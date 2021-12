De scholen open likken? Elburg probeert nieuwe test

Zo moet het gaan: om de dag sabbelen kinderen en leerkrachten vanaf groep 5 in de Admiraal van Kinsbergenschool in Elburg op een soort lolly. Na ongeveer dertig seconden is er lang genoeg gesabbeld, en kunnen de ‘lolly’s’ getest, of liever gezegd het speeksel op de lolly’s, klassikaal worden getest op de aanwezigheid van het coronavirus. Als dat het geval is, moet de klas naar huis en worden er individuele testen afgenomen om te bepalen wie in de klas besmet is en thuis moet blijven om uit te zieken.

“Het is geen echte lolly, maar de kinderen vonden het wel lekker, er zit wel een zoet smaakje aan”, vertelt schooldirecteur Els Baauw. Het proefproject is nog niet echt van start gegaan, want de leerlingen van de Van Kinsbergenschool zitten net als alle andere basisschoolkinderen in lockdown. “Maar we hebben wel noodopvang voor kinderen met ouders in essentiële beroepen, en die hebben het maandag geprobeerd.”

Belangrijke bijdrage

In de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen is de corona-‘Lutscher’ al sinds mei in gebruik op scholen. Daar doen alle 3700 basisscholen, met 700.000 scholieren mee. Het Duitse ‘RIVM’, het Robert Koch Institut, betitelde in augustus de methode als een ‘belangrijke bijdrage’ in de strijd tegen de coronapandemie.

Voordat de testen op de Van Kinsbergenschool op grotere schaal kunnen worden uitgevoerd, moeten de scholen weer opengaan. Als het een succes wordt, dan zullen ook andere scholen in Elburg deelnemen, zo is besloten op een beraad enkele weken geleden, waaraan diverse Elburgse scholen, de burgemeester en de uitvoerder van de testen, het medisch laboratorium U-Diagnostics, hebben deelgenomen.

De ervaring op de Van Kinsbergenschool en in Duitsland leert dat kinderen het testen op deze manier als minder belastend ervaren dan met het wattenstaafje in keel en neus.

Daarnaast hebben de PCR-lollytesten nog een groot voordeel boven de zelftests die nu op scholen worden uitgedeeld, zegt medisch directeur en oprichter Albert Zwart van U-Diagnostics, een van de negentig laboratoria die gecertificeerd door het RIVM de PCR-testen mogen uitvoeren. “Bij de lollytest test je niet op de aanwezigheid van antistoffen, maar op de aanwezigheid van het virus in het afgenomen materiaal. De betrouwbaarheid ligt ergens rond de 99 procent. Er hoeft bij wijze van spreken maar één virusdeeltje in het monster te zitten en de uitslag wordt positief. Als je dat regelmatig doet, pik je een besmet persoon eruit voordat hij of zij besmettelijk is.”

Vooralsnog gratis

U-Diagnostics werkt voor de laboratoriumanalyses nauw samen met het Duitse Dr. Wisplinghoff-laboratorium, dat in Noordrijn-Westfalen betrokken is bij het corona-vrij maken en houden met deze methode. “In de proeffase in Elburg doen we de test gratis. Daarna kosten de klassikale testen ongeveer 7,50 euro per stuk. Ten opzichte van de economische schade die een lockdown teweeg brengt, zijn dat te verwaarlozen kosten.”

Het idee in Elburg is min of meer toevallig ontstaan, toen U-Diagnostics een HealthCheckCenter in die plaats een teststraat opende. Daarbij was de burgemeester aanwezig, die in gesprek raakte met een medewerker van het U-Diagnostics lab die op de hoogte was van de praktijk in Noordrijn-Westfalen. Daarna zijn er drie bijeenkomsten georganiseerd met de betrokken scholen, U-Diagnostics en de burgemeester en begon het balletje te rollen.

Schooldirecteur Baauw: “Maar dat was voordat de scholen dicht moesten. Dit is zo desastreus voor kinderen, en ook voor ouders en ons als school. We hebben de ouders geïnformeerd over het proefproject, en die willen het graag proberen. Kinderen moeten toch al twee keer per week een zelftest doen, de PCR-lollytest is kindvriendelijker. Ook docenten hoeven niet meer bang zijn voor besmetting als een kind in de klas een snotneus heeft. Ik voorzie dat op deze manier scholen kunnen openblijven.”

