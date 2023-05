De reddingen langs de kust nemen weer toe. ‘Beter tien meldingen te veel dan één te weinig’

Tijdens de patrouille op het strand tuurt lifeguard Kim Kramer van de reddingsbrigade in Noordwijk over het strand. Dan ziet ze twee kinderen in zwemkleding in de branding spelen. Ze komen tot de knieën in het water.

Snel scant Kramer of er een strandtent in de buurt is. “Daar zitten de ouders dan waarschijnlijk.” Ze onthoudt de plek om te controleren of de kinderen straks, als de feloranje wagen er weer langs rijdt op de terugweg, uit het water zijn. “Het is nog te koud om lang in het water te blijven.”

Behalve deze kinderen is er maar één andere badgast die op dit moment een korte duik aandurft. De temperatuur valt zondagmiddag een beetje tegen, de voorspellingen waren rooskleuriger.

Het zeewater is pas 11,5 graden

Het zeewater is met gemiddeld 11,5 graden langs de kust sowieso nog te koud om lang in te zwemmen voor wie dat niet gewend is. Vandaar dat de Reddingsbrigade Nederland vorige week waarschuwde om op te passen voor onderkoeling met de eerste warme dagen in aantocht.

Ieder jaar rond deze tijd vissen de reddingsteams in recreatiegebieden onderkoelde zwemmers uit het water, zegt woordvoerder Ernst Brokmeier van de Reddingsbrigade Nederland. “Rond deze tijd gaan de meeste mensen voor het eerst naar open water. Soms vergissen ze zich in de temperatuur van het water, omdat het buiten al zo lekker is. Het water is nog zo koud dat je kramp kunt krijgen als je er te lang in zit.”

De brigade ziet een toename van mensen die recreëren langs plassen, meren of de kust, een effect van corona toen activiteiten in de buitenlucht nog wel mogelijk waren. Vorig jaar voerden lokale reddingsbrigades die bij de Reddingsbrigade Nederland zijn aangesloten in totaal 8055 hulpverleningen uit, flink meer dan het jaar ervoor (5687). Dat kwam waarschijnlijk door de warme zomer waardoor men veel naar het water trok.

Rustig weekend: een verdwaald kind en een reanimatie

De Reddingsbrigade Noordwijk heeft nog een relatief rustig weekend. Vrijwilliger Sander van den Berg uit Voorhout zit net als zaterdag ook zondag in de meldkamer. “Zaterdag hadden we een vondeling”, vertelt hij als hij het heeft over een kind dat zijn ouders kwijt was. “Bij ons zijn ze herenigd.”

En er was een ongeluk in een van de keukens van de strandtenten waarbij zorg werd verleend aan een medewerker die zich aan glas had gesneden. Ook werd een man gereanimeerd die op de boulevard reed en van zijn fiets viel door een hartstilstand.

Van den Berg maakte een hoop dingen mee in de ruim 25 jaar dat hij als vrijwilliger bij de brigade werkt. Hij haalde jaren terug eens een man uit zee die werd meegesleurd door de hoge golven. De man was al verdronken.

‘Soms is het heftig. Het loopt niet altijd goed af.’

En er was dat kind van een jaar of 8 of 9 waar Van den Berg, hij zal het nooit vergeten, met man en macht naar heeft gezocht. “Achteraf bleek dat de jongen niet kon zwemmen. Je vraagt je dan steeds af of je alles hebt gedaan om hem te redden. Dat is heftig, zeker als je zelf kinderen krijgt. Het loopt niet altijd goed af.”

Vaak gaat het gelukkig om loos alarm bij een melding dat iemand in nood is, zegt vrijwilliger Nick van der Krogt die mee is op patrouille. Dan denken mensen dat er iemand op zee dobbert, maar is het in werkelijkheid een opblaasbare eenhoorn die van het strand af is gewaaid. “Zo’n unicorn lijkt in de verte net op een mens die zwaait. Maar beter tien meldingen te veel dan één te weinig.”

