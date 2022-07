De schade door misgelopen zorg kan vaak niet meer worden ingehaald

Het uitstel van minder urgente ingrepen door corona heeft 320.000 gezonde levensjaren gekost, zo heeft het RIVM nu uitgerekend. Patiënten leveren een vijfde gezonde levensjaren in door uitgestelde zorg.

Staar-, heup- of knie-operaties, maar ook niertransplantaties: de afgelopen twee jaar zijn honderdduizenden ingrepen minder verricht, omdat het ziekenhuispersoneel druk was met coronapatiënten. Patiënten die op zo’n ingreep wachten, zijn minder gezond dan ze zouden zijn als ze wél geopereerd waren.

Vraag het iemand die wacht op een staaroperatie, en hij of zij zal vertellen dat autorijden of tv-kijken niet meer gaat. Wie wacht op een nieuwe knie, voelt pijn of zit in een rolstoel. Maar hoe groot is dat leed bij al die patiënten in Nederland bij elkaar?

Het RIVM heeft dat nu berekend voor de eerste twee jaar van de coronapandemie. Onderzoekers keken naar de zorg die volgens artsen niet per se binnen één maand hoeft plaats te vinden, omdat ziekenhuizen in de drukke periodes vooral dit type zorg schrapten.

1,8 miljoen gezonde jaren

Stel je voor dat die ingrepen gewoon hadden plaatsgevonden in 2020 en 2021. Alles bij elkaar had dat volgens het RIVM 1,8 miljoen gezonde levensjaren opgeleverd (zie kader).

Door het schrappen van zorg is bijna één vijfde van die gezondheidswinst verloren gegaan, zo becijfert het RIVM. Dat komt neer op een verlies van 320.000 gezonde levensjaren, verdeeld over honderdduizenden patiënten.

In dat getal zit de gezondheidsschade die mensen de afgelopen twee jaar hebben gehad. En de schade die de groep die nog niet geopereerd is de komende jaren zal ondervinden. Wie lang op een ingreep wacht, komt uiteindelijk een keer aan de beurt. Maar dat gaat weer ten koste van nieuwe patiënten, die in hun plaats op de wachtlijst komen. Ook de schade die nieuwe patiënten nog zullen oplopen door de achterstand die de afgelopen twee jaar is ontstaan, is meegeteld.

Meer zorg naar privéklinieken

Het RIVM gaat ervan uit dat door de beperkte zorgcapaciteit het grootste deel van die schade niet meer kan worden ingehaald. Bovendien wordt de omvang in elk nieuw coronajaar groter. Ook het eerste halfjaar van 2022 laat de teller oplopen.

De RIVM-onderzoekers adviseren de ziekenhuizen om nog beter te selecteren welke operaties wél plaatsvinden, en daarbij vooral te mikken op operaties met een grote gezondheidswinst, zoals staaroperaties en niertransplantaties. Ook raden ze aan om meer zorg naar privéklinieken te verplaatsen.

Ook operaties bij kanker en andere urgente zorg zijn soms uitgesteld. De schade daarvan is in dit onderzoek niet meegeteld. Die is mogelijk groter per patiënt, maar ook lastiger te becijferen. Het totale verlies aan gezonde levensjaren door uitgestelde zorg is waarschijnlijk dus nog groter.

Kwaliteit van leven, hoe meet je dat? Hoe vergelijk je het leed van de ene met dat van de andere patiënt, en hoe tel je die gezondheidsschade van die twee patiënten bij elkaar op? De zorg heeft daarvoor een meeteenheid: Quality Adjusted Life Years (Qaly’s), vertaald als ‘gezonde levensjaren’. Een gezond levensjaar van één Nederlanders telt daarbij als 1. Een ziek levensjaar krijgt, afhankelijk van de ernst van de aandoening, een waarde tussen de 0 en de 1. Die waarde is onder andere gebaseerd op vragenlijsten die patiënten met die aandoening hebben ingevuld over hun kwaliteit van leven. Als iemand een jaar leeft met staar, telt dat als 0,7. Bij wie geopereerd wordt, stijgt de levenskwaliteit naar 0,9: een verschil van 0,2 in dat eerste jaar. Over de loop van jaren na de ingreep levert een staaroperatie per patiënt gemiddeld 2 extra gezonde levensjaren op. Vooral in de periodes met veel coronapatiënten in het ziekenhuis, zijn er door geschrapte ingrepen veel gezonde levensjaren verloren gegaan.

