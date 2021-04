De Rekenkamer waarschuwt Rotterdam: groot risico op discriminatie en profilering door algoritmes

De algoritmes die de gemeente Rotterdam gebruikt om bijvoorbeeld uitkeringsfraude op te sporen, kunnen leiden tot ‘vooringenomen uitkomsten’. In een donderdag verschenen rapport concludeert de Rekenkamer Rotterdam dat de stad in een algoritme kenmerken meeneemt die indirect iets kunnen zeggen over de afkomst van uitkeringsgerechtigden, zoals laaggeletterdheid. De waakhond waarschuwt voor risico’s op discriminatie en profilering.

Voorzitter Paul Hofstra noemt het beeld dat opdoemt zorgwekkend. “In deze verkenning, die we samen met de Erasmus Universiteit hebben uitgevoerd, hebben we onderzocht hoe algoritmes bij de Rotterdamse gemeente werken en welke invloed zij hebben op de burger. We concluderen dat er op zijn zachtst gezegd wel wat moet gebeuren.”

Hoe erg is het? Heeft u een nieuwe toeslagenaffaire ontrafeld?

“De feitelijke werking van het gebruik van algoritmes hebben we niet onderzocht, noch de aanpak van mensen die het betreft. We weten dus niet of er net als in de toeslagenaffaire sprake is van een keihard regime ten opzichte van de betrokken burgers. Daar is een breder onderzoek voor nodig. Maar we denken zeker dat het risico op discriminatie en profilering bij beslissingen over bijvoorbeeld uitkeringen of toeslagen groot is. En de gemeente lijkt onze zorgen te delen: het college van burgemeester en wethouders zegt al onze aanbevelingen over te nemen.”

Over wat voor algoritmes heeft de Rotterdamse Rekenkamer het precies?

“Als casus hebben we het algoritme bestudeerd dat uitkeringsfraude moet opsporen. Op basis van gegevens uit verschillende systemen berekent dat algoritme wat het risico is dat iemand onterecht een uitkering ontvangt. Het geeft aan wie opnieuw aan een onderzoek onderworpen moet worden, waarna die uitkeringsgerechtigden worden uitgenodigd om nog eens te vertellen hoe het precies zit.”

Wat kan daarbij fout gaan?

“Het algoritme mag bepaalde kenmerken niet meenemen, zoals bijvoorbeeld afkomst, geslacht, nationaliteit. Dat is in strijd met de wet en gebeurt ook niet in Rotterdam. Maar wij hebben geconstateerd dat het algoritme wel variabelen meeneemt die direct misschien niets zeggen over iemands achtergrond, maar dat indirect toch doen.

“Een voorbeeld is laaggeletterdheid. Dat kenmerk klinkt misschien onschuldig, maar kan ertoe leiden dat mensen met lage inkomens en een migratieachtergrond vaker dan andere uitkeringsgerechtigden worden uitgenodigd voor zo’n extra onderzoek naar onrechtmatigheden en fraude. Die kans is groot.

“Het is toegestaan om dit soort zogeheten ‘proxy’s’ als laaggeletterdheid op te nemen in een algoritme, en de intenties van de gemeente zijn vast goed, maar deze kenmerken leiden er alsnog toe dat mensen op basis van hun achtergrond worden geselecteerd voor nader onderzoek. En dat is in strijd met een ethisch principe: eerlijkheid. Daar moet dus iets aan gedaan worden, vindt de Rotterdamse Rekenkamer.”

Wat stelt u precies voor?

“De aanleg van een algoritmeregister. Plannen daarvoor lagen er al, maar van die goede voornemens kwam tot nu toe niets terecht. In dat register worden alle algoritmes die de gemeente gebruikt vastgelegd, inclusief de bijbehorende risico’s en hoe daarmee moet worden omgesprongen. Ook werken de ambtenaren nog niet met Data Ethics Decision Aid, een model dat teams helpt ethische problemen te detecteren in dataprojecten.

“Bovendien moet beter samengewerkt worden tussen de afdeling die het algoritme ontwikkelt en de afdeling die het gebruikt. Nu neemt niemand de verantwoordelijkheid als het mis dreigt te gaan. En tot slot heeft de burger recht op transparantie. Wij hebben moeten constateren dat de gemeente zeer terughoudend is met het leveren van informatie aan burgers die worden uitgenodigd voor nader onderzoek.”

Is dit beeld uniek voor Rotterdam?

“Dat hebben we niet onderzocht. Wel loopt Rotterdam voorop wat betreft het gebruik van algoritmes. Toch zullen met name grote steden tegen gelijksoortige problemen aanlopen, vermoed ik.”

