De rechter bewaart het laatste oordeel over de avondklok nog een week

Terwijl de senatoren in de Eerste Kamer vrijdag verwoed debatteerden over een nieuwe spoedwet voor de avondklok, ging in het gerechtshof in Den Haag de juridische strijd verder over huidige wettelijke basis voor de maatregel.

Opnieuw bleef het spannend tot de laatste minuut. Zouden de drie rechters van het gerechtshof in Den Haag direct uitspraak doen, of langer moeten nadenken over de rechtmatigheid van de wijze waarop de avondklok is ingevoerd? De ontknoping van de slag om de avondklok bleef uit: volgende week vrijdag volgt het vonnis. Tot die tijd blijft de maatregel van kracht.

De zitting van vrijdag was het hoger beroep van het kort geding dat actiegroep Viruswaarheid is gestart om het einde van de avondklok af te dwingen. Volgens de actiegroep behoort de pandemie tot de verleden tijd en rammelt de juridische basis voor het instellen van de avondklok bovendien. Tot verrassing van zowel de Staat als Viruswaarheid zelf, gaf de rechter de beleidssceptici op dat laatste punt gelijk. Dinsdag besloot zij dat er onmiddellijk een streep moest door de avondklok. ’s Avonds werd dat besluit uitgesteld.

Een dijkdoorbraak

Tijdens het hoger beroep stonden beide partijen opnieuw lijnrecht tegenover elkaar. “Het water klotste tegen dijk”, zei de landsadvocaat. Vanwege het ontstaan van de Britse variant van het coronavirus waarschuwde het Outbreak Management Team dat er in Nederland een derde golf in zicht was. “De situatie was ronduit zorgelijk. De waterstand moest naar beneden om ruimte te maken voor de nieuwe golf.” Want als de dijk is doorbroken, zei hij namens de Staat, is het lastig het water weer naar buiten te krijgen.

Met die beeldspraak verwees hij naar de eerdere uitspraak van de rechter. In haar vonnis legde zij dinsdag uit dat de speciale wet die het kabinet uit de la heeft getrokken, de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag, alleen voor een avondklok gebruikt mag worden bij ‘spoedeisende’ en ‘buitengewone’ omstandigheden. Een dijkdoorbraak maakt meteen ingrijpen noodzakelijk, stelde zij, en mag gebruikt worden om de Wbbbg af te stoffen. Maar de problemen rond de pandemie zijn volgens haar daarvoor niet urgent genoeg.

Onjuist en veel te indringend

De overheid ziet dat anders. Wachten was ‘geen optie’, voerde de landsadvocaat aan in de rechtszaal, en hoewel de pandemie al een jaar lang voortduurt, zit Nederland nog altijd midden in een crisis. Bovendien is de Britse mutatie van het virus volgens de Staat en het OMT 37 procent besmettelijker dan de ‘klassieke’ coronavariant. Zonder de avondklok en andere maatregelen zal het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen snel stijgen, stellen zij. “En de boog in de zorg is al maximaal gespannen.”

“De Staat heeft in redelijkheid tot de instelling van een avondklok kunnen besluiten”, pleitte de landsadvocaat. “Onrechtmatig is het zeker niet.” Volgens hem is de kortgedingrechter er onterecht vanuitgegaan dat de Wbbbg alleen bedoeld is voor ‘super super superspoedgevallen’. De rechter zou de de invoering van de avondklok ‘onjuist’ en ‘veel te indringend’ hebben getoetst. Zij had zich volgens de Staat terughoudend moeten opstellen.

Een dictatuur

Onzin, zo vindt Viruswaarheid. Volgens de activisten heeft de overheid ook de bevoegdheid niet om ingrijpende maatregelen als de avondklok in te voeren. Er is helemaal geen sprake van een spoedeisende noodsituatie. Zo wordt niet iedereen ziek van het virus. “Het virus is ongevaarlijk voor 98% van de bevolking”, zo stelde jurist Jeroen Pols van Viruswaarheid. “Besmettingen zijn geen zieken.”

“Waarom baseert het OMT adviezen op basis van testuitslagen van mensen die niet ziek zijn?”, vroeg Pols de rechter. “Waarom onderzoekt het OMT geen andere opties, zoals alternatieve therapieën? Dan kun je natuurlijk geen vaccins meer verkopen. Dat is mogelijk een motivering.”

Hij vergeleek de maatregelen die de overheid de samenleving oplegt met een dictatuur. “Ruim 17 miljoen mensen worden preventief opgesloten in hun huizen.” Fundamentele vrijheden mogen volgens Viruswaarheid alleen worden ingeperkt als er acuut levensgevaar voor de hele samenleving bestaat, en dat is volgens hen niet het geval.

“De pandemie is voorbij”, zo stelde Pols. Volgens hem is de wet waaraan de avondklok is vastgeknoopt niet bedoeld om de druk op intensive-careafdelingen te verlichten. “Dan moeten ze het aantal bedden vergroten.” Bovendien is het effect van de avondklok volgens Viruswaarheid niet te meten, iets wat wel mogelijk moet zijn om de gebruikte wet van stal te halen.

De rechter doet op 26 februari om tien uur ’s ochtends uitspraak.

