De Rotterdamse Douwers accepteren niet dat het succes in het leven afhangt van je geboorteplek

Het is vandaag de internationale dag voor sociale rechtvaardigheid. Mentor Wim van Losser van de Rotterdamse Douwers accepteert niet dat het succes in het leven afhangt van je geboorteplek. Hij is samen met Aldo Baljet initiatiefnemer van dit mentorproject, dat jongeren met problemen koppelt aan vrijwillig werkende Rotterdammers die hun dat persoonlijke extra zetje geven dat soms nodig is om hun leven weer op orde te krijgen. Van Losser: “Soms heb ik een jongere aan tafel van wie ik denk: jij zou qua opleidingsniveau zo veel meer kunnen als je in een ander huis was opgegroeid”.

Schop onder hun kont

Volgens de gemeente Rotterdam telt de stad zes- tot zevenduizend jongeren (5 tot 6 procent van de Rotterdamse jongeren) die problemen op meerdere vlakken hebben. Ze hebben psychische stoornissen, een licht verstandelijke beperking, schulden, geen huisvesting of een verslaving. 20 procent van de Rotterdamse jongeren (zo’n 25.000) valt in de categorie ‘sociaal-economisch kwetsbaar’ en is afhankelijk van een bijstandsuitkering. De mentor, een Douwer genoemd, zet belangeloos zijn of haar vaardigheden, talenten en netwerk in om zo’n jongere op weg te helpen naar werk of een opleiding en daardoor meer zelfstandigheid.

Wim van Losser met Subeeda Adirazak Mohamed (l) en Vanity Girigori (r). Beeld Arie Kievit

“Douwen is wat we doen, op z’n Rotterdams serieus en direct aanpakken”, aldus Van Losser. “Richting de jongeren, die soms ook een schop onder hun kont kunnen gebruiken als ze heel de wereld de schuld van hun problemen geven. Maar ook tegen de systeemwereld: ontoegankelijke organisaties en ambtelijke molens. De zorg is goed georganiseerd, maar toegang is moeilijk. Soms heeft een jongere schulden, een trauma en blowt hij. Dan moet je bij drie verschillende gemeenteloketten zijn en vaak geven ze dan al op.”

‘Problemen houden zich niet aan kantooruren’

Een Douwer geeft niet op en laat zijn of haar jongere niet vallen, ook als beloftes voor de tiende keer niet worden nagekomen. Dat bewijst Mark Hoekstra. Hij had op het Douwers-kantoor afgesproken met zijn protegé Aydin, maar die kwam niet opdagen. Hoekstra, partner bij Deloitte, voert het gesprek met Aydin en een Wmo-zorgconsulente van de gemeente dan gewoon via de telefoon. Doel: een postadres geregeld krijgen. “Deze jongeren hebben niemand om op terug te vallen. Ik heb het supergoed en wil graag wat terugdoen door jeugd de mogelijkheid te geven er iets van te maken. Verbinden zit in mijn systeem, dus waarom zou ik dat en mijn netwerk niet gebruiken om een verschil te maken? Het gaat vaak om contact, even een appje sturen hoe het met iemand gaat. Ze kunnen mij ook altijd appen als er echt iets aan de hand is. Problemen houden zich nou eenmaal niet aan kantooruren, zoals bij instanties het geval is.”

Vanity Girigori Beeld Arie Kievit

Het project telt zo’n driehonderd Douwers uit alle lagen van de bevolking. Zij begeleiden circa 250 jongeren over een periode van een paar maanden tot enkele jaren. Het merendeel wordt doorgestuurd vanuit het Jongerenloket van de gemeente, een op de vier weet de Douwers zelf te vinden.

‘Lara maakt dingen overzichtelijk’

Vanity Girigori (25) kwam eind vorig jaar via haar jongerencoach bij de organisatie terecht. “De mentale steun van mijn Douwer Lara is erg fijn. Bij de Douwers voelt het haast als niet-bloedverwante familie, een huiskamergevoel. Het is een luisterend oor dat bij je past. Ik liep vast met psychische problemen en schulden en wist niet hoe het verder moest. Nu maak ik één keer per week een babbeltje met Lara. Zeker als ik in een dipje zit, wat voor jongeren in deze tijd bijna normaal is, is dat heel welkom. Lara maakt dingen overzichtelijk. Zo had ik problemen met mijn buurman en hielp Lara me om aangifte te doen. Ze geeft me opties die ik zelf niet zie. Ook onderzocht ze de mogelijkheid voor mij om te studeren zonder nog meer schuld op te bouwen. We zijn samen naar opleidingen aan het kijken, ook in het buitenland, want dat is een van mijn ambities. Het is zo fijn als iemand om je geeft en je op iemand kunt terugvallen!”

