De rechtbank beslist: onderzoeksrechters in het Marengo-proces mogen aanblijven

Gesteund door andere advocaten die verdachten bijstaan in de ontzaglijke strafzaak, had raadsman Nico Meijering twee magistraten gewraakt, omdat hij en zijn cliënt Mohamed R. vonden dat zij de schijn van partijdigheid hadden gewekt. Tijdens een verhoor concludeerde R. dat de rechters zijn advocaat op vooringenomen wijze benaderden.

Maar de wrakingskamer van de Amsterdamse rechtbank gaat daar niet in mee. Die wees het verzoek van Meijering deels af en en verklaarde het deels niet-ontvankelijk. Wat die beslissing precies inhoudt en waarom de wrakingskamer tot die beslissing is gekomen, is nog onduidelijk. Uiterlijk op 14 september komt de rechtbank met een motivering.

Het wrakingsverzoek was een nieuwe tik in de strijd tussen de advocaten, het Openbaar Ministerie en de rechtbank in het Marengo-proces, dat draait om een reeks moordplannen en liquidaties binnen een omvangrijke criminele organisatie. Maar liefst zeventien verdachten staan terecht in de strafzaak, die donderdag wordt hervat, en waarin Ridouan T. en kroongetuige Nabil B. de hoofdrolspelers zijn.

Sinds begin augustus gaat het hard tegen hard

Sinds justitie enkele advocaten begin augustus betichtte van het doorgeven van geheime dossierinformatie aan verdachten, gaat het hard tegen hard. Zo willen de raadsmannen verschillende functionarissen verhoren over de gang van zaken en vroegen zij de rechtbank vorige week met onverholen woede om het optreden van het OM te onderzoeken, te beoordelen en eventueel te bestraffen. Niet alleen heeft justitie hun integriteit ten onterechte in twijfel getrokken, menen de strafadvocaten, ook had het OM beter moeten nadenken over het schaduwen van twee raadsmannen in Dubai.

De rechtbank dreigde al eerder gewraakt te worden door Yassine Bouchikhi, advocaat van verdachte Zaki R. Hij voelde zich gediscrimineerd door een van de drie rechters, die de raadsman verweet een ongeoorloofd onderonsje gehad te hebben met een van de verdachten in Marengo. Bouchikhi zag op het laatste moment van de wraking af.

