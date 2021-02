De regels voor de jeugd worden iets soepeler, hebben jongeren daar iets aan?

Het klinkt misschien als iets kleins: een dagje studeren in de bieb, een middagje hangen in het buurthuis, of op 1,5 meter afstand sporten in de sportzaal, maar volgens experts is het wel degelijk goed nieuws dat de coronaregels iets soepeler worden voor jongeren tussen de 12 en de 27 jaar.

“Ontzettend belangrijk”, noemt psycholoog Hermanja Hage-Kok de beslissing zelfs. “Uit allerlei onderzoeken blijkt dat jongeren minder zijn gaan bewegen. Dat heeft een enorme impact op hun welbevinden” zegt ze. Niet alleen omdat er bij beweging, zoals zij het zegt, “lekkere stofjes vrijkomen”, maar ook omdat het gewoon goed is om samen lol te trappen. “Het zo belangrijk om te kunnen spelen, voor jongeren al helemaal. Dat kan natuurlijk vooral als je samen kunt komen.”

Ook jongerenorganisaties zijn blij met de versoepelingen. Al waarschuwen ze tegelijkertijd dat er meer nodig is. “Ik hoop dat dit het opzetje is”, zegt Nienke Luijckx, van het LAKS. “Het is belangrijk dat er ruimte wordt geboden aan jongeren om even het huis te verlaten. Bijvoorbeeld om naar de sportclub, of de bibliotheek te gaan. Maar kan je echt jong zijn door een middagje te studeren in de bieb? Ik vraag het me af.”

“Dit is natuurlijk een stap in de goede richting, maar het is wel een hele kleine stap”, zegt ook Freya Chiappino, van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). “Wij hebben in oktober al gedemonstreerd voor meer fysiek onderwijs. Daarna liepen de besmettingen natuurlijk snel op, dus we begrijpen dat dat lastig is, maar we zien ook steeds meer studenten die kampen met stress en burnouts.”

‘Een ontwikkelingspsycholoog in het OMT’

LAKS en de LSVb vinden het belangrijk dat het kabinet gaat nadenken over de lange termijn oplossingen. Hoe kan er stapsgewijs weer meer mogelijk worden gemaakt? Welke experimenten kunnen worden gedaan om te onderzoeken wat daarvoor nodig is? “We gaan er misschien niet helemaal over”, zegt Chiappino, “Maar wij zouden het een goed idee vinden als er ook een ontwikkelingspsycholoog in het OMT komt. Of dat er een SMT, een Social Managament Team, wordt opgezet, dat gaat nadenken over de sociale problemen en de sociale gevolgen. Er is meer visie nodig.”

Ook Wietse de Boer, directeur Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Don Bosco Apeldoorn, wil meer perspectief voor de jeugd in de vorm van kleinschalige experimenten. “Ik ben geen medicus natuurlijk, maar als ik kijk naar de kaart van Nederland, dan zie ik dat niet in elke regio evenveel kans is op besmetting. Ik zou het heel mooi vinden als in de gebieden waar dat kan weer wat meer mogelijk wordt gemaakt”, zegt hij. Om er meteen aan toe te voegen dat hij ook wel begrijpt dat “de burgemeesters waarschijnlijk niet staan te springen”, en dat dit soort regionale versoepelingen ook weer problemen met zich meebrengen.

Voor zijn dagelijkse werk verandert met de nieuwste versoepelingen niet direct iets. Stichting Don Bosco Apeldoorn had van de gemeente al toestemming om (met inachtneming van de 1,5 meter afstand natuurlijk) de jeugdcentra nog open te houden. De jongerenwerkers kregen zelfs extra uren van de gemeente, die begrijpt hoe belangrijk het is dat er contact blijft met de kwetsbare doelgroep waarmee ze werken. Desondanks zien ze bij een deel van de jongeren dat de problemen zich opstapelen.

“Echt niet bij iedereen gaat het mis hoor”, benadrukt De Boer een paar keer. “Maar we zien wel een toename aan jongeren die het moeilijk hebben.” Zo horen ze vaker dat jongeren zichzelf snijden, of worstelen met suïcidale gedachten en blijkt het moeilijk om jongeren nog te motiveren voor school, nu de lessen alleen nog online plaatsvinden. “Als dat maanden nog duurt en we moeten die groep daarna weer naar school zien te krijgen, dan is dat écht een opgave.”

De Boer pleit er dan ook voor niet alleen na te denken over versoepelingen op de korte termijn, maar ook te onderzoek en hoe de langetermijneffecten van de crisis op de mentale gezondheid van jongeren kan worden aangepakt. Psychologe Hage-Kok is het met hem eens. Ze werkt onder meer voor het Instituut voor Psychotrauma (IVP), een centrum voor ondersteuning bij rampen en crisis, en weet als geen ander hoe veerkrachtig mensen zijn. “Dat geldt zeker ook voor jongeren. Die kunnen veel opvangen”, benadrukt ze. “Tegelijkertijd is er misschien ook wel schade aangericht.”

Lees ook:

Kabinet versoepelt voorzichtig voor jongeren

De somberheid en eenzaamheid onder jongeren is groot. Daarom laat het kabinet voorzichtig enkele restricties voor deze groep vieren.