De schaatsbond roept natuurijsbanen op open te gaan. ‘Dichtblijven om corona is onverstandig’

Coronavirus of niet, de plaatselijke ijsbaan in Kampen moet en zal opengaan als Koning Winter het toelaat. Voorzitter Wim Bouhuijs (70) van de 120-jarige ijsclub Vooruitgang Zij Ons Doel (V.Z.O.D.) kan niet wachten. Al maanden zijn hij en de andere vrijwilligers in de weer met protocollen. Want ze moeten er niet aan denken: straks ligt er een dikke laag ijs en dan gooit het virus roet in het eten.

Bouhuijs geeft toe: de maatregelen maken het er niet gemakkelijker op. Maar het zal hem niet gebeuren dat zijn vrijwilligers de handdoek al bij voorbaat in de ring gooien. “We moeten het proberen, onze leden verdienen dat.” En dus is de ijsclub er klaar voor. “Verschillende tijdsblokken, aparte in- en uitgangen. Het coronaprotocol van de KNSB heeft aan alles gedacht.”

De voorzitter kijkt iedere dag naar de weerberichten, zeker nu kouder winterweer wordt verwacht in de loop van de week. De schaatskoorts neemt wat toe, al dan niet aangewakkerd door berichten over de Noordpool. Daar kan de mogelijke splitsing van de poolwervel op termijn zorgen voor bar winterweer in Nederland, voorspellen meteorologen.

Voorzitter Wim Bouhuijs van ijsvereniging Vooruitgang Zij Ons Doel (V.Z.O.D.). Beeld Herman Engbers

De verwachtingen mogen dan hoopvol zijn, is dat wel verstandig om massaal het ijs op te gaan terwijl het coronavirus in alle hevigheid rondwaart? Mensen willen eropuit, de natuurgebieden zijn in het weekend overvol. Als er een beetje sneeuw ligt in de Limburgse heuvels, trekt Nederland massaal naar het zuiden. Hoe moet dat als schaatskoorts de overhand neemt?

Met die vraag houdt Rieks Poelman, voorzitter van de natuurijs-tak van de KNSB, zich al maanden bezig. Ruim vijfhonderd natuurijsbanen in Nederland zijn lid van de bond. Poelman roept de ijsclubs op om met zijn strikte protocol open te gaan als het ijs dik genoeg is. “Er zijn verenigingsbesturen die hopen dat het deze winter alleen maar warm water regent. Sommige ijsbanen willen niet open vanwege het virus, onverstandig als je het mij vraagt.”

Alleen door ijsbanen te openen, houd je het in de hand, denkt Poelman. “We gaan ondanks corona toch wel massaal het schaatsen als er ijs ligt. Dan kun je het beter op plekken doen waar het verantwoord kan. Dat valt met maatregelen veilig te organiseren.” Toertochten? Moeten ook gewoon doorgaan, vindt hij. “Het kan door stempelposten af te schaffen en een ticketsysteem in te zetten voor de kaartverkoop.” Desondanks blijft het de vraag of het daarmee goed komt. “Want het ijs op na zo’n lange tijd betekent valpartijen en breuken. En hoe zit het met die 250 ijsbanen die niet onder onze bond vallen? Daar heb ik wel zorgen over.”

Friesland

De KNSB heeft een protocol met maatregelen opgesteld voor natuurijsverenigingen en organisatoren van toertochten. Een to-gopunt voor koek-en-zopie, voldoende zitplaatsen om op anderhalve meter ijzers onder de voeten te binden en alle verenigingen moeten een coronacoördinator hebben. “Daarnaast hanteren we de regel: op elke dertig vierkante meter ijs is ruimte voor één persoon.”

Poelman klopt al sinds begin december met verenigingen bij de lokale overheid aan om te overleggen, maar krijgt tot nu toe met moeite respons. “We zeggen tegen hen: wees je bewust van wat er gebeurt als het zover is. Dat is namelijk nogal wat. Maar ik bespeur nog geen prioriteit.”

In Friesland kunnen ze ook al niet wachten. Hoewel de Elfstedentocht op voorhand is afgeblazen, moet schaatsen op natuurijs geen probleem zijn, vindt voorzitter Peter de Jonge van KNSB Gewest Fryslân, het bolwerk van natuurschaatsend Nederland. “De ijsbanen kunnen open”, denkt De Jonge. “Het waait, frisse lucht en als overal in Nederland ijs ligt is afstand houden goed te doen.” Te druk? “Er zijn ijsbanen zat.” Nu het ijs nog.

