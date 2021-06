De roofovervallen op BN’ers als Nikkie de Jager en René van der Gijp waren werk van een criminele bende

De overval op bekende Nederlanders als Nikkie de Jager en René van der Gijp was het werk van een bende die zich goed voorbereidde op haar acties. En dus gaat het Openbaar Ministerie de verdachten ook vervolgen voor het vormen van een criminele organisatie, zo maakte het OM vrijdag bekend.

Vorig jaar hield de groep behoorlijk huis in steden als Dordrecht, Ridderkerk, Hendrik-Ido Ambacht, Ridderkerk, Mijnsheerenland en Uden. Eerder deze week maakte het Openbaar Ministerie in Rotterdam al bekend dat er een verband was tussen de misdrijven en dat het om een groep ging die in wisselende samenstelling werkte.

Volgens justitie deden de groepsleden gedegen vooronderzoek voordat ze in wisselende samenstelling op strooptocht gingen in gestolen auto’s met valse kentekens. Ze beschikten volgens het OM over woonadressen en andere privégegevens van hun beoogde slachtoffers, wisten in welke auto’s zij reden en welke horloges ze droegen. Na de misdrijven zijn verschillende bedragen gestort op de bankrekeningen van de verdachten, die daar na hun arrestatie in december vorig jaar geen toelichting op wilden geven tijdens verhoren door de politie.

Veel geweld

De overvallers gebruikten tijdens hun misdrijven veel geweld. Presentator bij het Eurovisie Songfestival Nikkie de Jager bijvoorbeeld vertelde hoe zij werd vastgebonden, geslagen en bedreigd met een vuurwapen. René van der Gijp trof ’s avonds na een uitzending bij aankomst thuis drie mannen aan die met hamers insloegen op zijn auto. Dankzij de gepantserde ruiten kon hij aan zijn belagers ontkomen.

Voor de mislukte overval op Van der Gijp stond vrijdag een verdachte terecht. Een man is daarvoor al veroordeeld tot een jaar cel.

Voor de overval op Nikkie de Jager moesten vrijdag drie mannen voorkomen. De 22-jarige Hamza T., de 24-jarige Eddie N. en de 32-jarige Said O. stonden vrijdag gezamenlijk terecht. T. en N. werden op dinsdag 8 december van hun bed gelicht tijdens woninginvallen in Rotterdam en Ridderkerk. O. werd in maart in het buitenland gearresteerd, in België volgens zijn advocaat, en is onlangs naar Nederland gebracht. Hij zit in voorarrest op basis van twee andere diefstallen in Mijnsheerenland en Hendrik-Ido-Ambacht.

Telefonisch contact

Maar justitie is ervan overtuigd dat O. ook bij de overval op De Jager betrokken was. Zo is uit onderzoek gebleken dat de telefoon op de dag van de overval contact had met een zendmast in Uden, de woonplaats van De Jager. Dat geldt eveneens voor de telefoon van Hamza T. Ook zouden O. en T. die dag met elkaar telefonisch contact hebben gehad, volgens de officier “past dat precies in het samenwerkingsverband dat ze met elkaar hadden”. Het OM wil daarom dat het voorarrest van O. ook voor de overval in Uden gaat gelden. De drie mannen die zich op hun zwijgrecht beroepen vroegen de rechter om een schorsing van de voorlopige hechtenis. De rechter moet daar nog een beslissing over nemen.

In totaal zijn eind vorig acht personen aangehouden. Zeven van hen zitten nog vast; mannen in de leeftijd van 19 tot 32 jaar oud. Volgens het OM is de groep groter en loop een aantal verdachten nog vrij rond. Daarom heeft justitie 10.000 euro uitgeloofd voor tips over de bendeleden.

Vaker slachtoffer

Bekende Nederlanders zijn vaker het slachtoffer van overvallen. Zo kreeg onlangs nog PSV’er Eran Zahavi te maken met een overval op zijn woning toen hij zelf niet thuis was, maar zijn vrouw en drie kinderen wel. Ook zanger Gordon werd vorig jaar met veel geweld overvallen in zijn huis. Zowel Gordon als Zahavi wonen in Amsterdam. Het lijkt er op dat deze zaken geen verband houden met de zeven verdachten die vrijdag voorkwamen vanwege de overvallen in Zuid-Holland en Noord-Brabant.

Het gezin van voetballer Eran Zahavi is zondag opgeschrikt door een gewelddadige overval. De laatste maanden hebben er, verspreid door Europa, meer van dit soort brute inbraken bij profvoetballers thuis plaatsgevonden.