De scholen gaan open, maar staat er wel een leraar voor de klas?

Schooldirecteuren zullen dit weekend bezorgd naar de laatste coronacijfers hebben gekeken. Tussen zaterdag- en zondagochtend zijn ruim 32.500 positieve tests bij het RIVM gemeld. Het is het op een na hoogste aantal in de coronapandemie. Alleen vrijdag was hoger: toen werden bijna 35.000 besmettingen geregistreerd, mede door een storing de dag ervoor. Zaterdag telde het RIVM 28.000 positieve tests.

De grote vraag voor schoolleiders: vertalen die cijfers zich in een ziekmeldingen van leraren op mijn school? Na een vakantie van drie in plaats van twee weken, mogen basisscholen en middelbare scholen immers maandagochtend weer open.

Aantal ziektemeldingen met 77 procent gestegen

Voor de kerstvakantie waren de problemen al groot. ArboNed – dat organisaties helpt met het voorkomen en oplossen van ziekteverzuim – noteerde toen 14 ziekmeldingen per 100 medewerkers in het onderwijs, een stijging van 77 procent ten opzichte van een maand eerder. “Voor zover wij weten, is dit de hoogste stijging die wij ooit hebben gemeten”, zei directeur medische zaken Truus van Amerongen toen.

De meeste scholen, ouders en leerlingen zijn gelukkig met de heropening van de scholen. Tijdens schoolsluitingen lopen kinderen onderwijsachterstanden op, en missen ze al die momenten waarin ze met hun klasgenoten sociaal-emotionele vaardigheden oefenen.

Een week geleden riep een commissie van deskundigen het kabinet daarom nog op om het principiële besluit te nemen dat de scholen áltijd open zouden moeten blijven, ongeacht de cijfers. Dat betekent wel, zei de commissie, dat de inrichting en ventilatie van scholen moet worden aangepast.

Kwetsbare ouders

Die principiële oproep is één ding, maar scholen hebben ook te maken met de praktijk. Door de hoge besmettingscijfers is de verwachting dat veel leraren en leerlingen ziek zijn of in quarantaine zitten, en dus niet naar school kunnen komen. Als er op de middelbare school een leraar ontbreekt, heeft een leerling misschien een of twee tussenuren. Maar als er op de basisschool geen vervanger is, moet de klas naar huis.

Het is voor scholen ook afwachten hoeveel leerlingen niet komen vanwege hun eigen kwetsbare gezondheid of die van hun ouders. Door de oplopende besmettingscijfers is voorstelbaar dat het voor ouders niet veilig voelt om hun kind weer naar school te laten gaan.

De scholen sloten in december een week eerder om de opmars van de omikronvariant van het virus te vertragen. Sindsdien is het aantal patiënten in de ziekenhuizen verder gedaald. Zondag waren dat er zo’n 15.000, van wie 406 op de intensive care. Nu de scholen opengaan, zal de komende weken het aantal besmettingen verder stijgen, verwachten de adviseurs van het kabinet. Maar ze hopen dat er minder patiënten in het ziekenhuis komen dan bij de piek van november, en het aantal besmettingen en opnames in februari weer zal dalen.

