet besloot volgens verantwoordelijk minister Arie Slob (ChristenUnie) tot de sluiting van scholen omdat de afgelopen dagen duidelijk werd dat het, vanwege ziekmeldingen van leraren, lastig werd alle scholen open te houden. Volgens hem is het daarom nu nodig prioriteiten te stellen.

De prioriteit ligt behalve bij opvang van kinderen met ouders die onmisbaar zijn, ook bij eindexamenkandidaten. Hoe zij zich de komende tijd moeten gaan voorbereiden op de eindtoetsen is nog niet duidelijk. “Scholen gaan zo veel mogelijk proberen de eindexamens door te laten gaan”, zegt De Vries. “We zullen zien of dat mogelijk is.” Deze week horen eindexamenleerlingen meer. Het is ook niet zeker of de centrale eindexamens in de normale vorm doorgang kunnen vinden.

Vertrouwde adres

Ouders kunnen hun kinderen maandagochtend naar het vertrouwde adres brengen, de komende dagen moet blijken of dat werkt. “Het kan goed dat scholen moeten gaan samenwerken”, zegt De Vries.

Ook de Brancheorganisatie Kinderopvang laat weten dat ouders in vitale sectoren hun kroost maandag naar de eigen opvang kunnen brengen. De kinderopvang verwacht dat dit verandert. De brancheorganisatie laat in een verklaring weten dat de gemeente en de veiligheidsregio's deze week locaties aanwijzen waar kinderen kunnen worden opgevangen. “We gaan ons uiterste best doen om ouders te ondersteunen zodat ze hun werk kunnen blijven doen”, aldus een woordvoerder.

Horeca Nederland

Zo opgelucht als scholen zijn, zo geschrokken is de horeca in Nederland. Koninklijke Horeca Nederland zegt er begrip voor te hebben dat cafés en restaurants dicht moeten maar begrijpt niet waarom alle zaken zondag om 18:00 dicht moesten zijn. “Dat is toch wel een beetje gek. Om half 6 was de persconferentie en een half uur later moest alles leeg zijn”, zegt directeur Dirk Beljaarts. De brancheorganisatie claimt minimaal 5,1 miljard euro voor noodmaatregelen om horecaondernemers te ondersteunen.

Minister Bruins zei zondag tijdens de persconferentie waarop hij de maatregelen aankondigde dat het kabinet ondernemers ‘niet in de steek laat'. De zogeheten ‘verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf', die ondernemers moet helpen om de gevolgen van het coronavirus op te vangen gaat maandag al open, liet het ministerie van economische zaken zondag weten. Volgens het kabinet komt daarmee rond de 300 miljoen euro beschikbaar voor ondernemers die getroffen zijn.