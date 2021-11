De Rotterdamse relschoppers vonden elkaar via Telegram

Voor veel mensen kwamen de coronarellen in Rotterdam vrijdag rauw op hun dak. Maar in chatgroepen op de berichtendienst Telegram werd de geëscaleerde demonstratie ruim een dag van tevoren aangekondigd. In een chat genaamd Klokkenluiders voor Vrijheid schreef iemand donderdagmiddag: “Morgen 20:00 coolsingel Rotterdams”. De volgende ochtend vroeg iemand in diezelfde groep: “Wie gaat er vanavond naar de coolsingel?”

In de loop van vrijdagavond gingen er foto’s en video’s rond met flarden van de rellen in Rotterdam. Eén video toont demonstranten die vuurwerk afsteken (er staat ook een jongen met knalerwten tussen). Een ander filmpje toont iemand die op de grond ligt en volgens omstanders is neergeschoten. En weer een andere laat vier vernielde politieauto’s zien, eentje uitgebrand, een andere met een fiets erdoorheen.

Klokkenluiders voor Vrijheid is niet de enige Telegram-groep waar deze filmpjes circuleerden, maar lijkt wel een van de grotere. Het is een open chatgroep met ruim 7.000 leden. In een uur tijd kunnen er wel 400 berichten in verschijnen, bijna allemaal van mensen die fel tegen de coronamaatregelen zijn. Ze noemen zichzelf ook wel wappies. Zoals één lid het verwoordt: “WAPPIES VOOR FREEDOM ....OVER LAND EN LICHAAM !!!!”

‘Wij zijn met veel, don't fuck with us’

Op 11 november verscheen in Klokkenluiders voor Vrijheid ook al een boodschap van Dockers United, de actiegroep die donderdag wegen in en rond de Rotterdamse haven blokkeerde. In een video loopt een groep mannen in het donker met rode fakkels, hoodies en maskers. Ze omschrijven zichzelf als ‘een verzameling van havenwerkers, verdeeld over verschillende terminals en bedrijven’ en zeggen geen QR-code in de haven of splitsing in de samenleving te accepteren. “Wij zijn met veel. Wij zijn georganiseerd. Don't fuck with us.”

De gemeente Rotterdam en de politie wisten op basis van eigen inlichtingen dat er vrijdagavond enkele tientallen demonstranten van plan waren om in de stad hun ongenoegen over het coronabeleid te uiten, zei burgemeester Aboutaleb afgelopen nacht tijdens een persconferentie. De demonstratie was niet officieel aangekondigd, maar de burgemeester besloot mensen de ruimte te geven om “stoom af te blazen”. Al snel bleek de sfeer veel grimmiger dan verwacht en kwamen er veel meer dan enkele tientallen mensen naar de Rotterdamse binnenstad.

Het is niet voor het eerst dit jaar dat een gewelddadig protest van tevoren wordt aangekondigd op Telegram. Begin dit jaar was dat ook het geval bij meerdere avondklokrellen in Nederland. En in de Verenigde Staten werd de bestorming van het Capitool in de VS van tevoren besproken in Facebookgroepen en op alternatieve sociale media als Parler.

