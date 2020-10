De scholen blijven open, maar hoe verstandig is dat?

Het Pius X-College in Brabant gaat vanaf donderdag dicht. De middelbare school kampt sinds begin van het schooljaar met besmettingen onder leerlingen en personeel. In totaal zijn er 49 leerlingen besmet geraakt, en 13 docenten. Rector Maarten de Veth wachtte de persconferentie niet af, maar besloot direct de deuren te sluiten tot 28 oktober.

“De GGD kan ons niet vertellen of we een brandhaard zijn of niet”, zegt De Veth. “In september konden we nog traceren dat de besmettingen buiten de school waren opgelopen, maar nu weten we dat niet meer zeker. Dus nemen we het zekere voor het onzekere.”

In het onderwijs verandert niks, zei premier Mark Rutte in de persconferentie dinsdagavond: het onderwijs is te belangrijk. En toch stemmen de berichten van de afgelopen week niet vrolijk. In Emmen zitten al enkele klassen van het Carmelcollege thuis, meldt Dagblad van het Noorden. Ook de Achterhoekse school voor speciaal onderwijs Klein Borculo is sinds afgelopen vrijdag dicht om een brandhaard te voorkomen, schrijft De Stentor. En ook het Willem de Zwijger College uit Bussum houdt de deuren voorlopig gesloten, aldus het Noordhollands Dagblad.

Coronaclusters

Precieze cijfers over het aantal besmettingen worden niet bijgehouden, maar de VO-raad denkt dat momenteel zo’n 10 tot 15 procent van de leerlingen thuis zit. “Nu het aantal besmettingen in de samenleving toeneemt, is het niet zo gek dat het aantal besmettingen op scholen daarin meeschuift”, zegt een woordvoerder. Scholierencomité LAKS krijgt deze signalen. “We zien het aantal coronaclusters toenemen. Maar nog niet in die mate dat het noodzakelijk is hard in te grijpen”, zegt voorzitter Nienke Luijckx.

Is het dan nog wel zo verstandig om de scholen open te houden? Sommige scholen nemen zelf al het voortouw. Moeten we de scholen niet, net als in maart, toch een poosje sluiten? Die keus is niet zo zwart-wit, zegt epidemioloog Frits Rosendaal. “Eén: het is niet zeker of middelbare scholieren een belangrijke bijdrage aan de verspreiding leveren. Twee: het sluiten van de scholen heeft een enorm effect. Dat doe je niet zomaar.” Maar het is langzamerhand wel duidelijk dat er íets moet gebeuren, vindt Rosendaal. “Laat bijvoorbeeld de herfstvakantie een week langer duren. Dan ben je natuurlijk nog niet van alle besmettingen af, maar dan ben je wel een heel eind.”

Of neem Italië als voorbeeld, stelt Rosendaal. “Daar zitten de leerlingen achter eenpersoonstafeltjes, zijn er strike regels over het naar binnen en buiten gaan van de klas, wordt de temperatuur van de leerlingen gemeten en draagt iedereen een mondkapje.” Niet dat het zo streng hier moet, zegt hij, maar er moet wel wat gebeuren. “Geef bijvoorbeeld lessen van 80 minuten, zodat er minder heen en weer wordt gelopen. Of laat juist de leraren wisselen van lokaal, en niet de leerlingen. Hou de pauzes buiten of, bij slecht weer, in de klas, waar de leerlingen blijven zitten. Natuurlijk kun je leerlingen buiten school niet verplichten uit elkaar te blijven, maar binnen in de scholen kun je best wat doen. Zoals meer meer hybride onderwijs, dus een combinatie van fysiek en digitaal les, wat wel nodig zal zijn deze winter.”

Het Groningse Montessori Lyceum heeft een andere oplossing. Vanaf maandag 19 oktober blijft er elke dag een leerjaar thuis, schrijft RTV Noord. Het lukt anders niet goed om de anderhalve meter afstand te bewaren, stelt de school, en op deze manier wordt het aantal leerlingen verminderd. Leerlingen die thuisblijven, werken aan een weektaak die de docent heeft opgegeven of aan hun huiswerk.

